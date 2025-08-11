خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح باشکوه موکب «شهدای فولاد خوزستان» در مرز چذابه

افتتاح باشکوه موکب «شهدای فولاد خوزستان» در مرز چذابه
کد خبر : 1672326
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فولاد خوزستان، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با ارادتی عمیق به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موکب دو طبقه «شهدای فولاد» را در مرز چذابه به بهره‌برداری رساند. این موکب با زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع و امکانات رفاهی کامل، به عنوان میزبان و پناهگاهی مطمئن برای زائران پیاده‌روی اربعین حسینی، آماده خدمت‌رسانی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، موکب «شهدای فولاد» که حاصل سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومانی و تلاش مستمر از فروردین ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ است، با هدف فراهم آوردن راحتی و رفاه زائران اربعین حسینی به بهره‌برداری رسید. این موکب دو طبقه با ظرفیت اسکان ۵۰۰ نفر، مجهز به ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰ حمام، آب‌انبار، آشپزخانه، خانه‌ی سرایدار و اتاق‌های اداری است و به عنوان پایگاهی امن برای استراحت و تجدید قوا عمل می‌کند.

این پروژه عظیم، جلوه‌ای از تعهد شرکت فولاد خوزستان به جامعه و پاسداشت فرهنگ عاشورایی است که با نیت خدمت به انسانیت و برکت بخشی به سفر معنوی زائران کربلا به ثمر نشسته است. افتتاح این موکب نمادی از همدلی، ایثار و پایبندی به ارزش‌های والای دینی است که در مسیر اربعین حسینی، فرصتی برای تجدید پیمان با امام حسین (ع) و شهدای کربلا فراهم می‌آورد. موکب «شهدای فولاد» تجلی عشق و مسئولیتی است که این شرکت نسبت به هموطنان خود احساس می‌کند.

در همین راستا، روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، مرتضی خاکبازان فرد، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان، به همراه سید رضا هاشمی زاده، معاون فناوری و مدیر حوزه دفتر مدیرعامل، محمد مقامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی و جمعی دیگر از مسئولان شرکت، از موکب شهدای فولاد خوزستان در مسیر پایانه مرزی چذابه بازدید کردند.

خاکبازان فرد در این بازدید، ضمن قدردانی از همکاران داوطلب که شبانه‌روزی و بدون چشمداشت دنیوی مشغول خدمت‌رسانی در موکب هستند، تأکید کرد: «هر شخصی که در هر سطحی و به هر شکلی در تسهیل امر زیارت زوار اربعین حسینی تلاش کند، در حقیقت در این عمل ارزشمند شریک بوده و از ثواب و پاداش اخروی آن بهره‌مند خواهد شد.» این بازدید با هدف بررسی نحوه خدمات‌رسانی موکب شهدای فولاد خوزستان به زوار اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور