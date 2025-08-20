فولاد خوزستان در مسیر تابآوری؛
مدیریت هوشمند خرید و تامین مواد اولیه
معاون خرید فولاد خوزستان با اشاره به تامین ۱۰۰ درصدی کنسانتره مورد نیاز از منابع داخلی، گفت: برنامههایی برای افزایش مالکیت معادن و احداث کارخانه فرآوری سنگ معدن را برای تضمین پایداری تامین مواد اولیه و افزایش حاشیه سود شرکت در دست است.
به گزارش ایلنا، صنعت فولاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله محدودیتهای تحریمی و فشارهای تامین انرژی روبهرو بوده است. فولاد خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور، با تکیه بر منابع داخلی، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از فناوریهای نوین، توانسته است تابآوری خود را حفظ کند و روند تأمین مواد اولیه و تولید را بهطور مستمر ادامه دهد.
یکی از مهمترین اقدامات فولاد خوزستان در جهت تابآوری، استفاده از منابع داخلی است. کنسانتره مورد نیاز شرکت، در حال حاضر صددرصد از معادن داخلی تأمین میشود و هیچ گونه وابستگی به مواد اولیه خارجی وجود ندارد. این سیاست علاوه بر کاهش ریسکهای ارزی، امکان افزایش حاشیه سود و سرمایهگذاری در مجموعه را نیز فراهم میکند.
این شرکت همچنین سیاست افزایش مالکیت معادن و ارتقای سهم تامین داخلی را در دستور کار قرار داده است. احداث کارخانه فرآوری سنگ معدن، یکی از برنامههای مهم فولاد خوزستان است تا فرآوری محصولات در داخل مجموعه انجام شود و نیاز به فروش یا پردازش خارج از شرکت نباشد. این اقدام نه تنها به تضمین تامین پایدار کمک میکند، بلکه ارزش افزوده بیشتری برای شرکت ایجاد میکند.
نگاهی به آینده
مدیریت هوشمند فولاد خوزستان نشان میدهد که تابآوری صنعتی نه تنها به منابع مالی و زیرساختها وابسته است، بلکه به پیشبینی دقیق، برنامهریزی استراتژیک و بهرهگیری از فناوری نیز نیاز دارد. اتکاء به منابع داخلی، ذخیرهسازی مواد استراتژیک، مدیریت نرخ ارز و استفاده از فناوریهای نوین، از مهمترین عوامل موفقیت این شرکت در شرایط چالشزا به شمار میروند.
فولاد خوزستان با این رویکرد، نه تنها توانسته است تولید و صادرات خود را حفظ کند، بلکه الگویی از تابآوری صنعتی در شرایط ناپایدار اقتصادی و ارزی ارائه کرده است که میتواند برای سایر بنگاههای بزرگ کشور الهامبخش باشد. در این رابطه ایلنا گفتگویی با عطا تفضلی، معاون خرید فولاد خوزستان، درباره برنامههای این شرکت برای تضمین پایدار تامین مواد اولیه، مدیریت ریسک ناشی از نوسانات ارز و تحریمها و دیجیتالسازی فرایندهای خرید داشته است.
تفضلی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز و تحریمها بر تامین مواد اولیه به ایلنا گفت: موضوع نوسان ارز و محدودیت تحریمی جدید نیست و سالهاست که دنبال میشود. نوسانهای ارزی شدید نیست و آرام آرام افزایش مییابد. مشکلات ناشی از نرخ ارز بیشتر مربوط به تامینکنندههاست، زیرا پرداخت و دریافت کالا ممکن است با تاخیر یا اختلاف قیمت مواجه شود.
وی ادامه داد: مبنای ما برای تعیین قیمت، نرخ ارز روز است. اگر کالای برنده سه ماه بعد تحویل شود، قیمت بر اساس نرخ همان روز محاسبه میشود. در خصوص تحریمها، کالاهای استراتژیک را پیشبینی و ذخیره میکنیم تا تامین پایدار داشته باشیم، اما محدودیتهای وزارتخانه اجازه خرید بلندمدت دو ساله را نمیدهد.
تامین مواد اولیه از معادن داخلی
معاون خرید فولاد خوزستان درباره سهم منابع داخلی از مواد اولیه افزود: کنسانتره مورد نیاز فولاد خوزستان در حال حاضر صددرصد از منابع داخلی تامین میشود و از مواد اولیه خارجی استفاده نمیکنیم. سیاست شرکت افزایش مالکیت معادن و افزایش سهم تامین داخلی است. احداث کارخانه فرآوری سنگ معدن از برنامههای جدی ماست تا حاشیه سود بیشتری ایجاد شود و نیازی به فروش خارج از مجموعه نباشد.
تفضلی در خصوص دیجیتالسازی فرایندهای خرید و تامین مواد اولیه عنوان کرد: روند جهانی به سمت استفاده از فناوری است و حوزه فناوری اطلاعات شرکت بستر کلی را ایجاد کرده است. ما از این بستر استفاده میکنیم اما روشهای سنتی را هم ادامه میدهیم. تکنولوژی فناوری اطلاعات مدام در حال رشد هستند و ما متناسب آن پیش می رویم.
معاون خرید فولاد خوزستان تاکید کرد: برنامه ویژهای برای تغییر رویکرد در مدیریت نوسان ارز و تحریمها وجود ندارد و فعالیتهای جاری با همان رویکرد سالهای گذشته ادامه دارد.
تفضلی در خصوص دیجیتالسازی فرایندهای خرید و تامین مواد اولیه عنوان کرد: روند جهانی به سمت استفاده از فناوری اطلاعات است و حوزه فناوری اطلاعات شرکت بستر کلی را ایجاد کرده است. ما از این بستر استفاده میکنیم اما روشهای سنتی را هم ادامه میدهیم. تکنولوژی و فناوری اطلاعات مدام در حال رشد هستند و ما متناسب با آن پیش میرویم.
معاون خرید فولاد خوزستان تاکید کرد: برنامه ویژهای برای تغییر رویکرد در مدیریت نوسان ارز و تحریمها وجود ندارد و فعالیتهای جاری با همان رویکرد سالهای گذشته ادامه دارد.