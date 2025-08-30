به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، محمدرضا عسگریان، فرماندار شهرستان مبارکه، در این آیین گفت: در شهرستان مبارکه ۳۱ پروژه آموزشی با مجموع اعتبار ۵۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

در حوزه نوسازی و هوشمندسازی مدارس هنوز کاستی‌هایی وجود دارد، هرچند خیران گام‌های مؤثری برداشته‌اند و مبارکه را شهرستانی برخوردار می‌دانند، اما همچنان با برخی کمبودها مواجهیم. امیدواریم با همکاری سازمان نوسازی مدارس بخشی از این مشکلات رفع شود.

در حال حاضر ۵۰۰ کلاس درس در شهرستان هنوز هوشمندسازی نشده و امیدواریم این مهم با حمایت مسئولان هر چه زودتر محقق گردد.

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی:

برخورداری واقعی زمانی است که عدالت در زیرساخت‌ها محقق شود

در حوزه توسعه مناطق باید نگاه عدالت‌محور حاکم باشد. ما مردم خوب و صبوری داریم، اما وقتی ۲۵ درصد جمعیت برخی روستاهای ما تحت پوشش کمیته امداد هستند، نمی‌توان این شهرستان را برخوردار نامید. بیمارستان ما تجهیزات کافی ندارد و از سوی دیگر با مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب مواجهیم. استادیوم و بخشی از زیرساخت‌های اساسی نیز همچنان در شهرستان وجود ندارد. نباید به این موارد نگاه سیاسی داشت، بلکه باید عدالت را محور تصمیم‌گیری‌ها قرار داد.

یکی از ۲۰۰ مجتمع حیات طیبه که قرار است در کشور ساخته شود، در شهرستان مبارکه احداث خواهد شد که می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی منطقه را پاسخ دهد.

حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مراسم افتتاح سالن آموزشی ساخته شده با مشارکت فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه شریک ارزشمند در توسعه فضاهای آموزشی

ضمن قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره فولاد مبارکه باید اذعان داشته باشیم مجموعه فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین شرکای آموزش‌وپرورش در حوزه مدرسه‌سازی است. از عزیزانی که در این مجموعه یار و یاور آموزش‌وپرورش هستند، قدردانی می‌کنیم. امروز نیز سالنی را با مشارکت این مجموعه افتتاح کردیم و در تفاهمی که انجام خواهد شد، نخستین مجتمع بند «د» ماده ۹۲ بزرگ‌مقیاس کشور، مشهور به حیات طیبه، با همکاری فولاد مبارکه احداث خواهد شد.

اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان:

فولاد مبارکه نمونه‌ای موفق از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

فولاد مبارکه سرمایه و افتخار ملی و نمونه‌ای موفق از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که برکات آن در کشور و استان نمایان است. این مجموعه در طرح‌های بزرگی همچون آب‌رسانی و سایر حوزه‌های مسئولیت اجتماعی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

فولاد مبارکه در توسعه شهرستان نقش ویژه‌ای دارد و ازآنجاکه این صنعت بزرگ در شهرستان مبارکه قرار دارد، طبیعی است که خدمات آن به شکلی ویژه به مردم این منطقه برسد. خوشبختانه این توجه شکل گرفته، اما باید روزبه‌روز بیشتر شود.

ناصر فتحی مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان:

فولاد مبارکه در اجرای بسیاری از طرح‌ها کمک حیاتی داشته است

تلاش مدیران، مسئولان و خیران مدرسه‌ساز، شایسته قدردانی است در خصوص دستاوردهای طرح «نهضت عدالت آموزشی» باید گفت: پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ۲۲۱ پروژه را در قالب این طرح لحاظ کردیم که بخش عمده نیازهای استان را پوشش می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰ درصد این پروژه‌ها شامل ۶۵۰ کلاس درس، با مشارکت مردم تحویل داده خواهد شد.

در شهرستان مبارکه حدود 14 پروژه در حوزه‌های مختلف، ازجمله فضاهای ورزشی، تربیتی و آموزشی در حال اجراست. ارزش اولیه این پروژه‌ها بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان بود که امروز به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. فولاد مبارکه در اجرای بسیاری از این طرح‌ها کمک حیاتی داشته و همواره یار و یاور ما بوده است.

برخی از پروژه‌ها با هزینه شخصی خانواده‌های شهدا مانند شهدای یزدان ساخته شده است که جای تقدیر دارد. در خصوص فرسودگی فضاهای آموزشی نیز امیدواریم با همراهی خیران و مشارکت مردم اقدامات مؤثری انجام دهیم و پروژه‌های جدیدی را به بهره‌برداری برسانیم.

مجتبی ملااحمدی، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان:

فولاد مبارکه در حوزه مدرسه‌سازی اقدامات ویژه‌ای انجام داد

در ابتدا یاد و خاطره همه خیران مدرسه‌ساز از جمله دکتر خان‌محمدی را که همواره برای توسعه این بخش در کنار خیران بوده‌اند،گرامی می داریم. همچنین از زحمات و پیگیری های نماینده مردم مبارکه و از فولاد مبارکه که در حوزه مدرسه‌سازی اقدامات ویژه‌ای انجام داده و حتی یک لاین اختصاصی برای همکاری با مجمع خیرین مدرسه‌ساز ایجاد کرده است قدردانی می کنیم.

رضاقلی نظریان، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان مبارکه مطرح کرد:

توافق با فولاد مبارکه برای ساخت چند مدرسه در شهرستان مبارکه

از حمایت‌های فولاد مبارکه در حوزه آموزش‌وپرورش، به‌ویژه احداث سالن‌های ورزشی و کمک به هنرستان‌ها قدردانی می کنیم. در دهه 60، فولاد مبارکه بیش از ۱۵ مدرسه در شهرستان ساخته است و امروز نیز نیاز داریم شاهد اقدامات شاخص‌تری باشیم. در حال حاضر ۳۵ درصد مدارس شهرستان نیازمند تخریب و مقاوم‌سازی هستند و بسیاری از فرزندان کارکنان فولاد در همین مدارس تحصیل می‌کنند.

امیدواریم این همکاری‌ها روزبه‌روز افزایش یابد. فولاد مبارکه می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد و رسانه‌ای شدن این اقدامات، نقش مهمی در ترغیب دیگر مجموعه‌ها به ورود در حوزه مدرسه‌سازی خواهد داشت.

طبق قرارداد، قرار است فولاد مبارکه دو تا سه مدرسه، ما سه مدرسه و مجمع خیرین استان دو مدرسه بسازند.

رسول باروتی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه خبر داد:

تکمیل ورزشگاه هفتم تیر طالخونچه با مشارکت فولاد مبارکه

یکی از مطالبات مهم جوانان و ورزشکاران منطقه، بهره‌برداری کامل از ورزشگاه هفتم تیر طالخونچه است که با همراهی فولاد مبارکه در حال تحقق است. این مجموعه ورزشی در زمینی به وسعت ۳.۵ هکتار ساخته شده و شامل سالن چندمنظوره با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع، سالن رزمی ۴۰۰ مترمربعی، زمین فوتبال و چند زمین کوچک روباز است. برای تکمیل این ورزشگاه، تجهیز سیستم روشنایی سالن‌ها، نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال به ارزش حدود ۱۰ میلیارد تومان و تأمین هواساز و سیستم گرمایشی به ارزش 1.5 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

تکمیل این پروژه نیازمند حمایت صنایع بزرگ منطقه است و خوشبختانه فولاد مبارکه در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، با همکاری مؤثری در این زمینه، نگاه ویژه‌ای به ارتقای سرانه ورزشی و سلامت جوانان دارد. بهره‌برداری کامل از این مجموعه علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز ورزشکاران طالخونچه و شهرستان مبارکه، زمینه جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های ورزشی و دوری از آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

فولاد مبارکه تاکنون در حوزه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی، بهداشت و درمان، و توسعه ورزش شهرستان مبارکه پیشگام بوده و پروژه ورزشگاه هفتم تیر نمونه‌ای از تحقق عملی این مسئولیت اجتماعی در حوزه ورزش است.

