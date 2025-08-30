برگزاری اولین جلسه مدیران و معاونین گهرزمین با حضور مدیرعامل جدید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، اولین جلسه شورای معاونین و مدیران گهرزمین با استقبال باشکوه معاونین و مدیران از مدیرعامل جدید و بدرقه محمد محیاپور مدیرعامل سابق این صبح امروز در محل سالن کنفرانس شهید سلیمانی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برگزار شد.

در این نشست که با حضور علی امرایی مدیرعامل جدید، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد؛ گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات گهرزمین ارائه شد و از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل سابق گهرزمین قدردانی شد

