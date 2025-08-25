قهرمانی تیم واترپلو دختران آکادمی فرزندان فولاد مبارکه در لیگ استان اصفهان

به گزارش ایلنا به نقل از امور ورزش فولاد مبارکه، لیگ واترپلو دختران استان اصفهان به میزبانی هیئت ورزش‌های آبی استان به‌صورت دوره‌ای، از ۲۰ تیرماه آغاز و روز پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه خاتمه یافت.

در این دوره از رقابت‌ها نمایندگان شایسته فولاد مبارکه با کسب نتایج زیر به کسب عنوان قهرمانی نائل شدند:

رده سنی زیر ۱۴ سال:

فولاد مبارکه ۸ - آرام ۳

فولاد مبارکه ۱۶- لنا ۴

رده سنی زیر ۱۸ سال:

فولاد مبارکه ۱۶- آرام ۸

فولاد مبارکه ۱۷ - سوانسی ۱

فولاد مبارکه ۱۲ - لنا ۴

بازیکنان تیم واترپلو زیر ۱۴ سال دختران کارکنان فولاد مبارکه: یکتا پایان؛ انیسا دلربا؛ النا قربانی؛ حدیث لطفی؛ سنا شاهرخی؛ رزا صفری؛ حسنا زندیان؛ فاطمه مزروعی؛ هستی محمدی؛ آیناز کاظمی؛ شیدا رستمی؛ نازنین زهرا ناظم؛ سوگند خسروان؛ آوینا مقدس؛ رها بابایی.

بازیکنان تیم واترپلو زیر ۱۸ سال دختران کارکنان فولاد مبارکه:مهدیه احمد پور؛ نازنین شریفی؛ ستایش حسینی؛ کیمیا نصیری؛ ستایش برقکار؛ النا قربانی؛ کاملیا میزبانی؛ حدیث لطفی؛ نازنین زهرا ناظم؛ دیانا بابایی؛ ایناز کاظمی؛ سنا شاهرخی؛ فائزه فولادی؛ حسنا زندیان؛ شیدا رستمی.

گفتنی است در این مسابقات سپیده بهروزفر به‌عنوان سرمربی، نرگس حسینی به‌عنوان مربی و بهناز پیمانی‌فر به‌عنوان سرپرست در کسب این عنوان ارزشمند ایفای نقش کردند.

