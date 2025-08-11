افتتاح باشکوه موکب «شهدای فولاد خوزستان» در مرز چذابه
شرکت فولاد خوزستان، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و با ارادتی عمیق به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موکب دو طبقه «شهدای فولاد» را در مرز چذابه به بهرهبرداری رساند. این موکب با زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع و امکانات رفاهی کامل، به عنوان میزبان و پناهگاهی مطمئن برای زائران پیادهروی اربعین حسینی، آماده خدمترسانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، موکب «شهدای فولاد» که حاصل سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد تومانی و تلاش مستمر از فروردین ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ است، با هدف فراهم آوردن راحتی و رفاه زائران اربعین حسینی به بهرهبرداری رسید. این موکب دو طبقه با ظرفیت اسکان ۵۰۰ نفر، مجهز به ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰ حمام، آبانبار، آشپزخانه، خانهی سرایدار و اتاقهای اداری است و به عنوان پایگاهی امن برای استراحت و تجدید قوا عمل میکند.
این پروژه عظیم، جلوهای از تعهد شرکت فولاد خوزستان به جامعه و پاسداشت فرهنگ عاشورایی است که با نیت خدمت به انسانیت و برکت بخشی به سفر معنوی زائران کربلا به ثمر نشسته است. افتتاح این موکب نمادی از همدلی، ایثار و پایبندی به ارزشهای والای دینی است که در مسیر اربعین حسینی، فرصتی برای تجدید پیمان با امام حسین (ع) و شهدای کربلا فراهم میآورد. موکب «شهدای فولاد» تجلی عشق و مسئولیتی است که این شرکت نسبت به هموطنان خود احساس میکند.
در همین راستا، روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، مرتضی خاکبازان فرد، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان، به همراه سید رضا هاشمی زاده، معاون فناوری و مدیر حوزه دفتر مدیرعامل، محمد مقامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی و جمعی دیگر از مسئولان شرکت، از موکب شهدای فولاد خوزستان در مسیر پایانه مرزی چذابه بازدید کردند.
خاکبازان فرد در این بازدید، ضمن قدردانی از همکاران داوطلب که شبانهروزی و بدون چشمداشت دنیوی مشغول خدمترسانی در موکب هستند، تأکید کرد: «هر شخصی که در هر سطحی و به هر شکلی در تسهیل امر زیارت زوار اربعین حسینی تلاش کند، در حقیقت در این عمل ارزشمند شریک بوده و از ثواب و پاداش اخروی آن بهرهمند خواهد شد.» این بازدید با هدف بررسی نحوه خدماترسانی موکب شهدای فولاد خوزستان به زوار اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش انجام شد.