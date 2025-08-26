مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد؛
تقسیم اعتبار مالیاتی 5 همتی فولاد مبارکه با محوریت دانشگاه اصفهان
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از اجرای اعتبارنامه مالیاتی 5 همتی قانون جهش تولید دانشبنیان با تشکیل دبیرخانه فولاد هوشمند در دانشگاه اصفهان خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه روز دوشنبه 3 شهریورماه 1404 در شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که با حضور استاندار اصفهان و معاون پژوهشی وزیر علوم در دانشگاه اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و ایام ماه ربیعالاول اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه بهصورت جدی در حوزههای پژوهشی و حوزههای نوآوری وارد شده و اقدامات زیادی انجام داده است.
وی در ادامه افزود: مطالعات و اقدامات تحقیقاتی فولاد مبارکه در زمینه بهینهسازی مصرف آب و تولید فولاد سبز مؤثر بوده، بهطوریکه فولاد مبارکه توانسته میزان مصرف آب خود بهازای تولید هر کیلوگرم فولاد را به ۲.۵ لیتر برساند؛ این در حالی است که میزان متوسط مصرف آب بهازای تولید هر کیلوگرم فولاد در جهان حدود ۴ تا ۴.۵ لیتر است.
کاهش مصرف آب فولاد مبارکه یکی از نتایج همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان این که کاهش مصرف آب یکی از نتایج همکاری فولاد مبارکه و مراکز علمی و دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اینجاست که برای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۳۰۰ لیتر آب مصرف میشود و برای تولید برخی محصولات کشاورزی این میزان مصرف چند برابر بیشتر است؛ بنابراین فولاد مبارکه نشان داده که از طریق اقدامات پژوهشمحور میتواند در حوزه بهرهوری تولید در منطقهای کمآب موفقیت حاصل کند.
وی ضمن دعوت از معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای بازدید از خطوط تولید و دستاوردهای فولاد مبارکه اذعان داشت: معاونان فرهنگی برخی از دانشگاههای کشور از فولاد مبارکه بازدید کردهاند و دستاوردهای فولاد برای آنها بسیار جالب بوده است.
بررسی هزار طرح پژوهشی CVC و سرمایهگذاری در ۴۰ طرح نوآورانه
زرندی با تأکید بر اهمیت نوآوری باز برای گروه فولاد مبارکه گفت: اقدامات متعددی در این زمینه در حال انجام است، بهطوری که CVC فولاد مبارکه یکی بزرگترین و پیشروترین مجموعههای سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزههای نوآوری است و در حوزه آموزش و پژوهش نیز اقدامات بسیاری در فولاد مبارکه شکل گرفته است. بهعنوان مثال سامانه پژوهشی را راهاندازی و تاکنون قراردادهای زیادی با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی تعریف کردهایم.
وی عنوان کرد: در حوزه CVC با بررسی بیش از هزار طرح پژوهشی، در ۴۰ طرح نوآورانه سرمایهگذاری کردهایم، طرحهایی که عمدتاً مرتبط با صنعت فولاد هستند؛ در حوزه شتابدهندهها نیز سرمایهگذاری کرده و در حوزه پایاننامههای دانشگاهی با ۲۰ دانشگاه برتر کشور قرارداد منعقد کردهایم که ۲۴۲۱ طرح واصل شد و ۱۱۵۵ طرح مورد پذیرش قرار گرفته که ۳۰ درصد آنها در مقطع دکتری و ۷۰ درصدشان در مقطع کارشناسی ارشد است و قراردادهای آنها تهیه شده است. در زمینه شتابدهندههای مختلف نیز ۲۵ تیم را مورد حمایت قرار داده و در این بخش به میزان ۳۴ میلیارد تومان حمایت کردهایم.
حمایت از ۳۰ طرح پژوهشی در پارکهای علمی و فناوری کشور
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ابراز داشت: فولاد مبارکه گرنتهای بنیاد ملی نخبگان را حمایت، ۳۴ تیم را پشتیبانی و ۵۰ میلیارد تومان حمایت مالی انجام داده است؛ همچنین به برخی پارکهای علم و فناوری کشور گرنت اعطا کرده و به ۳۰ طرح پژوهشی در پارکهای علمی و فناوری حدود ۵۰ میلیارد تومان اختصاص دادهایم. این در حالی است که مراکز نوآوری فولاد مبارکه را در دانشگاههای مختلف کشور همچون دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان ایجاد کردیم.
وی از اساتید دانشگاه برای بازدید از صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه دعوت به عمل آورد و گفت: فولاد مبارکه تلاش داشته تا در اکثر دانشگاهها حضور داشته باشد، به طوری که در مساحتی بالغ بر 6 هزار و ۱۰۰ متر مرکز نوآوری ایجاد کرده، در 2 هزار و ۷۰۰ متر کارگاههای توسعه فناوری و در ۵۰۰ متر آزمایشگاههای تخصصی راهاندازی کرده است.
افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها در گرو پژوهش و نوآوری
زرندی با بیان این که اقدامات فولاد مبارکه در راستای گسترش مراکز پژوهش و نوآوری بسیار گسترده است اما کافی نیست، تصریح کرد: در دوره جدید با متخصصان با هدف این که فولاد مبارکه چه حرف جدیدی در حوزه نوآوری میتواند داشته باشد؟ در حوزه تحقیق و پژوهش و سرمایهگذاری خطرپذیر جلسات زیادی برگزار کردهایم.
وی اظهار داشت: بهطورقطع اقداماتی که فولاد مبارکه در زمینه پژوهش و نوآوری انجام داده منجر به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و افزایش درآمدها شده است؛ گروه فولاد مبارکه بزرگترین مجموعه فولادی ایران است و بیش از یکسوم فولاد کشور را تأمین میکند، به طوری که در ۱۵ استان کشور فعالیت داشته و نزدیک به ۸.۵ میلیون تن ورق تولید کرده است.
موفقیت فولاد مبارکه برای دریافت گواهینامه بینالمللی مدیریت انتشار گازهای گلخانهای
زرندی با تأکید بر اینکه گروه فولاد مبارکه از ظرفیتهای بالایی در همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی برخوردار است، اضافه کرد: در زمینه تحقیق و پژوهش سرمایهگذاریهای زیادی انجام شده اما همه این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلان و هدفمند جایابی شود؛ پتنتهایی در گذشته وجود داشته اما ثبت و عرضه آنها مشخص نبوده است. باید از جایگاه بالاتری به موضوع نگاه کنیم تا مراکز علمی، پژوهشی و پارکهای فناوری ما به تغییرات مثبت و ملموس منجر شوند.
وی برنامههای فعلی گروه فولاد مبارکه در حوزه نوآوری را در حال بازنگری دانست و عنوان داشت: اگر تغییرات لازم در این حوزه را ایجاد نکنیم، محکوم به حذف از رقابتها در عرصه بینالمللی هستیم. دوران درآمدزایی آسان به پایان رسیده و قواعد بازار جهانی در حال تغییر است. از سال ۲۰۳۰، در صورت اتخاذ نکردن تدابیر اساسی در حوزه صنعت سبز، حتی در صادرات فولاد با چالش مواجه خواهیم شد. امروز نیز فولاد مبارکه موفق به دریافت گواهینامه بینالمللی مدیریت انتشار گازهای گلخانهای و رد پای کربن شد، اقدامی که میتواند تمام ارکان یک سازمان را متحول سازد.
حرکت به سمت مدل چندسطحی نوآوری و ایجاد اکوسیستم پویا
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه حوزههای دیجیتالسازی و هوش مصنوعی را یکی از کلیدیترین محورهای تحول در صنعت فولاد معرفی کرد و گفت: کارخانههای بزرگ فولادسازی جهان تمام فرایندها و طراحیهای خود را با کمک هوش مصنوعی انجام میدهند؛ در بازدید از واحدهای مطرح جهان، پیشرفتهای چشمگیری در این حوزه مشاهده کردهایم؛ تغییر زنجیره تأمین جهانی و ناکارآمدی مدلهای سنتی تحقیقوتوسعه باعث شده حرکت به سمت مدل چندسطحی نوآوری و ایجاد اکوسیستم پویا بتواند ما را در رقابتها حفظ کند.
وی با اشاره به اقدامات شرکتهای رقیب فولادسازی جهان یادآور شد: آرسلورمیتال با شبکهای شامل ۱۳ مرکز تحقیقوتوسعه در حوزههای فولاد خودرویی، انرژی و زیرساخت، فعالیت داشته و در استارتاپها و فناوریهای نوظهور، خصوصاً فولاد سبز و کاهش کربن، سرمایهگذاری کرده است. پوسکو نیز نوآوریهای خود را در یک مرکز تخصصی بررسی و سپس به خطوط تولید وارد میکند. امروز تولید بدون کربن و استفاده از هیدروژن سبز به اولویت جهانی تبدیل شده است.
فولاد مبارکه پیشرو در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان
زرندی ادامه داد: ما باید در مسیر رسیدن به افقهای بهرهوری و کاهش هزینه و سرمایهگذاری روی کلانروندهای صنعت فولاد حرکت کنیم؛ اگر در این روندها عقب بمانیم، فاصله ما با رقبا زیادتر خواهد شد. تمرکز بر نوآوری باز و همکاری با بازیگران بینالمللی ضروری است و مراکز پژوهشی و دانشگاهها میتوانند پل اتصال ما به این ظرفیت جهانی باشند.
وی در تشریح یکی از پروژههای مهم همکاری صنعت و دانشگاه که توسط گروه فولاد مبارکه رقم خورده است، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه با همراهی وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، تفاهمی برای پیشبرد فضای تحقیقوتوسعه کشور امضا کرد و براساس قانون جهش تولید دانشبنیان، مقرر شد ۵ هزار میلیارد تومان در صورت همراهی وزارت علوم و معاونت علمی سرمایهگذاری شود و از اعتبار مالیاتی نیز بهره ببریم.
تقسیم اعتبار مالیاتی 5 همتی با محوریت دانشگاه اصفهان
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: طراحی اولیه این پروژه به دانشگاه اصفهان سپرده شده تا بهعنوان محور هماهنگکننده از توان تمام دانشگاهها استفاده کند. با تقسیم کار انجامشده، 3 تا 4 موضوع زمینمانده در حوزه فناوری بررسی میشود و اساتید دانشگاهها روی این محورها فعالیت خواهند داشت. این الگو میتواند نمونهای موفق از همکاری موفق صنعت و دانشگاه باشد.
وی در پایان تأکید کرد: ساختار اولیه برای اجرای این تفاهمنامه طراحی شده و اجرای آن در سال جاری آغاز خواهد شد تا هم از اعتبار مالیاتی بهرهمند شویم و هم نمونهای عملی از پیوند صنعت و دانشگاه رقم بخورد؛ این فرصت بزرگی برای فولاد مبارکه است تا جایگاه خود را در عرصه نوآوری و فناوری صنعتی ارتقا دهد.