امرائی سکاندار گهرزمین شد

به گزارش ایلنا، دکتر علی امرائی از مدیران خوشنام و توانمند صنعت معدن و فولاد کشور، رسما به عنوان مدیرعامل جدید کگهر معرفی شد.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره و نماینده سهامداران در محل دفتر شرکت گهرزمین انجام شد، علی امرایی مدیرعامل سابق فولاد سنگان به عنوان عضو هیئت مدیره و‌ مدیرعامل جدید منصوب شد.

امرائی در دوره مدیریت سنگان با اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌محور از جمله راه‌اندازی و احداث کارخانه کنسانتره‌سازی در اوج تحریم، تاسیس کارخانه گلوله‌های فلزی آسیاب، شروع عملیات اجرایی کارخانه کنسانتره هماتیتی ۲.۵ میلیون تنی، احداث سیستم مکانیزه انباشت باطله برای نخستین بار در خاورمیانه، طرح بزرگ انتقال آب دریای عمان به خراسان، طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر تایباد و انتقال پساب این شهر، کلنگ زنی نیروگاه برق بادی و خدمات گسترده اجتماعی از جمله مدرسه سازی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، ورزشی، آموزشی و دهها پروژه دیگر کارنامه درخشانی برجای گذاشت.

انتهای پیام/