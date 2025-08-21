خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل چادرملو در میزگرد تخصصی رویداد معدن و صنایع معدنی تاکید کرد:

ضرورت تغییر پارادایم در توسعه صنعت فولاد کشور

باید در صنعت فولاد تغییر پارادایم داده و توسعه فولاد را در بخش بالادستی تعریف کنیم. این مطلب را فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو در میزگرد تخصصی چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد و سنگ آهن که با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و دو کارشناس دیگر این حوزه برگزار شد، عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، وی با بیان سه سرفصل اساسی که به زعم وی قابلیت ارائه راهکار نیز دارد، افزود: عدم توازن عرضه و تقاضای داخلی در زنجیره فولاد، ناترازی انرژی و ناترازی مالی، مهمترین مشکلات صنعت فولاد کشور هستند.

دهقانی با تاکید بر ضرورت تناسب سیاست‌های صادراتی با واقعیت‌های موجود بخش فولاد گفت: برای عبور از شرایط فعلی بخش فولاد کشور باید یک‌سری سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت صورت‌ گیرد.

مدیرعامل چادرملو با اشاره به اینکه دولت منابع لازم و کافی برای بهبود شرایط فعلی انرژی باتوجه به ظرفیتی که در صنعت فولاد به وجود آمده را ندارد، اضافه کرد: ناترازی‌ها در سال‌های آینده به بیش از مقدار فعلی می‌رسد. اکنون شرکت‌های بزرگ فولادی علی‌رغم میل باطنی به سمت تامین برق رفته‌اند و چادرملو حتی برای تامین آب هم اقداماتی انجام داده که بسیار گران تمام می‌شود.

وی نیاز انرژی این شرکت را ۳۰۰ مگاوات ذکر کرد و گفت: ما برای تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق تاکنون سرمایه گذاری کرده‌ایم و برنامه داریم به ۱۷۰۰ مگاوات برسیم تا عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی را به حداقل برسانیم.

دهقانی در خصوص موضوع صادرات محصولات فولادی نیز اذعان داشت: در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، سیاست‌های ارزی منجر به کاهش رغبت تولیدکننده به صادرات شده و شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند در حد تامین نیاز ارزی خود، صادرات انجام دهند.

وی همچنین خواستار آن شد که سیاست‌های صادراتی با تصمیم درست، در زمان درست و به‌صورت چابک تغییر یافته و به اصطلاح شناور باشند.

دهقانی پیشنهاد کرد با محوریت بخش خصوصی به سرعت نسبت به بازنگری سیاست‌های صادراتی برای حداکثرسازی صادرات و ارزآوری به کشور اقدام شود.

وی با بیان اینکه توسعه فولاد در مناطق نادرست باید هرچه سریعتر متوقف شود گفت: این امر مستلزم همت و همراهی قوای سه‌گانه کشور است و همین حالا طرح‌هایی وجود دارد که از ۳ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما در ظرفیت و مکان نادرست و بدون توجه به مواد اولیه مورد نیاز برای آنها تعریف شده‌اند.

دهقانی با اشاره به اینکه چنانچه در نقطه فعلی اکتشاف و توسعه بالادستی صنعت فولاد کشور باقی بمانیم در سال‌های آینده با بحران سنگ آهن مواجه خواهیم شد، افزود: باتوجه به تحریم و دور ماندن از بازارهای جهانی، استراتژی ما باید کشف ذخایر جدید و پیوستن به ذخایر دنیا باشد.

مدیرعامل چادرملو در سخنان خود به موضوع عدم تناسب میان بخش فولاد و توسعه حمل و نقل کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بنگاه‌داران و بخش خصوصی باید مسائل را به صورت دسته‌بندی شده و با ارائه راهکار مشخص پیگیری کنند تا به سرانجام برسند.

