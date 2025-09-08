رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان:
تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است/ برق واحدهای تولید را نباید قطع کرد
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حضرت آیتالله خامنهای با تشکر از رئیس جمهور، مسئولان، مدیران و کارکنان فعال مجموعه دولت -بهویژه دستگاههایی که در آزمون ۱۲ روزه جنگ به معنای حقیقی کلمه فداکاری کردند-، «انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیس جمهور را مورد تقدیر قرار دادند.
چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»، تکمیلکننده سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران بود. نخستین توصیه ایشان به «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی» اختصاص داشت. حضرت آیتالله خامنهای گفتند: همه کسانیکه مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک میکنند، متَفقالقولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژهای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.