با حضور معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولادخوزستان انجام شد؛
آیین افتتاح نمایشگاه نوشت افزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی
در آستانهی آغاز سال تحصیلی جدید و فصل بازگشایی مدارس و به منظور رفاه خانواده بزرگ فولاد و همچنین به مناسبت هفته تعاون، نمایشگاه نوشت افزار، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، پوشاک و کیف و کفش به همت شرکت تعاونی مصرف و با همکاری معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی و واحد روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان آغاز بکار نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، آیین افتتاحیه این نمایشگاه عصر یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور مرتضی خاکبازانفرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، داریوش احمدی مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف، کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، جمیله باوی رئیس امور فرهنگی و جمعی از مسئولان و کارکنان و خانواده های فولادی در سالن چندمنظوره فرهنگی مجتمع مسکونی دویست دستگاه فولاد خوزستان برگزار شد.
گزارش خبرنگار حاکی است، نمایشگاه شامل ده غرفهی نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و لوازم ورزشی است و برای اولین سال در این نمایشگاه، بخش کودک به صورت ویژه برنامه ریزی و آماده ارائه خدمت به خانواده بزرگ فولاد است. ایستگاه ویژه بخش کودک و نوجوان شامل برنامههای متنوع و مفرّح، بازیهای هوش و هیجان، حرکتی، توپ و راکت، گریم ویژه کودک، ساخت کاردستی های اختصاصی و اوریگامی و شکل سازی با کاغذ و ساخت عروسک، رنگ آمیزی پترن ویژه بازی های پرتابی توپ و حلقه، بازی حرکتی دارت و نشانه، آموزش قصه گویی و نمایش عروسکی خانواده است.
گفتنی است، این نمایشگاه به مدت یکهفته و از ساعت ۱۶ الی ۲۲ با شرایط اقساط بلندمدت و بدون بهره، پذیرای خانوادههای عزیز فولادی خواهد بود.