به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار و در حاشیه دیدار تیم‌های فوتسال فولاد هرمزگان هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس، مراسم تقدیر از خبرنگاران ورزشی استان هرمزگان با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان، آرش نیرومند فرمانداری بندرعباس، احمد نفیسی قائم مقام و جانشین استاندار هرمزگان، نمایندگان فدراسیون فوتبال و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.