مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکتهای زیرمجموعه گروه مطرح کرد؛
شرکتهای گروه فولاد مبارکه مکمل یکدیگر باشند
تختالهای تولیدی بعد از تبدیل به محصولات فولادی با ارزشافزوده بالاتر، به فروش برسد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، وی به تولید اقتصادی و اثر آن بر سود شرکتها اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی، تولید تختال برای هیچیک از شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه صرفه اقتصادی ندارد و باید بعد از تبدیل به محصولات فولادی با ارزشافزوده بالاتر، به فروش برسد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت تبادل تجربیات و همفکری میان شرکتهای زیرمجموعه گفت: شرکتهای زیرمجموعهای باید به تفکیک حوزه فعالیتی که دارند، تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: همه شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه اعم از خدماتی و تولیدی، باید مدلهای تأمین مالی خود را به بهترین شکل ممکن تعریف کنند؛ موضوع تأمین مالی این شرکتها باید توسط معاونت سرمایهگذاری و امور شرکتها نظارت و حاشیه سود آنها پایش شود.
زرندی با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه باید از ظرفیتهای مختلف همدیگر استفاده کنند و مکمل یکدیگر باشند، اذعان داشت: همافزایی شرکتها برای انجام اقدامات و اجرای پروژهها به ایجاد سود بیشتر کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه گروه فولاد مبارکه دارای ۱۴۰ شرکت تابعه و بیش از ۵۰ شرکت وابسته (که بخشی از سهام آنها خریداری شده) است، تصریح کرد: همه شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه باید بدانند که چگونه با یکدیگر فعالیت و همفکری داشته باشند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان مدلسازی مشترک میان شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه را هنر آنها دانست و عنوان داشت: شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه باید بتوانند نسبت به یکدیگر نقد سازنده و حس تعلق داشته باشند.
در این جلسه برخی از مدیران عامل شرکتهای گروه به تشریح فعالیتها و دستاوردهای خود پرداختند که بخشهایی از آن در ادامه آمده است:
علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان:
تولید تختال فولاد هرمزگان در چهارماهه نخست سال جاری ۵۴۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است. پیشبینی ما تحقق ظرفیت اسمی در سال جاری یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال است.
میزان فروش تختال فولاد هرمزگان در چهارماهه نخست سال جاری ۴۹۰ هزار تن و میزان صادرات آن حدود ۲۰۳ هزار تن بوده است؛ هزینههای تولید و بهای تمامشده محصولات شرکت فولاد هرمزگان به دلیل رشد نرخ برق و گاز نیز افزایش یافته است.
محمود محمدی فشارکی، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری:
میزان تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد سفیددشت طی چهارماهه نخست سال جاری ۳۵۶ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶ درصدی داشته و براساس برنامهریزیهای انجامشده قرار است تا پایان سال این عدد به ۸۰۰ هزار تن برسد.
میزان تولید تختال شرکت فولاد سفیددشت در چهارماهه نخست سال جاری ۵۵ هزار تن بوده و میزان فروش آهن اسفنجی فولاد سفیددشت ۲۱۵ هزار تن و تختال ۲۹ هزار تن افزایش یافته است.
قاسم خوشدلپور، مدیرعامل شرکت فولاد و نورد سبا:
شرکت فولاد و نورد سبا در چهارماهه نخست سال جاری ۵۹۵ هزار تن آهن اسفنجی و ۵۷۸ هزار تن کلاف گرم تولید کرده است. برنامه صادرات کلاف آجدار از مردادماه آغاز و از این طریق نیاز ارزی شرکت فولاد و نورد سبا تأمین خواهد شد. همچنین استقرار سیستم سطح ۳ سبا در راستای تحقق تحول دیجیتال، اجرای عملیات تکمیل انبار روباز، پمپخانه و شبکه آبرسانی آتشنشانی و مخازن روزانه گندله جزو پروژههای آماده افتتاح شرکت فولاد و نورد سبا است. این شرکت در مردادماه سال جاری موفق به طراحی و تولید ۶ محصول شد و طراحی و تولید ۵ محصول جدید را در دستور کار دارد.
مهدی کویتی، مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد:
ورود به بازار سرمایه یکی از مهمترین مطالبات سهامداران حقیقی هلدینگ آتیه فولاد نقشجهان است که طبق برنامهریزیهای انجامشده، مراحل آتی شامل تبدیل آتیهفولاد از هلدینگ سرمایهگذاری به نهاد مالی، تکمیل فرایند ثبت نزد سازمان بورس بهعنوان ناشر و در نهایت پذیرش، درج نماد و عرضه سهام در بورس تهران خواهد بود.
اصلاح ساختار سازمانی آتیه فولاد در راستای تقویت کنترلهای داخلی و افزایش سطح نظارت، از بازنگری نقشه استراتژی و اهداف از دیگر اقدامات است. همچنین جهت افزایش رشد درآمدی در شرکتهای زیرمجموعه آتیه فولاد، اهداف چالشی برای مدیران عامل شرکتهای تابعه تعیین شده تا با اصلاح بودجهها، زمینه تحقق رشد ۵۰ درصدی درآمد فراهم شود.
سود سهامداران در مدت 25 روز کاری پرداخت شد؛ بهنحویکه در مجمع سالانه آتیهفولاد، ۸۷ درصد سود به ارزش ۷۱۷ میلیارد تومان میان حدود 23 هزار بازنشسته و شاغل فولاد مبارکه تقسیم شد.دریافت ۱۵ میلیارد تومان وام قرضالحسنه هجدهماهه با کارمزد ۴ درصدی نیز بدون هیچگونه رسوب پول در بانک، جهت توسعه فعالیتهای شرکتهای گروه آتیهفولاد هماهنگ شده است.
طرح تجاری بازیابی ضایعات خرسک و تهتاندیش و بازاریابی فروش آن به شرکتهای دارای کوره القایی در قالب تولید بدون کارخانه تدوین شده است. این طرح با هدف تبدیل خرسک به شمش فولادی در حال برنامهریزی و اجراست.
علاوه بر این، جلسات ارزیابی عملکرد سهماهه و بازدیدهای میدانی از شرکتهای گروه بهصورت منظم در حال برگزاری است و دبیرخانه هیئتمدیره نیز در این مدت مستقر شده است. همچنین تفاهمنامههای بینالمللی با شرکتهای موردنظر جهت تأمین کالا و خدمات منعقد شده و برای نخستین بار در گروه فولاد مبارکه، موفق به اخذ اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از بانک تجارت بابت صدور برات الکترونیک شدیم.
با عنایت به اینکه یکی از اصلیترین اولویتهای مدیرعامل گروه فولاد مبارکه کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در شرکتهای زیرمجموعه است، اقدامات لازم برای چابکسازی و اصلاح ساختار در شرکت فولاد متیل و دیگر شرکتهای گروه آتیهفولاد در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه بازرگانی داخلی برنامهریزیهای دقیقی در حال انجام است که میتوان به مذاکراتی با شرکتهای فولادی همچون ذوبآهن برای بازاریابی محصولات طویل فولادی اشاره کرد.
علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فراوردههای معدنی اُپال کانی پارس:
در تشریح طرحهای توسعه این شرکت، باید گفت در راستای تکمیل ظرفیتهای تولیدی، پروژه ۲.۴ میلیون تنی کنسانتره سنگان، برنامهریزی جهت تحقق حداکثر ظرفیت تولید گندله تا سقف ۵ میلیون تن، ادغام شرکتها در منطقه سنگان، ایجاد بریکت گرم ۱.۷ میلیون تنی با استفاده از فاینانس، پروژه واگنبرگردان، افزایش ظرفیت اسمی فولاد سبزوار از ۸۰۰ هزار تن به ۱.۱ میلیون تن آهن اسفنجی، خرید ماشینآلات جانبی متناسب با ظرفیت اصلی استخراج، شرکت در مناقصات استخراج گروه فولاد مبارکه و منطقه خواف و سنگان در دست اجراست. ظرفیت فعلی استخراج سالانه شرکت فراوردههای معدنی اُپال کانی پارس ۳۲ میلیون تن است که با تأمین ۱۰ دستگاه دامپتراک و دو دستگاه حفار به استخراج ۵۰ میلیون تن در سال خواهد رسید.
سعید صادقی، مدیرعامل شرکت اُپال پارسیان سنگان:
ظرفیت اسمی تولید کنسانتره در شرکت اُپال پارسیان سنگان ۳.۱ میلیون تن و گندله ۵ میلیون تن است که طی 7 ماه اخیر نزدیک به 1.5 میلیون تن کنسانتره و نزدیک به 2 میلیون تن گندله تولید شده است.
محسن نادری، مدیرعامل پارس فولاد سبزوار:
ظرفیت اسمی سالانه تولید آهن اسفنجی در شرکت پارس فولاد سبزوار ۸۰۰ هزار تن است که طی ۷ ماه گذشته بیش از ۴۴۰ هزار تن از این محصول تولید شده و 427 هزار تن آهن اسفنجی به فروش رسیده است.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه توکافولاد:
بر اساس گزارش مالی تلفیقی، گروه توکافولاد موفق شده حدود ۹۰ درصد از درآمد عملیاتی و سود خالص پیشبینیشده در بودجه سهماهه را پوشش دهد. همچنین شاخصهای کلیدی عملکرد مالی و غیرمالی در شرکتهای زیرمجموعه نشان میدهد بخش عمدهای از اهداف برنامهریزیشده سال جاری در این بازه زمانی محقق شده است. در تشریح روند اجرای پروژههای توسعهای گروه نیز باید گفت تمامی طرحها مطابق برنامه زمانبندی در حال اجراست و بنابر ضرورت مدیریت ریسک، کنترل هزینهها و ارتقای بهرهوری در اجرای این پروژهها لازم است.
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی گروه «صندوق نیکوکاری نهال آتیه» تأسیس شده است. واحدهای این صندوق که سازوکاری مشابه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت دارند، در بازار سرمایه خرید و فروش میشوند و نیکوکاران میتوانند با سرمایهگذاری در آن، عواید حاصل را به امور خیریه اختصاص دهند. این اقدام نشاندهنده تعهد گروه توکا فولاد به توسعه پایدار و تقویت ارتباط با جامعه است.
امیرحسین ارضا، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا:
شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا بهعنوان یک هلدینگ مالی در حوزه سرمایهگذاری و خدمات مالی در بازار سرمایه و بازار خدمات مالی کشور تلاش خواهد کرد با پیادهسازی نظام یکپارچه برای ارائه خدمات جامع در حوزه بازار سرمایه، نیازهای گروه فولاد مبارکه را برآورده کند و به پشتوانه ارزش و اعتبار مجموعه، چارچوبی را برای استفاده تمامی ذینفعان در بازار سرمایه کشور فراهم سازد.
حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری:
در چهارماهه نخست سال جاری در مجموع کارخانههای شماره ۱ و ۲ ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، ۱۶۶ هزار تن ورق گالوانیزه (۱۱۴ هزار تن ورق گالوانیزه تجاری و ۵۲ تن ورق گالوانیزه خودرویی) تولید شد که مجموعاً نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۷ درصدی همراه بود. همچنین در راستای پایداری اقتصادی و کاهش زمانهای توقفات ناشی از قطعی گاز در فصول سرد سال این شرکت پروژه ذخیرهسازی و ایستگاه تبدیل گاز مایع SNG را به اتمام رسانده که از سال جاری در مدار پشتیبانی از تولید قرار میگیرد.
محمد تاجمیر ریاحی، مدیرعامل فولاد متیل:
هلدینگ فولاد متیل اکنون با ۲۲ مرکز خدماتی فعال در سراسر کشور به ارائه خدمات خردهفروشی و توزیع محصولات فولاد مبارکه مشغول است. ما شبکهای گسترده خردهفروشی و ارائه خدمات محصولات فولادی تخت را در اختیار داریم که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را پوشش میدهد. علاوه بر این، به دنبال افزایش تعداد مراکز خدماتی در خارج از کشور هستیم و بهزودی شاهد حضور گستردهتر فولاد متیل در بازارهای منطقه خواهیم بود.
هلدینگ فولاد متیل در سال گذشته بیشترین سود را به سهامداران خود پرداخت کرده و از تقسیم سود 11 درصدی در سال 1400 (از 313 میلیارد ریال) به تقسیم سود 70 درصدی در سال 1403 (6000 میلیارد ریال) رسیده است که رشد 20 برابری را نشان میدهد. همچنین در سال جاری و تا نیمه مردادماه، 1750 میلیارد ریال سود آتیهفولاد نقشجهان پرداخت شد که صرف پرداخت سود سهامداران حقیقی این هلدینگ شده است.
یکی دیگر ازاقدامات مثبتی که به سودآوری فولاد متیل کمک کرده طراحی و راهاندازی نرمافزار هوش تجاری با کمک شرکت ایریسا است. در فاز اول، امکان بررسی روزانه روند شاخصهای کلیدی مراکز برای هلدینگ فراهم شده و در فاز دوم با استفاده از هوش مصنوعی، این نرمافزار قابلیت ارائه پیشنهاد و راهکارهای مدیریتی و تبدیل شدن به دستیار مدیریت را خواهد داشت.
یکی از مهمترین اقدامات فولاد متیل در سال جاری، راهاندازی بازارگاه فروش برخط است. ما با ایجاد این بازارگاه میتوانیم بازاریابی مویرگی را در تمام شهرکهای صنعتی توسعه داده و خردهفروشی محصولات را در تمام کشور افزایش دهیم.
پروژههای استراتژیک دیگری مانند خرید محصولات نیمهنهایی (تختال) و تولید بدون کارخانه ورقهای فولادی بهعنوان مدلی نوآورانه در دستور کار قرار دارد. این روش باعث میشود بدون نیاز به ایجاد ظرفیتهای سنگین کارخانهای، ارزشافزوده بیشتری برای سهامداران و مشتریان خلق کنیم. با این روش در سال گذشته سود مناسبی برای شرکت ایجاد کردیم وامیدواریم در سال جاری نیز با فعال شدن یکی از مراکز خدماتی بهصورت تخصصی در خرید تختال انباری و تولید بدون کارخانه ورقهای فولادی، علاوه بر ایجاد سود در هلدینگ، سبد محصولات مراکز خدماتی را تکمیل کنیم.
در ادامه اقدامات و فعالیتها «پروژه اصلاح ساختار مراکز خدماتی» در دستور کار قرار دارد؛ بهنحویکه یکی از مهمترین سیاستهای ما چابکسازی است که اصلاح ساختار مراکز، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت. با این اقدام، هم مدیریت منابع انسانی بهینهتر میشود و هم کیفیت خدمات ارتقا مییابد. با انجام این پروژه و همافزایی با پروژه فروش آنلاین میتوانیم با کاهش جابهجایی اضافی محصولات، علاوه بر کاهش قیمت تمامشده، مانع هدررفت سوخت در کشور شویم.
در کنار خدمات فروش محصولات فولادی، فولاد متیل به حوزههای نوآورانه نیز وارد شده و در این زمینه شرکت نامآورانمهر صنعت فولاد، یکی از زیرمجموعههای ما، طراحی و اجرای سازههای فولادی نیروگاههای خورشیدی را بر عهده دارد. این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و توجه به آینده انرژی کشور انجام شده است. پروژه 10 مگاواتی متیل انرژی پاک نیز با سرمایهگذاری کارکنان فولاد مبارکه توسط این شرکت در حال احداث است که امیدواریم تا ماه آینده به بهرهبرداری برسد.