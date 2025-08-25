به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه،در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت: فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران، با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های خود، با نگاه ملی، نقش قابل‌توجهی در پشتیبانی از پیاده‌روی اربعین حسینی ایفاء کرده و با همکاری شرکت توکاسبز به‌عنوان مجری ترابری سنگین فولاد مبارکه و فولاد سبا، از 8 تا 26 مردادماه با اختصاص بخش قابل‌توجهی از ناوگان اتوبوس‌های خود و انجام بیش از 1267 سرویس، شرایط جابه‌جایی و سفر ایمن بیش از 50 هزار نفر از عاشقان امام سوم شیعیان امام حسین (ع) را فراهم کرد.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی شیعیان در جهان، هرساله میلیون‌ها زائر از سراسر جهان را به‌سوی کربلا می‌کشاند. در این میان، شرکت فولاد مبارکه در سال‌های اخیر با ایفای نقش در زمینه خدمات‌رسانی به زائران و به‌منظور عمل به مسئولیت اجتماعی خود در کنار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی با اختصاص منابع قابل‌توجه، به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل، کمک شایانی به تسهیل سفر زائران کرده است.

اختصاص ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان ترابری شرکت و انجام 1269 سرویس

وی گفت: شرکت فولاد مبارکه با همکاری و هماهنگی شرکت توکاسبز، استانداری اصفهان، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان پایانه‌های مسافربری و پلیس‌راه استان با اختصاص ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان خود و با کاهش ساعت حضور کارکنان روزکار، زائران را در قالب ۱۲۶۹ سرویس به‌سوی دیار عاشقان رهنمون ساخت و در مسیر برگشت نیز شرایط را برای آنان تسهیل کرد.

زرندی تصریح کرد: اختصاص بخشی از ظرفیت اتوبوس‌های روزکار و کم کردن ساعت کاری همکاران به‌منظور امکان سرویس‌دهی به کارکنان شیفت با استفاده از بخش دیگری از ظرفیت ناوگان ترابری سنگین شرکت یکی از برنامه‌های راهبردی و تجارب موفق شرکت در سال‌های اخیر در این زمینه بوده است.

توزیع یک‌میلیون بطری آب‌معدنی در میان زائران و تأمین دو دستگاه یخ‌ساز صنعتی در ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائرین

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه این شرکت علاوه بر اختصاص بخشی از ناوگان ترابری خود، در خصوص تأمین آب و تجهیزات رفاهی برای زائران نیز اقدامات شایان توجهی انجام داده است گفت: این شرکت با توزیع یک‌میلیون بطری آب‌معدنی در میان زائران، تأمین دو دستگاه یخ‌ساز صنعتی در ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائرین اربعین، تأمین تجهیزات برقی، تأسیسات و مواد غذایی موکب جهت پذیرایی از زوار، حمایت از زائرسرای امام حسن مجتبی(ع) در کربلا جهت خدمت‌رسانی به زائرین، چاپ و توزیع کتابچه، تهیه اقلام فرهنگی و هدایای فرهنگی ویژه کودکان، حمایت از موکب‌های ایرانی در جهت ارائه خدمات اسکان، اطعام و پذیرایی و درمان به زوار اربعین، تأمین بیش از 62 هزار آب‌معدنی لیوانی جهت پیاده‌روی جاماندگان اربعین در اصفهان، ارسال 774 هزار آب‌معدنی لیوانی جهت تسهیل زیارت مسافران اربعین در عراق و تأمین یک دستگاه بسته‌بندی آب لیوانی در مسیر پیاده‌روی اربعین همپای رهروان در ایام پیاده‌روی اربعین بود.

وی با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در زمینه پشتیبانی لجستیکی و فنی نیز تصریح کرد: این شرکت با استقرار کارشناسان فنی در پایانه‌های مسافربری کاوه اصفهان و مرز مهران، به‌صورت مستمر بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل خود نظارت کرد. همچنین با آموزش رانندگان و تأکید بر رانندگی ایمن، تلاش کرد تا سفرهای کم‌خطر و ایمنی را برای زائران فراهم کند.

برپایی موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین در شهر اصفهان

به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه این شرکت همچنین به‌منظور ایجاد حس و حال حسینی نزد مردم اصفهان در ایام پیاده‌روی اربعین، با برپایی موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین در شهر اصفهان، به جاماندگان از سفر نیز خدماتی ارائه داد و با چاپ و توزیع کتابچه‌های فرهنگی ویژه اربعین، به غنی‌سازی فرهنگی این رویداد کمک کرد.

کاهش فشار بر ناوگان عمومی کشور

زرندی خاطرنشان کرد: اقدامات فولاد مبارکه تنها محدود به حمل‌ونقل و جابه‌جایی زائران نبوده، بلکه با تأمین نیازهای اولیه زائران مانند آب و امکانات استراحت، به افزایش ایمنی و رفاه زائران کمک کرده است. کاهش فشار بر ناوگان عمومی کشور و فراهم‌شدن شرایط بهتر برای سفر ایمن‌تر و منظم‌تر زائران از دیگر آثار این مشارکت است مشارکتی که نشان‌دهنده تعهد اجتماعی و ملی فولاد مبارکه در پشتیبانی از این رویداد بزرگ و جهانی است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از اینکه این شرکت امسال نیز این توفیق را داشته است که به سهم و در حد بضاعت خود خوشه‌چین معرفت اهل‌بیت (ع) باشد، خاطرنشان کرد: به‌واقع می‌توان این اقدامات را نمونه‌ای موفق از مسئولیت اجتماعی این شرکت در قبال امیدآفرینی در جامعه و خدمت‌رسانی به هم‌وطنان و عاشقان ولایت دانست.

