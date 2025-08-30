بازدید میدانی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از روند پیشرفت پروژههای توسعه آهنسازی
کد خبر : 1680047
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه معاونان و تنی چند از مدیران طرح و توسعه ضمن بازدید از پروژههای توسعه آهنسازی و روند پیشرفت آنها، بر رعایت اصول ایمنی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه معاونان و تنی چند از مدیران طرح و توسعه، روز چهارشنبه پنجم شهریورماه سال جاری، بهصورت میدانی از پروژههای توسعه آهنسازی و روند پیشرفت آنها بازدید و بر لزوم حضور مستمر مدیران در پروژهها و پایش روزانه سرعت و کیفیت کار و همچنین اهمیت رعایت اصول ایمنی تأکید کرد.در این بازدید، گزارشی از وضعیت پروژههای در دست اقدام در مدیریت توسعه آهنسازی ازجمله پروژههای احداث 4 دیسک جدید گندلهسازی، احداث پایلوت پلنت گندلهسازی، احداث کلاریفایر، پمپخانه و برجهای خنککننده جدید افزایش ظرفیت مدول F، انتقال مستقیم آهن اسفنجی از واحد احیا مستقیم 2 (شهید خرازی) به ناحیه فولادسازی و همچنین برخی چالشها در فرایند اجرای پروژههای در دست اجرا نظیر وضعیت نقدینگی پیمانکاران، نوسانات ارزی، مشکلات ثبت سفارش تجهیزات خارجی و ترخیص کالا از گمرک ارائه شد و مدیرعامل گروه درخصوص رفع این موانع و تسهیل در روند اجرای پروژهها رهنمودهایی ارائه کرد.