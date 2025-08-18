نوآوری در سیستم خنک کننده لیکویید استارتر گندله سازی فولاد سنگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، یوسف یوسفی گفت: با توجه به درخواست واحد تعمیرات گندله سازی در راستای ارائه راه حل نوآورانه جهت کاهش مدت زمان توقفات تجهیز فن۰۶FN۰۴ این امر در صدر اولویت بندی خدمات مهندسی بخش R&D قرار گرفت. طی برگزاری جلسات مشترک با واحد تولید و بررسی های اولیه از مدارک فنی (طراحی و احداث، PGT و PM ها) مشخص گردید، با توجه به نسل تکنولوژی لیکوئید استارتر موجود، لزوم استارت های پیاپی جهت بالانس فن مزبور و از طرفی افزایش دمای لیکوئید استارتر به دلیل تعدد این استارت و استاپ ها، سیستم کنترل لیکوئید استارتر اجازه استارت بیش از ۲ بار در فصل تابستان را نداده و می بایست به نحوی نوآورانه دمای لیکوئید را در مدت زمان کوتاهی کاهش داده و از تأخیر در زمان مجاز استارت های پسین، جلوگیری کرد.

لذا امکان پذیری و تحقق شاخص مد نظر در این خصوص به عنوان اهم خروجی نتیجه مطلوب بهره برداری یعنی “کاهش زمان بالانس فن” در دستور کار بخش تحقیق و توسعه قرار گرفت. ضمن همکاری موثر و پیمایش پیوسته، با اجرای تست های گرم و پایشهای مربوطه، نتایجی شگرف با خروجی مجموعا کاهش ۱۲ ساعته توقفات سالیانه خط تولید ۵ میلیون تنی و ارزش افزوده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریالی سالیانه حاصل گردید.

سرپرست تحقیق و توسعه فولاد سنگان اضافه کرد: نهمین جشنواره ملی “نوآوری برتر ایرانی سال” به همت دو وزارتخانه “صنعت، معدن و تجارت” (دفتر فناوری و نوآوری) و “علوم، تحقیقات و فناوری” (موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور) در راستای شناسایی، ارزیابی و معرفی نوآوریهای انجام پذیرفته توسط شرکتهای داخلی در راستای دستیابی به اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان، جهش تولید ملی و ارتقاء فرهنگ نوآوری ملی برگزار میگردد. پس از بررسی گزارشهای ارسالی (فصلی و سالیانه) خدمت وزارتخانه های متبوع و پایش اولیه صنعت و بازار توسط دبیرخانه جشنواره، “دستگاه خنک کننده لیکوئید استارتر فنهای پراسس گندله سازی” این شرکت به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی جهت انتخاب نوآوری برتر ایرانی شناسایی گردید.

یوسفی ادامه داد : لذا پس از تکمیل کاربرگ خود اظهاری و ارزیابی فرآیندهای نوآوری سازمان توسط کارگروه داوری جشنواره در خصوص پروژه مزبور (از ایده تا خلق محصول غیر تجاری موفق)، شرایط لازم برای ارزیابی نهایی کسب جایزه ملی با توجه به کفایت اطلاعات فازهای پروژه، سیستمی بودن و اثرات مطلوب مشروح، جهت ارزیابی نهایی (حضوری) مورد تأیید قرار گرفت.

فولاد سنگان با حضور کارگروه داوری ارزیابی جشنواره، کلیه فرآیندهای نوآوری و مستندات مربوطه طی مراحل نظام مند شناسایی فرصت ها و ایده پردازی داخلی، ارزیابی اولیه ایده ها، توسعه مفهوم داخلی، توسعه محصول و آماده سازی تولید، تست و اصلاح محصول غیر تجاری، عرضه به مشتری داخلی و نهایتا پایش و بهبود عملکرد مستمر تجهیز مورد ارزیابی دقیق بر اساس مدل های مربوطه قرار گرفت. در پایان ارزیابی نیز تیم داوری جشنواره از این اقدام علمی و نوآورانه تقدیر نمودند.

گفتنی است؛ فولاد سنگان همواره به عنوان یک شرکت پیشرو در بحث فناوری های نوین شناخته می شود به گونه ای که بخش مهمی از برندینگ این شرکت را به خود اختصاص داده است.

