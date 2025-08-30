خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری اولین جلسه مدیران و معاونین گهرزمین با حضور مدیرعامل جدید

برگزاری اولین جلسه مدیران و معاونین گهرزمین با حضور مدیرعامل جدید
کد خبر : 1680171
لینک کوتاه کپی شد.

اولین جلسه شورای معاونین و مدیران گهرزمین با استقبال باشکوه معاونین و مدیران از مدیرعامل جدید و بدرقه محمد محیاپور مدیرعامل سابق این صبح امروز در محل سالن کنفرانس شهید سلیمانی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، اولین جلسه شورای معاونین و مدیران گهرزمین با استقبال باشکوه معاونین و مدیران از مدیرعامل جدید و بدرقه محمد محیاپور مدیرعامل سابق این صبح امروز در محل سالن کنفرانس شهید سلیمانی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برگزار شد.

در این نشست که با حضور علی امرایی مدیرعامل جدید، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد؛ گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات گهرزمین ارائه شد و از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل سابق گهرزمین قدردانی شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور