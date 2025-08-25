اهدای ۱۰ دستگاهِ پیشرفته پزشکی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان به بیمارستان شهید چمران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، فولاد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، این بار دست یاری بیمارستان شهید چمران اصفهان را به گرمی فشرد و با همکاری مسئولان این بیمارستان و نهادهای ذی‌ربط زمینه اضافه شدن 10 دستگاه تجهیز پزشکی پیشرفته به ارزش 20 میلیارد تومان به این بیمارستان و تسریع روند درمان بیماران را فراهم کرد.

در همین راستا، خبرنگار فولاد، در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا شفیعی، مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران به بررسی آثار چشمگیر کمک‌های گروه فولاد مبارکه به این بیمارستان در راستای خدمت‌رسانی بهتر به بیماران پرداخته است.

قدری درباره نوع فعالیت بیمارستان شهید چمران توضیح دهید.

بیمارستان شهید چمران اصفهان تنها مرکز فوق‌تخصصی قلب استان و یکی از مراکز مهم درمانی مرکز و جنوب کشور، سالانه پذیرای بیماران از استان‌های هم‌جوار و غیرهم‌جوار است. در سال‌های اخیر، این مرکز با کمبود برخی تجهیزات کلیدی مواجه بود که بر کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی تأثیر می‌گذاشت.

از سال ۱۴۰۰، با آغاز حمایت‌های مالی فولاد مبارکه از این مرکز درمانی به‌عنوان بخشی از سیاست مسئولیت اجتماعی این گروه صنعتی، روندی تازه در تجهیز و ارتقای این مجموعه آغاز شد؛ روندی که نقطه عطف آن در سال ۱۴۰۳ با اهدای ۱۰ دستگاه پیشرفته به بیمارستان به ارزش ۲۰ میلیارد تومان رقم خورد و موجب جهش چشمگیر در کیفیت و دسترسی خدمات پزشکی شد.

بیمارستان شهید چمران که پیش‌تر به مرکز فروغی ابری شناخته می‌شد، با اهدای زمین توسط مرحوم فروغی تأسیس شد. در ابتدا این مرکز به مسلولین استان اصفهان خدمات ارائه می‌کرد، سپس به بیمارستان سوانح و سوختگی تبدیل شد و از سال ۱۳۶۴ با مدیریت دکتر مقدس به مرکز فوق‌تخصصی قلب و عروق تغییر کاربری داد. سه سال بعد، به‌عنوان تنها بیمارستان تخصصی قلب استان فعالیت خود را توسعه داد.

اکنون این مرکز با ۲۲۵ تخت فعال روزانه بیماران بسیاری را پذیرش می‌کند که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آنان از استان‌های دیگر مانند چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، یزد، بوشهر و فارس هستند.

همکاری بیمارستان با فولاد مبارکه از کجا آغاز شد؟

این ارتباط در سال ۱۴۰۰ و پس از بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه آغاز شد. همان سال، فولاد مبارکه یک بسته کمک تجهیزاتی و تأسیساتی به ارزش ۲ میلیارد تومان به‌منظور اجرای طرح توسعه خیریه بیمارستان اهدا کرد.

همچنین در راستای ارج نهادن به کمک‌های ویژه فولاد مبارکه به این مرکز، پروژه مشترکی برای انجام چکاپ‌های کامل قلبی و سایر تخصص‌ها ویژه نیروهای جدیدالاستخدام فولاد مبارکه در دو مرحله شکل گرفت: مرحله نخست در مرکز طب کار فولاد و مرحله دوم در بیمارستان شهید چمران.

اهدای ۱۰ دستگاه مهم پزشکی توسط فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ چه شامل مواردی می‌شود؟

در سال ۱۴۰۳ و پس از دو سال رایزنی، فولاد مبارکه ۱۰ دستگاه و ابزار پزشکی پیشرفته به ارزش ۲۰ میلیارد تومان به بیمارستان اهدا کرد، شامل ایمونوانالایزر (سنجش شاخص‌های ایمنی خون بیماران)؛ سل کانتر (شمارش سلول‌های خونی با دقت بالا)؛ تروپونین (تشخیص سریع سکته قلبی)؛ اکوکاردیوگرافی پرتابل (انجام اکو در بالین بیمار، مناسب ICU و اورژانس)؛ رادیوگرافی پرتابل (عکس‌برداری بیمارانی که امکان جابه‌جایی ندارند)؛ انژکتور MRI (ایجاد امکان انجام MRI قلب یا Cardiac MRI که پیش‌تر در مرکز امکان‌پذیر نبود)؛ سونوگرافی پرتابل (برای شکم، لگن، تیروئید و سایر اندام‌ها)؛ اتوکلاو پلاسما (استریل تجهیزات حساس در دمای پایین)؛ ابزار جراحی مینیمال (برای جراحی قلب با برش کوچک و دوره نقاهت کوتاه‌تر)؛ هدلایت جراحی (نور متمرکز و دقیق‌تر برای جراح در حین عمل).

این تجهیزات چه تغییراتی در روند خدمت‌رسانی ایجاد کردند؟

تأثیرات در سه محور قابل بیان است:

افزایش دسترسی: بیماران دیگر برای برخی خدمات تخصصی مثل کاردیاک MRI مجبور به مراجعه به تهران یا مراکز معدود دیگر نیستند.

افزایش کیفیت: تصاویر دقیق‌تر، آزمایش‌های فوری‌تر و امکان تشخیص زودتر، خصوصاً برای بیماری‌های قلبی حاد.

کاهش زمان انتظار: در بخش‌هایی، زمان انتظار بیماران به‌طور محسوس از دو هفته به حدود ۱۰ روز کاهش یافته است.

به‌عنوان مثال، قبل از تجهیز جدید، برخی خدمات آزمایشگاهی برون‌سپاری می‌شد و نتایج چند ساعت بعد به بیمارستان می‌رسید. اکنون آزمایش‌ها در محل انجام و بی‌درنگ گزارش می‌شوند.

چشم‌انداز شما برای ادامه این همکاری چیست؟

فولاد مبارکه با این پشتیبانی نشان داده که مسئولیت اجتماعی برایش فقط در شعار نیست؛ ولی بهتر است این مسئولیت میان بنگاه‌های اقتصادی مختلف تقسیم شود تا فشار تنها بر دوش یک صنعت نباشد. در حال حاضر، از چهار دستگاه آنژیوگراف بیمارستان، دو دستگاه به دلیل فرسودگی از رده خارج شده و نیاز جدی به جایگزینی دارند. امیدواریم فولاد مبارکه همچنان حامی ارتقای خدمات این مرکز باقی بماند.

سخن پایانی شما؟

از مجموعه فولاد مبارکه بابت درک نیازهای حوزه درمان و نقش‌آفرینی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های سلامت قلب کشور تشکر می‌کنیم. این همکاری، نمونه‌ای روشن از اثر مشترک بخش صنعت و نظام سلامت در بهبود کیفیت زندگی مردم است.

انتهای پیام/