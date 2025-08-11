خبرگزاری کار ایران
افتخار دیگری در شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین؛

تکمیل بزرگترین افزایش سرمایه نقدی تاریخ بازار سرمایه کشور

تکمیل بزرگترین افزایش سرمایه نقدی تاریخ بازار سرمایه کشور
با جذب ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه، بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه کشور از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، بنام شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین رقم خورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، این افزایش سرمایه براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه مجمع فوق‌العاده مورخ ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۴، طی دو مرحله انجام شد که در مرحله اول ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان و در مرحله دوم ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جهت تامین مالی پروژه های توسعه ای وارد شرکت شد.

براین اساس، سرمایه شرکت با افزایش ۱۰۰ درصدی، از ۷ هزار و پانصد میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گفتنی است؛ تامین این حجم از نقدینگی در شرایط پساجنگ و در وضعیت بسیار نامناسب بازار سرمایه صورت گرفت که خود یک رکورد تاریخی برای مجموعه گهرزمین محسوب می‌شود. بدیهی است تحقق این رویداد مهم بدون حمایت سهامداران عمده امکان‌‌پذیر نبود.

شایان ذکر است طی دوسال اخیر با حمایت‌های سهامداران محترم و تدابیر اتخاذ شده توسط مدیرعامل گهرزمین و تیم مالی و سرمایه‌گذاری این شرکت، سرمایه شرکت با افزایش ۵۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان به عدد قابل توجه ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

