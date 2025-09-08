خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولادخوزستان انجام شد؛

آیین افتتاح نمایشگاه نوشت افزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

آیین افتتاح نمایشگاه نوشت افزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی
کد خبر : 1683305
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید و فصل بازگشایی مدارس و به منظور رفاه خانواده بزرگ فولاد و همچنین به مناسبت هفته تعاون، نمایشگاه نوشت افزار، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، پوشاک و کیف و کفش به همت شرکت تعاونی مصرف و با همکاری معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی و واحد روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان آغاز بکار نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، آیین افتتاحیه این نمایشگاه عصر یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، داریوش احمدی مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف، کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، جمیله باوی رئیس امور فرهنگی و جمعی از مسئولان و کارکنان و خانواده های فولادی در سالن چندمنظوره فرهنگی مجتمع مسکونی دویست دستگاه فولاد خوزستان برگزار شد.

گزارش خبرنگار حاکی است، نمایشگاه شامل ده غرفه‌ی نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و لوازم ورزشی است و برای اولین سال در این نمایشگاه، بخش کودک به صورت ویژه برنامه ریزی و آماده ارائه خدمت به خانواده بزرگ فولاد است. ایستگاه ویژه بخش کودک و نوجوان شامل برنامه‌های متنوع و مفرّح، بازی‌های هوش و هیجان، حرکتی، توپ و راکت، گریم ویژه کودک، ساخت کاردستی های اختصاصی و اوریگامی و شکل سازی با کاغذ و ساخت عروسک، رنگ آمیزی پترن ویژه بازی های پرتابی توپ و حلقه، بازی حرکتی دارت و نشانه، آموزش قصه گویی و نمایش عروسکی خانواده است.

گفتنی است، این نمایشگاه به مدت یک‌هفته و از ساعت ۱۶ الی ۲۲ با شرایط اقساط بلندمدت و بدون بهره، پذیرای خانواد‌ه‌های عزیز فولادی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی