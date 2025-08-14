تعهدی که فولاد مبارکه برای بهبود کیفیت زندگی مردم دارد؛
تحقق نمونه موفقی از اقتصاد چرخشی توسط فولاد مبارکه
در جهانی که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها از حد شعار فراتر رفته و به عامل تعیینکننده در مسیر توسعه پایدار تبدیل شده است، فولاد مبارکه به مثابه یک بازیگر اثرگذار، نقش خود را در پروژه رینگ چهارم ترافیکی اصفهان به شکلی نوآورانه و فراتر از انتظار تعریف کرده است. این نقشآفرینی نه تنها چارچوبهای متعارف صنعت را به چالش کشیده، بلکه به الگوی موفقی برای همگرایی صنعت و مدیریت شهری در راستای اقتصاد چرخشی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، استفاده از سربارههای فولاد مبارکه بهعنوان جایگزین سنگدانههای طبیعی در تولید آسفالت، ابتکاری است که ماهیت سنتی مصرف منابع را تغییر داده است. طبق گفته مدیر فرآوری ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه، این سربارهها به دلیل ساختار فیزیکی خاص و ترکیب غنی از سیلیس، مقاومت سایشی قابل توجهی دارند.
نکته بسیار مهم و علمی در این تجربه، توانمندی فنی فولاد مبارکه در خرد کردن و فرآوری سربارههایی است که پیشتر به دلیل سختی و ساختار فیزیکی پیچیده، خرد کردن آنها برای استفاده بهعنوان زیرساخت آسفالت ممکن نبوده و مکانیزمها و تجهیزات مرسوم قادر به انجام این فرآیند نبودند.
رفع معضلات زیرساختی جادههای کشور توسط فولاد مبارکه
اکنون با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و دانش فنی برتر، فولاد مبارکه توانسته این محدودیت را پشت سر گذاشته و سربارههایی با کیفیت عالی و خواص فیزیکی برتر تولید کند که نهتنها مقاومت سایشی بالاتری دارند، بلکه عملاً موجب افزایش عمر مفید آسفالت شده و نقطه ضعفی را که سنگدانههای آهکی رایج ایجاد میکردند، برطرف میسازد؛ به عبارت سادهتر، فولاد مبارکه توانسته با بهرهبرداری از ضایعات صنعتی خود، یکی از مهمترین معضلات زیرساختهای جادهای کشور را حل کند: کاهش ایمنی و افزایش هزینههای نگهداری جادهها.
سرباره فولاد مبارکه منجر به کاهش هزینههای شهرداری میشود؟
از منظر فنی، ترکیب ۵۰ درصدی سرباره در آسفالت نه تنها کیفیت سطح جادهها را ارتقا داده بلکه هزینههای نگهداری را به شکل محسوسی کاهش داده است. این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه هزینههای تکراری تعمیر جادهها فشار مالی شدیدی بر شهرداریها و منابع عمومی وارد میکند. بنابراین، پروژه رینگ چهارم با این ابتکار فنی، گامی فراتر از یک پروژه عمرانی صرف برداشته و به شکلی اثرگذار، منافع اقتصادی و اجتماعی را بهصورت همزمان تأمین کرده است.
ارزش افزودهای که فولاد مبارکه با تبدیل ضایعات به مادهای مفید برای مردم ایجاد میکند
اما بُعدی مهمتر و شاید کلیدیتر در این تجربه، مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی است. فولاد مبارکه با تبدیل یک ضایعه صنعتی که معمولاً به عنوان یک چالش محیط زیستی شناخته میشود، به مادهای با ارزش افزوده بالا، نشان داد که چگونه یک بنگاه اقتصادی میتواند در حفظ محیط زیست نقشآفرین باشد. این اقدام، همراستا با اصول توسعه پایدار است که منافع اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را به صورت همزمان دنبال میکند.
همکاری فولاد مبارکه با شهرداری اصفهان؛ نمونه موفقی از تحقق اقتصاد چرخشی
امیرعباس رحمتی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان، به درستی اشاره میکند که این همکاری نمونهای موفق از اجرای اقتصاد چرخشی است؛ الگویی که در آن، ضایعات و پسماندها به منابعی تبدیل میشوند که چرخه مصرف را بهبود بخشیده و وابستگی به منابع طبیعی محدود و مدیریت شده را ممکن میسازند. استفاده از حدود ۸۰ هزار تن آسفالت حاوی سرباره در رینگ چهارم، نمونه بارزی از چرخش این ایده در عمل است که میتواند مبنای تغییرات گستردهتری در سایر پروژههای عمرانی کشور نیز قرار گیرد.
تجربه موفقی که خالی از چالش نیست
در عین حال، این تجربه موفق، خالی از چالش نیست. هزینه بالای حمل و نقل سربارهها یکی از مشکلات عملیاتی پروژه است که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای مبتکرانه برای کاهش هزینههای لجستیکی است. همچنین، حفظ استمرار همکاری میان فولاد مبارکه و شهرداری اصفهان، شرط لازم برای گسترش و تداوم این طرح به شمار میرود. در غیر این صورت، امکان بهرهبرداری پیوسته از این ظرفیت فراهم نخواهد شد و اثرات مثبت آن محدود و کوتاهمدت باقی خواهد ماند.
وقتی فولاد مبارکه به بازیگر کلیدی توسعه پایدار کشور تبدیل میشود
از زاویه کلانتر، پروژه رینگ چهارم ترافیکی اصفهان با محوریت فولاد مبارکه، نشان میدهد که صنایع بزرگ نه تنها میتوانند به عنوان موتورهای رشد اقتصادی ایفای نقش کنند بلکه با نگاهی فراتر به مسئولیتهای اجتماعی، میتوانند به بازیگران کلیدی در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری تبدیل شوند. این تجربه گواهی است بر اینکه راهکارهای پایدار و نوآورانه در تعامل صنایع و مدیریت شهری، زمینهساز ارتقای زیرساختها، حفاظت از محیط زیست و افزایش رفاه اجتماعی است.
گروه فولاد مبارکه با اجرای این پروژه، الگویی عملی و قابل تکرار ارائه داده که میتواند به عنوان نقطه عطفی در نحوه مواجهه صنایع با ضایعات و مسئولیت اجتماعی تلقی شود؛ این گام نه تنها یک دستاورد فنی و اقتصادی محسوب میشود، بلکه نشاندهنده تعهد عمیق به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی مردم است؛ تعهدی که میتواند در دیگر نقاط کشور نیز الگو قرار گیرد و تحقق اقتصاد چرخشی را به صورت گستردهتر در کشور به پیش ببرد.