به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در سه کارخانه گندله‌سازی، احیاء و فولادسازی این شرکت، افزایش چشمگیر تولید و کیفیت با وجود کاهش مصرف آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های تولید رخ داده است.

در بخش گندله‌سازی تا ۳۱ مردادماه امسال بیش از ۴۱ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل درحالی اتفاق افتاده که مصرف آب ۱۶.۸درصد، مصرف برق ۸.۶درصد و مصرف گاز ۱۰.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین مصرف بنتونیت در این بخش کاهش داشته در حالی که استحکام فشاری محصول افزایش یافته است.

در بخش فولادسازی چادرملو نیز تا انتهای مردادماه امسال بیش از ۱۳درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است.

در عین حال مصرف آب ۱۲.۵درصد، مصرف گاز ۴.۳درصد، مصرف الکترود ۲.۱درصد و مواد نسوز ۱۸.۶درصد کاهش داشته است. مصرف برق در این دوره تقریبا ثابت بوده اما در شهریورماه روند کاهشی یافته است.

علاوه بر این در واحد احیاء ضمن تمرکز بر افزایش کیفیت با وجود تولید معادل تناژ سال قبل، مصرف آب ۱.۱درصد و مصرف گاز ۲.۸درصد کاهش یافته است. تاکید بر کیفیت در این واحد سبب شده در شاخص ام‌دی ۰.۸۷درصد و در شاخص کربن ۹.۲ درصد بهبود رخ دهد.

