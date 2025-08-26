مدیر بهرهبرداری فولاد سفیددشت:
واحد فولادسازی سفیددشت مجهز به تصفیهخانه ۸۵۰ مترمکعبی است/ رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید در کمتر از دو سال
مدیر بهرهبرداری فولاد سفیددشت از تصفیهخانه ۸۵۰ مترمکعبی واحد فولادسازی سفیددشت خبرداد و تصریح کرد: رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید در کمتر از دو سال صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ایمان سلیمانی، مدیر بهرهبرداری فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به راهاندازی واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم این شرکت در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: فولاد سفیددشت چهارمحالوبختیاری موفق به راهاندازی واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن تختال در سال شده است.
وی در ادامه افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۶ آغاز شد و این واحد نخستین واحد فولادسازی کشور با تکنولوژی کاملاً ایرانی است و تمامی پیمانکاران آن نیز ایرانی هستند.
مدیر بهرهبرداری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: واحد فولادسازی و ریختهگری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحالوبختیاری، متشکل از کنسرسیوم MME بهعنوان تکنولوژ، شرکت فنی و مهندسی «فولادپایه» بهعنوان بازوی اجرایی و یکی دیگر از شرکتهای ایرانی بهعنوان تأمینکننده فاینانس است.
وی اذعان داشت: برای اجرای این طرح، واحد اکسیژن، پست اختصاصی برق، نواحی آبرسانی و برقرسانی ایجاد شده است تا چرخه تولید بهصورت کامل به فعالیت بپردازد و کلیه زیرساختها بهمنظور تولید فراهم است، همچنین سرمایهگذاری صورت گرفته برای این طرح در دو بخش ارزی و ریالی انجام شده است.
سلیمانی عنوان کرد: فرایند راهاندازی این واحد به این شکل بود که زمستان ۱۴۰۱ نخستین ذوب انجام شد و نخستین محصول در زمستان ۱۴۰۲ تولید شد، سپس نواقص طرح در سال ۱۴۰۳ تکمیل شده و شروع فرایند تولید مداوم آغاز و امکان تولید پیوسته و پایدار فراهم شد.
وی بیان داشت: تولید پایدار مستلزم تأمین برق است که تدابیر خوبی به این منظور اندیشیده شده اما نیازمند همراهی مسئولان مرتبط نیز هستیم تا با تأمین کامل انرژی خطوط تولید، فعالیت واحد بدون وقفه ادامه داشته باشد.
مدیر بهرهبرداری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری گفت: برای تأمین آب این طرح، از پساب شهری استفاده میشود و یک واحد تصفیهخانه با ظرفیت ۸۵۰ مترمکعب در ساعت، آب مورد نیاز را تأمین میکند؛ بازچرخانی کامل آب نیز به کاهش چشمگیر مصرف آب کمک شایانی دارد بهگونهای که کمترین میزان مصرف آب در این واحد وجود دارد. همچنین با استفاده از یک سیستم غبارگیر مرکزی میزان انتشار آلایندهها به کمترین میزان مورد نظر رسیده است.
وی تصریح کرد: به طور معمول واحدهای فولادسازی بعد از گذشت ۳ تا ۵ سال از زمان بهرهبرداری میتوانند به حداکثر ظرفیت تولیدی خود دست پیدا کنند؛ اما این واحد با برنامهریزی و تلاش عوامل ایرانی و بهرهبرداران داخلی میتواند در کمتر از ۲ سال به حداکثر ظرفیت تولیدی خود برسد که در نوع خود بینظیر است.