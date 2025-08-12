چالش ناترازی انرژی؛ فرصتهایی که بهسادگی از دست میروند؛
گامهای هوشمندانه و راهبردی فولاد مبارکه با درک عمیق از اهمیت انرژی پایدار
در سالهای اخیر، بحران ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق و گاز، به یکی از چالشهای جدی و تعیین کننده مسیر توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است. زنگ خطراین ناترازی، با افزایش روزافزون مصرف برق در تابستان و وابستگی زیاد به نیروگاههای حرارتی فرسوده و کم بازده، به صدا درآمده و صنایع بزرگ کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان؛ صنایع استراتژیکی همچون فولاد، که نقش مهمی در تولید داخلی و صادرات ارزآور دارند، بهدلیل محدودیتهای تأمین انرژی به ویژه در فصل گرما و سرما متحمل خسارتهای هنگفت اقتصادی شدهاند.
در بهار سال ۱۴۰۴ نیز، فشارهای انرژی تشدید شده و با اعمال محدودیتهای برق تا حدود ۹۰درصد در برخی موارد، تولید فولاد در این دوره 4.8 درصد افت داشته است که نشان میدهد چالش انرژی همچنان بهشدت بر صنعت اثرگذاراست. این معضل نهتنها تولید را کاهش داده بلکه به بیکاری، کاهش صادرات و عقب ماندگی زیرساختها دامن زده است.
اما در دل این بحران، فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین صنعت فولادسازی کشور، با درک عمیق از اهمیت انرژی پایدار، گامهایی هوشمندانه و راهبردی برداشت که میتواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد. این شرکت با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اختصاصی ۹۱۴ مگاواتی، موفق شده است بخشی از بار تأمین برق خود را از شبکه سراسری کاهش دهد و روند تولید و توسعه خود را حفظ کند. نیروگاهی با فناوری پیشرفته، راندمان بالای بیش از ۵۸ درصد، مصرف سوخت بهینه و کاهش آلایندگی که در سطح منطقه و حتی جهان کمنظیر است.
نقش مؤثر فولاد مبارکه در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه
این حرکت نه تنها ریسکهای ناشی از ناترازی انرژی را کاهش داده بلکه در بلندمدت به پایداری تولید و افزایش بهرهوری انرژی در صنعت فولاد کشور کمک کرده است. فولاد مبارکه همچنین در مسیر توسعه انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی، با پروژههایی همچون “آفتاب شرق” و همکاری با نهادهای مردمی، در نصب پنلهای خورشیدی برای خانوادههای کمبضاعت شهرستان مبارکه، نقش خود را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه که خواهان افزایش ۱۰ برابری ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر است، پررنگتر کرده است.
مشارکت صنایع بزرگ در پروژههای تأمین و تولید انرژی؛ کلید حل بحران ناترازی
با توجه به تحریمها، نوسانات قیمت حاملهای انرژی و کمبود برق و گاز، عبور از چالش ناترازی انرژی نیازمند راهکارهای چند وجهی و مشارکت دولت و بخش خصوصی است. کارشناسان تأکید دارند که مشارکت صنایع بزرگ در پروژههای تأمین و تولید انرژی، کلید حل این بحران است و دولت باید بار سنگین تامین انرژی را از دوش این صنایع استراتژیک بردارد تا صنعت فولاد به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، بتواند مسیر رشد و خودکفایی را بدون وقفه طی کند.
کاهش بار سنگین ناترازی انرژی و هموارسازی مسیر توسعه پایدار در کشور
ناترازی انرژی همچنان یک زخم کهنه و عمیق بر پیکر اقتصاد کشوراست، اما تجربه فولاد مبارکه نشان میدهد که با برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای انرژی، حتی بحرانها میتوانند فرصتی برای تحول و رشد باشند. امید است این الگو، چراغ راهی برای دیگر صنایع بزرگ و سیاستگذاران انرژی کشور باشد تا با همت و همافزایی، بار سنگین ناترازی انرژی را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.