ناترازی انرژی فولاد کشور را زیانده میکند
مدیرعامل معادن سنگ آهن احیاء سپاهان، با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در زنجیره فولاد کشور، گفت: ادامه بحران ناترازی انرژی بهویژه برق و گاز، صنعت فولاد را زیانده کرده و میتواند تبعات جبرانناپذیری برای اشتغال و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان، عبدالرضا محمودپور، مدیرعامل این شرکت، اظهار کرد: ما سالانه حدود ۲ میلیون تن کنسانتره آهن تولید میکنیم و نزدیک به ۴ میلیون تن سنگ آهن از چهار معدن خود استخراج میکنیم.
این مواد پس از فرآوری به کنسانتره تبدیل شده و در زنجیره فولاد نقش کلیدی دارند. سال گذشته حدود ۵۰ درصد محصول ما به فولاد مبارکه تحویل شد و ۵۰ درصد دیگر نیز به صنایع بزرگی مانند غدیر ایرانیان، شرکت پارسیان و سایر صنایع گندلهسازی اختصاص یافت. علاوه بر این، نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ما به بازارهای خارجی صادر شد.
وی در تشریح اثر ناترازی انرژی بر زنجیره فولاد گفت: صنایع معدنی و فولاد یک زنجیره به هم پیوستهاند. وقتی محدودیت مصرف برق ایجاد میشود، فولادسازان قادر به تولید نیستند و در نتیجه مصرف آهن اسفنجی و قراضه کاهش مییابد. این موج اختلال به ابتدای زنجیره، یعنی تولید کنسانتره و سنگ آهن، بازمیگردد و کل چرخه را مختل میکند. در بخش گاز نیز مشکل جدیتر است.
عمده فولاد کشور از روش احیای مستقیم تولید میشود و گاز طبیعی در این فرآیند خوراک اصلی کورههای احیا است. با محدودیت گاز، تولید آهن اسفنجی مختل میشود و در پی آن نیاز به کنسانتره نیز کاهش مییابد. این ناترازی بیش از دو سال است که ادامه دارد و صنعت فولاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
محمودپور، با اشاره به تداوم ناترازی برق و زیانده بودن آن برای صنعت فولاد ایران، بیان کرد: این صنعت با خون دل و سرمایهگذاری سنگین شکل گرفته و احیا شده است. رشد صنعت فولاد عمدتاً بهصورت خودگردان بوده؛ یعنی شرکتها با سرمایهگذاری داخلی از معدن تا کارخانه کنسانتره و گندلهسازی و سپس فولادسازی را توسعه دادند. بر اساس برنامه چشمانداز ۱۴۰۵ نیز مسیر رشد خود را طی کردهاند.
اما در مقابل، تأمین انرژی پایدار و زیرساختهای برق و گاز همپای این توسعه پیش نرفته است. وزارت نفت و نهادهای مسئول در این زمینه عقب ماندهاند. اکنون همان «شاگرد زرنگ» صنعت که جلوتر از دیگران حرکت کرده، بهجای تشویق، زیر فشار افتاده است. این وضعیت بسیار خطرناک است و میتواند به تعطیلی واحدها و بیکاری گسترده منجر شود.
وی تأکید کرد: صنعت فولاد در جهان به ازای هر اشتغال مستقیم، حدود ۱۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند. بنابراین آسیب به این صنعت، به معنای ضربه به حملونقل، زنجیره تأمین و کل جامعه کارگری کشور است. اگر چارهای اندیشیده نشود، تبعات آن جبرانناپذیر خواهد بود.
مدیرعامل معادن سنگ آهن احیا سپاهان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای رفع ناترازی انرژی وجود دارد، توضیح داد: وزارت نیرو باید از ۲۰ سال پیش به فکر این روزها میبود، اما اکنون با میراث یک سوءمدیریت کلان مواجهیم.
در شرایط فعلی باید به سمت مسیرهای زودبازده رفت. استفاده از انرژیهای پاک بهویژه انرژی خورشیدی یک راهکار جدی است، البته مشروط بر اینکه دولت شرایط حمایتی و فاینانس لازم را فراهم کند و صنایع بزرگ را تشویق کند به این سمت بروند. در مجموعه احیا هم ما برنامهای برای تولید انرژی پاک داریم و تیم بزرگی روی آن کار میکند، اما این فرایند یک تا دو سال زمان میبرد و دولت میتواند با تسهیلگری، این زمان را کوتاهتر کند.
او در پایان به اقدامات فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی ایجاد کرده که حرکت بسیار خوبی است. اگر سایر صنایع نیز چنین مسیری را دنبال کنند، ظرف دو تا سه سال آینده بخش بزرگی از مشکل برق حل خواهد شد. اما در زمینه گاز، راهکاری در دست صنایع نیست و این بخش حتماً باید توسط وزارت نفت مدیریت شود.