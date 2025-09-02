قدردانی مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان از اقدامات زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این بازدید که با همراهی مهران پاک بین معاون بهره‌برداری، سید رضا هاشمی‌زاده معاون فناوری، مهران خرم‌نیا مشاور مدیرعامل، کریم سرخی مدیر محیط زیست، محمدرضا اقتدار مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها و زارعی مدیر پروژه «توری باد» صورت گرفت، ابتدا قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی با اشاره به منحصر به فرد بودن این پروژه در ایران، گفت: برای به ثمر رسیدن این ابرپروژه زیست محیطی زحمات غیر قابل توصیفی توسط مجری و واحدهای پشتیبانی کشیده شده است.

وی از هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به خاطر حمایت از اجرای این طرح زیست محیطی قدردانی کرد.

مخبر دزفولی گفت: اکنون دانش مهندسی نصب و راه‌اندازی این پروژه عظیم و موثر که تا ۸۵ درصد می‌تواند باعث کاهش غبار محیطی شود منحصرا در اختیار مهندسان پرتلاش و فرهیخته شرکت فولاد خوزستان است.

قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی ابراز امیدواری کرد که این پروژه در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این دیدار توضیحات مفصلی توسط متولیان به مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان ارائه گردید.

جواد اشرفی مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در پایان این دیدار با تشکر از اقدامات ارزشمند شرکت فولاد خوزستان در حفاظت از محیط زیست گفت: هدف از این دیدار عرض خداقوت و تشکر از مدیریت و همه متولیان محیط زیست این شرکت مهم تولیدی بود.

وی «توری باد» را پروژه ای مهم و به نوعی ملی دانست که می تواند برای سایر شرکت های فولادی بعنوان الگویی در پایبندی و تعهد به حفاظت از محیط زیست باشد و امیدواریم با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی به بهره‌برداری برسد.

