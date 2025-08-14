مدیر فرآوری ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه خبر داد؛
تأمین 15 هزار تن سرباره فرآوریشده فولاد مبارکه برای ساخت آسفالت رینگ چهارم ترافیکی اصفهان
مدیر فرآوری ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه گفت: با همکاری فولاد مبارکه و شهرداری اصفهان، برای نخستینبار آسفالت سربارهای در حجم بالا در رینگ چهارم ترافیکی شرق اصفهان اجرا شد که این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی جادهها، موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینههای نگهداری خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، مجید دادجو، مدیر فرآوری ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: با درخواست سازمان عمران شهرداری اصفهان، تأمین سنگدانه سرباره فولاد مبارکه برای تولید آسفالت سربارهای محقق و آسفالت سربارهای برای نخستین بار در حجم بالا بهطور ویژه در رینگ چهارم ترافیکی شرق اصفهان اجرا شد؛بهکارگیری آسفالت سربارهای علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی جادهها، موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینههای نگهداری جاده میشود.
افزایش تصادفات به دلیل استفاده از سنگدانههای طبیعی در آسفالت جادهها
وی افزود: طبق آمار انجمن سرباره اروپا، ۶۴ درصد مصرف سرباره فولاد در فعالیتهای عمرانی و ساخت جادههاست؛ در ایران اما عمدتاً آسفالت از سنگدانههای طبیعی ساخته میشود که در مناطق مرکزی و جنوبی کشور غالباً ترکیبات آهکی هستند و مقاومت سایشی پایینی از خود نشان میدهند؛ این موضوع سبب میشود پس از مدت کوتاهی سطح جاده صاف شده و موجب کاهش اصطکاک و افزایش تصادفات شود.
افزایش عمر آسفالت، کاهش هزینههای نگهداری و بهبود ایمنی جادهها
دادجو با بیان اینکه سرباره فولاد مبارکه به دلیل وجود سیلیس و ساختار فیزیکی خاص، مقاومت سایشی بالایی دارد، افزود: سرباره یکی از بهترین گزینهها برای افزودهشدن به آسفالت است؛ نتیجه آن افزایش عمر آسفالت، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و همچنین بهبود ایمنی جادههاست، چراکه طول خط ترمز کاهش مییابد و رانندگان قادر خواهند بود در فاصله کوتاهتری توقف کنند.
تأمین 15 هزار تن سرباره فرآوریشده فولاد مبارکه در مرحله اول
وی درباره جزئیات اجرای این طرح گفت: براساس تفاهمنامه با شهرداری، در مرحله نخست حدود ۱۵ هزار تُن سرباره فرآوریشده تحویل شد که بخشی از آن در سطح شهر و بخشی در رینگ چهارم ترافیکی استفاده شد؛ ترکیب آسفالت مورد استفاده شامل ۵۰ درصد سرباره و ۵۰ درصد سنگدانه طبیعی بود و حتی با این نسبت، آزمایشهای فنی سازمان عمران شهرداری تأیید کردند که کیفیت آسفالت به شکل محسوسی بهبود یافته است.
مدیر فرآوری ضایعات فرآیندی فولاد مبارکه با اشاره به رضایت تیم فنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: امیدواریم این کار بهصورت مستمر ادامه یابد و الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد؛ مهمترین چالش ما، هزینه بالای حملونقل از فولاد مبارکه تا محل اجرای پروژههاست. به همین دلیل بهترین گزینه، بهکارگیری سرباره در پروژههای عمرانی و ساخت جاده در شعاع کمتر از ۱۰۰ کیلومتر است.
گام فولاد مبارکه برای حفظ محیط زیست و تحقق مسئولیتهای اجتماعی
وی در پایان اذعان داشت: این پروژه 3 رکن توسعه پایدار را پوشش میدهد؛ نخست، منافع اجتماعی از طریق افزایش ایمنی و کاهش خسارتهای جانی و مالی مردم در جادهها؛ دوم، حفظ منابع از طریق جلوگیری از برداشت بیرویه شن و ماسه از معادن و سوم، حفاظت از محیطزیست با پرهیز از تخریب طبیعت در اثر فعالیتهای معدنی. خوشحالیم که فولاد مبارکه توانسته با یک اقدام عملی، هم در بهبود کیفیت زیرساختهای شهری نقش ایفا کند و هم گامی در جهت حفظ محیط زیست و تحقق مسئولیتهای اجتماعی بردارد. این همکاری نمونهای از بهرهبرداری بهینه از ضایعات صنعتی در جهت منفعت عمومی است.