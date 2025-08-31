سرپرست مدیریت خدمات شهری شرکت مطرح کرد:
تدوین رویکرد جامع مدیریت ضایعات و اجرای اقتصاد چرخشی در فولاد هرمزگان
فولاد هرمزگان به منظور زیباسازی و پاکیزگی محیط کار برای کارکنان یک رویکرد جامع برای مدیریت ضایعات اتخاذ کرده که بر سه اصل اساسی کاهش، استفاده مجدد و بازیافت موسوم به اقتصاد چرخشی طبق تعاریف انجمن جهانی فولاد استوار است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد مهدی حسینی در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی با بیان این مطلب عنوان کرد: مدیریت ضایعات و پاکیزگی محیط کار یک سرمایهگذاری برای آینده شرکت است و به طور مستقیم بر سلامت و ایمنی کارکنان، افزایش بهرهوری و ایجاد تصویر مثبت تاثیر میگذارد.
وی افزود: یک محیط کاری تمیز و منظم، استرس را کاهش داده و حس تعلق و رضایت شغلی را در کارکنان تقویت میکند. همچنین، رعایت استانداردهای زیستمحیطی، مسئولیت اجتماعی شرکت را نشان میدهد و از آسیب به محیط زیست جلوگیری میکند. سیاستها و برنامههای اتخاذ شده عبارتند از: تفکیک از مبدا، همکاری با پیمانکاران مجاز و آموزش کارکنان. برای کاهش تولید ضایعات مواردی همچون استفاده از تجهیزات بادوام، بهینهسازی مصرف مواد اولیه و دیجیتالیسازی فرآیندها در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص شیوه جمعآوری و تفکیک نیز عنوان کرد: ضایعات و زبالهها به صورت تفکیک شده از مبدأ جمعآوری میشوند. مولتی پاکت و سطلهای مختلفی برای انواع ضایعات صنعتی و عادی مانند کاغذی، پت و بطریهای پلاستیکی، فلزی، شیشه و زبالههای تر در نظر گرفته شده است. پس از جمعآوری، این ضایعات در یک محل مشخص، انبارش و یا بازیافت و یا به مراکز بازیافت و امحا منتقل میشوند. تیمهای کاری مختلفی در واحد پسماند مسئولیت جمعآوری و مدیریت ضایعات را به صورت روزانه بر عهده دارند. همچنین، یک نظارت کلی هفتگی برای اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی و نظم محیط کار انجام میپذیرد.
کار فرهنگی برای آراستگی و حفظ محیط زیست
مهدی حسینی با اشاره به فرهنگسازی و آموزش بیان کرد: در دورههای آموزشی، اهمیت تفکیک زباله، روشهای صحیح آن و نقش هر فرد در حفظ محیط زیست شرکت توضیح داده میشود. این برنامهها به صورت هوشمند و جذاب طراحی شدهاند تا مشارکت کارکنان را بالا ببرند. مشارکت کارکنان در جمعآوری و تفکیک ضایعات حیاتی است. با ایجاد فرهنگ مسئولیتپذیری و ارائه بستههای تشویقی، کارکنان را به مشارکت فعالتر در این فرآیند ترغیب میکنیم. از جمله تاثیرات مثبت میتوان به کاهش ریسک بیماری و حوادث، افزایش روحیه کارکنان و صرفهجویی در هزینهها اشاره کرد.
راهکارها برای بهبود فرآیند
وی عنوان کرد: برای بهبود فرآیند، نظاممند کردن فرآیند مدیریت پسماند از طریق تدوین گردشکارهای مربوطه مانند گردشکار جامع مدیریت پسماند، گردشکار مدیریت خاک و نخالههای ساختمانی، گردشکار مدیریت روغن و پارچههای روغنی ضایعاتی، دستورالعمل نحوه حمل، بارگیری و و امحا زبالههای شهری یکی از راهکارها است.
وی افزود: دیگر راهکار ثبت درخواست ساماندهی پسماندهای فلزی و غیر فلزی جهت رعایت اصول اقتصاد چرخشی و بهبود فرآیند مدیریت پسماندها است. قرار دادن سطلهای تفکیک بیشتر، بررسی و استفاده از فناوریهای جدید برای مدیریت و بازیافت بهینهتر ضایعات و ایجاد یک سیستم پاداشدهی در دستور کار قرار دارد.
چشمانداز آینده، تبدیل شدن به یک مدل موفق
مهدی حسینی تاکید کرد: چشمانداز ما برای آینده، تبدیل شرکت فولاد هرمزگان به یک مدل موفق و پایدار در زمینه مدیریت ضایعات است. در این زمینه قصد داریم با ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در میان کارکنان و بهینهسازی فرآیندهای بازیافت، به عنوان یک شرکت مسئولیتپذیر در حوزه محیط زیست شناخته شویم. هدف نهایی ما، تولید حداقلی ضایعات و بازیافت حداکثری آنها است.
وی ادامه داد: چابکسازی مکانیزمهای جمعآوری، بارگیری و حمل پسماند به منظور افزایش ضریب ایمنی بارگیری و تخلیه ضایعات، کاهش هزینههای حمل و جمعآوری پسماندها از اقدامات خواهد بود.
مهدی حسینی اضافه کرد: پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص فروش از مبدا برخی از پسماندهایی که قابلیت فروش از مبدا دارند، دیگر اقدام است. چرا که ضمن کمک به حفظ محیط زیست، باعث کاهش چشمگیر هزینههای مدیریت پسماند اعم از جمعآوری، بارگیری، حمل، تخلیه و انبارش پسماند میشود. همچنین این اقدام به افزایش ارزش فروش برخی ضایعات و کسب صرفه اقتصادی بیشتراز محل فروش آن ضایعات به واسطه فروش ضایعات کمتر پوسیده و ارزشمندتر جهت بازیافت یا بازاستفاده میانجامد.
نکته پایانی
وی در پایان تصریح کرد: هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در عرصه تمیزی، زیبایی بصری و ارائه خدمات شهری فاصله داریم و امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته، بتوانیم به شرکتی سرآمد از منظر مدیریت شهری تبدیل شویم.