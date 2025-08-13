خبرگزاری کار ایران
تقدیر از خبرنگاران ورزشی استان هرمزگان
در حاشیه دیدار تیم‌های فوتسال فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس، از خبرنگاران ورزشی استان هرمزگان به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار تقدیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار و در حاشیه دیدار تیم‌های فوتسال فولاد هرمزگان هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس، مراسم تقدیر از خبرنگاران ورزشی استان هرمزگان با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان، آرش نیرومند فرمانداری بندرعباس، احمد نفیسی قائم مقام و جانشین استاندار هرمزگان، نمایندگان فدراسیون فوتبال و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.

