به گزارش خبرنگار ایلنا، در حوزه اکتشاف، "گهرزمین" در اقدامی بی‌سابقه پنج محدوده منتخب به مساحت ۲۵۰ کیلومتر مربع را برای اکتشاف عمومی واگذار کرده و با واگذاری رسمی پهنه "جبال‌بارز" گهرزمین به مساحت ۲۶۸۵ کیلومتر مربع، ظرف هشت ماه موفق به شناسایی ۲۹ محدوده امیدبخش معدنی شده است.

از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه می‌توان به اجرای مطالعات ژئوفیزیک هوایی به طول ۱۱ هزار و ۸۱۰ کیلومتر (مگنتومتری و رادیومتری) با همکاری سازمان انرژی اتمی اشاره کرد. در این مسیر، برنامه‌های عملیاتی شامل احداث حدود ۹۰ کیلومتر جاده و اجرای ۴۵ هزار متر حفاری مغزه‌گیری، شناسایی دو ذخیره طلا و آغاز مراحل فرآوری اولیه بوده است.

گزارش‌های کارشناسی، پیش‌بینی کشف ذخایر مس و طلا را در مسیرهای در حال توسعه تأیید می‌کنند و در مرحله جدید، عملیات راه‌سازی به طول ۵۰ کیلومتر و حفاری مغزه‌گیری به میزان ۱۰ هزار متر آغاز شده تا زمینه بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر شناسایی‌شده فراهم شود. تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده و ۵۰۰ نیروی بومی به شکل مستقیم مشغول به کار هستند.

رکوردشکنی در تولید محصولات معدنی و فولادی

عملکرد تولیدی گهرزمین طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ثبت رکوردهای متعدد همراه بوده است. در سال ۱۴۰۳، این شرکت ۲۹ رکورد تولید به ثبت رساند که شامل ۱۱ رکورد در تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده، ۱۲ رکورد در تولید کنسانتره سنگ‌آهن و ۶ رکورد در تولید گندله بود.

از سوی دیگر، در شش‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۴ نیز ۱۳ رکورد جدید شامل یک رکورد در تولید گندله، ۶ رکورد در تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده و ۶ رکورد در تولید کنسانتره سنگ‌آهن ثبت شد.

همچنین خرداد ماه ۱۴۰۴، رکورد تولید ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۳ تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده و ۵۹۶ هزار و ۹۴ تن کنسانتره سنگ‌آهن به ثبت رسید و در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، رکورد تولید روزانه گندله کشور با رقم ۲۴ هزار و ۴۰۴ تن شکسته شد.

تغییرات فروش و رشد صادرات

در بخش فروش، آمار شش‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. فروش کلوخه با کاهش ۱۶ درصدی از ۲.۶۶ به ۲.۲۵ میلیون تن رسیده که این کاهش ناشی از تبدیل این محصول به محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است. فروش دانه‌بندی نیز با کاهش ۲۰ درصدی از ۰.۴۱ به ۰.۳۳ میلیون تن همراه شده که دلیل آن نیز مشابه است. در مقابل، فروش کنسانتره با رشد ۲۰ درصدی از ۰.۸۸ به ۱.۰۶ میلیون تن و فروش گندله صادراتی با رشد چشمگیر ۸۸ درصدی از ۰.۲۶ به ۰.۴۹ میلیون تن افزایش یافته است.

پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی

پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای گهرزمین نیز چشمگیر است. پروژه "لیچینگ سایت زاهدان" در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد. اصلاح کوتاه‌مدت فرآیند کنسانتره در سایت سیستان به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده و اکتشاف محدوده معدنی زاهدان ۱۹ درصد و محدوده‌های جبال‌بارز ۸۸ درصد پیشرفت داشته است.

از سوی دیگر، احداث دو واحد مگامدول آهن اسفنجی در سایت بردسیر و شرکت مشیز با پیشرفت ۸۷ درصدی دنبال می‌شود. پروژه حمل ریلی سایت سیستان ۱۵ درصد، بازیاب آب سایت سیستان ۹۵ درصد و پروژه IPCC سایت سیستان ۱۶ درصد پیشرفت داشته‌اند.

کارخانه بریکت‌سازی ۳۰۰ هزار تنی در سایت بردسیر و شرکت مشیز به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و پروژه احداث کلیدخانه در همین مجموعه در مرحله انعقاد قرارداد است. احداث خط اختصاصی سایت بردسیر و شرکت مشیز ۵۹ درصد، احداث تست اختصاصی ۹۵ درصد و پروژه تولید شمش با مقطع گرد شرکت پویا توس سمنگان ۱۹ درصد پیشرفت داشته است.

رشد شاخص‌های مالی و بهبود ساختار حقوقی

در بخش مالی، دستاوردهای گهرزمین قابل توجه است. طی دو سال اخیر، تولید شرکت از ۳۳ میلیون تن به ۴۲ میلیون تن افزایش یافته که رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد و فروش نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۷۱ درصدی است.

سود خالص شرکت از ۱۱.۰۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (رشد ۲۳ درصدی) و دارایی‌ها با رشد ۱۳۷ درصدی از ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تعداد پرونده‌های حقوقی شرکت با کاهش چشمگیر ۸۲ درصدی از ۴۵ پرونده به ۸ پرونده کاهش یافته است.

تأمین مالی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و چشم‌انداز آینده

در حوزه تأمین مالی، شرکت موفق به جذب ۳۲۰۰ میلیارد تومان از محل انتشار اوراق اجاره و ۷۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی شده و با انعقاد ۳۱ قرارداد همکاری با ۱۸ شرکت دانش‌بنیان و فناور، مسیر نوآوری و فناوری را دنبال می‌کند. ارتقای رتبه اعتباری به سطح «A» نیز مهر تأییدی بر توان مالی و اعتباری بلندمدت این شرکت است.

ورود به حوزه مس و طلا، احیاء و مولدسازی شرکت‌های تابعه، تنوع‌بخشی به سبد محصولات، اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه و بهبود مدیریت پروژه‌ها، از جمله برنامه‌های آینده گهرزمین است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار این شرکت را هموارتر کند و جایگاه آن را در صنعت معدن و فولاد کشور بیش از پیش تثبیت کند.

انتهای پیام/