خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی تیم واترپلو دختران آکادمی فرزندان فولاد مبارکه در لیگ استان اصفهان

قهرمانی تیم واترپلو دختران آکادمی فرزندان فولاد مبارکه در لیگ استان اصفهان
کد خبر : 1677888
لینک کوتاه کپی شد.

تیم واترپلو آکادمی دختران فرزندان کارکنان فولاد مبارکه در چارچوب رقابت‌های لیگ واترپلو بانوان استان اصفهان، در رده‌های سنی زیر ۱۴ سال و زیر ۱۸ سال به مصاف حریفان خود رفتند و با کسب نتایج درخشان، در هر دو رده موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

 به گزارش ایلنا به نقل از امور ورزش فولاد مبارکه، لیگ واترپلو دختران استان اصفهان به میزبانی هیئت ورزش‌های آبی استان به‌صورت دوره‌ای، از ۲۰ تیرماه آغاز و روز پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه خاتمه یافت.

در این دوره از رقابت‌ها نمایندگان شایسته فولاد مبارکه با کسب نتایج زیر به کسب عنوان قهرمانی نائل شدند:

 رده سنی زیر ۱۴ سال:

 فولاد مبارکه ۸ - آرام ۳

 فولاد مبارکه ۱۶- لنا ۴

 رده سنی زیر ۱۸ سال:

 فولاد مبارکه ۱۶- آرام ۸

 فولاد مبارکه ۱۷ - سوانسی ۱

 فولاد مبارکه ۱۲ - لنا ۴

بازیکنان تیم واترپلو زیر ۱۴ سال دختران کارکنان فولاد مبارکه: یکتا پایان؛ انیسا دلربا؛ النا قربانی؛ حدیث لطفی؛ سنا شاهرخی؛ رزا صفری؛ حسنا زندیان؛ فاطمه مزروعی؛ هستی محمدی؛ آیناز کاظمی؛ شیدا رستمی؛ نازنین زهرا ناظم؛ سوگند خسروان؛ آوینا مقدس؛ رها بابایی.

بازیکنان تیم واترپلو زیر ۱۸ سال دختران کارکنان فولاد مبارکه:مهدیه احمد پور؛ نازنین شریفی؛ ستایش حسینی؛ کیمیا نصیری؛ ستایش برقکار؛ النا قربانی؛ کاملیا میزبانی؛ حدیث لطفی؛ نازنین زهرا ناظم؛ دیانا بابایی؛ ایناز کاظمی؛ سنا شاهرخی؛ فائزه فولادی؛ حسنا زندیان؛ شیدا رستمی.

گفتنی است در این مسابقات سپیده بهروزفر به‌عنوان سرمربی، نرگس حسینی به‌عنوان مربی و بهناز پیمانی‌فر به‌عنوان سرپرست در کسب این عنوان ارزشمند ایفای نقش کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور