آیین افتتاح نمایشگاه نوشت افزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، آیین افتتاحیه این نمایشگاه عصر یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، داریوش احمدی مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف، کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، جمیله باوی رئیس امور فرهنگی و جمعی از مسئولان و کارکنان و خانواده های فولادی در سالن چندمنظوره فرهنگی مجتمع مسکونی دویست دستگاه فولاد خوزستان برگزار شد.

گزارش خبرنگار حاکی است، نمایشگاه شامل ده غرفه‌ی نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و لوازم ورزشی است و برای اولین سال در این نمایشگاه، بخش کودک به صورت ویژه برنامه ریزی و آماده ارائه خدمت به خانواده بزرگ فولاد است. ایستگاه ویژه بخش کودک و نوجوان شامل برنامه‌های متنوع و مفرّح، بازی‌های هوش و هیجان، حرکتی، توپ و راکت، گریم ویژه کودک، ساخت کاردستی های اختصاصی و اوریگامی و شکل سازی با کاغذ و ساخت عروسک، رنگ آمیزی پترن ویژه بازی های پرتابی توپ و حلقه، بازی حرکتی دارت و نشانه، آموزش قصه گویی و نمایش عروسکی خانواده است.

گفتنی است، این نمایشگاه به مدت یک‌هفته و از ساعت ۱۶ الی ۲۲ با شرایط اقساط بلندمدت و بدون بهره، پذیرای خانواد‌ه‌های عزیز فولادی خواهد بود.

