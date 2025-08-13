دیدار صمیمانه معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با جمعی از بازنشستگان فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در دیداری صمیمانه، صبح سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم مجتمع دویست دستگاه، با رئیس و اعضا کانون بازنشستگان و جمعی از بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان ملاقات کرد.

مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان، در این جلسه که با همراهی جمعی از مدیران شرکت فولاد خوزستان برگزار شد، پس از ارائه گزارشات از خدمات ارائه شده به بازنشستگان در سال گذشته و سال جاری توسط مدیر امور اداری ، با اشاره به شرایط حاکم بر شرکت و سختی‌ها و مشقت‌هایی که بر شرکت تحمیل شده و سبب‌ساز آسیب های جدی در روند تولید شده، تاکید کرد: موضوعات ، مطالبات و دغدغه‌های بازنشستگان عزیز و ارجمند برای مدیران ارشد شرکت بسیار حائز اهمیت و دارای اولویت همیشگی بوده و همواره ضمن استماع مسائل آنان در قالب جلسات مستمر هم‌اندیشی مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در شرایط حاضر بایستی بپذیریم که همه ما مسئول حفظ ماهیت اصلی فولاد خوزستان هستیم و هر کس در هر لباس و مقامی بایستی تمام توان خود را برای حفظ این ثروت ملی به کار گرفته تا نهایتا از این مسیر امکان بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان فراهم آید چرا که قطعا هر تغییر کوچکی در عوامل تولید مستقیما معیشت همه پرسنل و بازنشستگان را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.

بازنشستگان گرانقدر نیز ضمن تشکر از رویکرد مناسب فولاد خوزستان به حوزه بازنشستگان در سالهای اخیر به بیان نقطه نظرات و مطالب خود پرداختند و معاون منابع انسانی و مدیران شرکت نیز پاسخ های لازم را ارائه نمودند .

در پایان، بازنشستگان با قدردانی از مسئولان به خاطر ایجاد فضایی برای هم‌اندیشی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، امیدواری خود را نسبت به پیگیری و تحقق مطالب ارائه شده ابراز کردند.

پس از پایان نشست معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ضمن گفتگوهای دوستانه به دغدغه‌های شخصی تعدادی از بازنشستگان حاضر نیز رسیدگی کرد.

انتهای پیام/