آرسلورمیتال با برنامه GEDP بهدنبال ارتقای فرهنگ سازمانی و مهارت کارکنان
برنامه GEDP در آرسلورمیتال بهعنوان سنگبنای استراتژی منابع انسانی این شرکت شناخته میشود. هدف اصلی این برنامه، شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای عملکرد فردی و آمادهسازی کارکنان برای پذیرش نقشهای رهبری در سطوح مختلف سازمان است. این برنامه با رویکردی جامع و ساختارمند، فرایندهای ارزیابی، توسعه و بازخورد را در بر میگیرد تا کارکنان بتوانند شایستگیهای فردی خود را شناسایی و تقویت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، سازمانها برای دستیابی به موفقیت پایدار نیازمند توسعه شایستگیهای فردی کارکنان خود هستند. یکی از راههای مؤثر در این زمینه، ایجاد فرهنگی سازمانی است که بر رشد و توسعه فردی تأکید داشته باشد. شرکت آرسلورمیتال (ArcelorMittal)، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، با راهاندازی برنامهای تحت عنوان Global Employee Development Program (GEDP)، بهطور مؤثر فرهنگ سازمانی خود را با توسعه شایستگیهای فردی کارکنان پیوند داده است.
GEDP؛ برنامهای برای توسعه شایستگیهای فردی
برنامه GEDP در آرسلورمیتال بهعنوان سنگبنای استراتژی منابع انسانی این شرکت شناخته میشود. هدف اصلی این برنامه، شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای عملکرد فردی و آمادهسازی کارکنان برای پذیرش نقشهای رهبری در سطوح مختلف سازمان است. این برنامه با رویکردی جامع و ساختارمند، فرایندهای ارزیابی، توسعه و بازخورد را در بر میگیرد تا کارکنان بتوانند شایستگیهای فردی خود را شناسایی و تقویت کنند.
ارزیابی و شناسایی استعدادها
اولین گام در برنامه GEDP، ارزیابی دقیق عملکرد و پتانسیل کارکنان است. این ارزیابیها شامل بررسی دستاوردهای شغلی، مهارتهای فنی، تواناییهای رهبری و ویژگیهای شخصیتی میشود. با استفاده از ابزارهای مختلف مانند ارزیابی ۳۶۰ درجه، مصاحبههای ساختاریافته و تحلیل دادههای عملکرد، استعدادهای بالقوه شناسایی میشوند. این فرایند بهمنظور اطمینان از تطابق استعدادها با نیازهای استراتژیک سازمان انجام میشود.
برنامههای توسعه فردی
پس از شناسایی استعدادها، برنامههای توسعه فردی برای کارکنان طراحی میشود. این برنامهها شامل آموزشهای تخصصی، کارگاههای مهارتهای نرم، دورههای رهبری و مربیگری است. آرسلورمیتال با همکاری دانشگاه آرسلورمیتال (ArcelorMittal University)، مجموعهای از دورههای آموزشی را در زمینههای مختلف ارائه میدهد. این دانشگاه با داشتن ۱۵ آکادمی تخصصی، فرصتهای یادگیری را بهصورت آنلاین و حضوری در هشت پردیس جهانی خود فراهم میکند.
بازخورد و مربیگری
یکی از ویژگیهای برجسته برنامه GEDP، ارائه بازخورد مستمر و فرایند مربیگری است. کارکنان با دریافت بازخوردهای سازنده از مدیران و همکاران، نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود خود را شناسایی میکنند. همچنین، با همکاری با مربیان حرفهای، مهارتهای رهبری و تصمیمگیری خود را تقویت میکنند. این فرایند به کارکنان کمک میکند تا در مسیر توسعه شایستگیهای فردی خود گام بردارند.
تأثیر فرهنگ سازمانی بر شایستگیهای فردی
فرهنگ سازمانی نقش مهمی در توسعه شایستگیهای فردی ایفا میکند. در آرسلورمیتال، فرهنگی مبتنی بر اعتماد، شفافیت و همکاری حاکم است. این فرهنگ به کارکنان این امکان را میدهد که بدون ترس از اشتباه، ایدهها و نظرات خود را بیان کنند. همچنین، با ایجاد محیطی حمایتی، انگیزه و تعهد کارکنان افزایش مییابد. این ویژگیها باعث میشود که کارکنان در فرایندهای توسعه فردی مشارکت فعال داشته باشند و شایستگیهای خود را ارتقا دهند.
نتایج ملموس برنامه GEDP
اجرای موفق برنامه GEDP در ArcelorMittal منجر به دستاوردهای قابلتوجهی شده است:
افزایش نرخ موفقیت در جانشینی رهبری: با استفاده از برنامه GEDP، ۸۳ درصد از انتصابهای رهبری در سالهای گذشته از درون سازمان صورت گرفته است.
بهبود عملکرد سازمانی: کارکنانی که در برنامه GEDP شرکت کردهاند، عملکرد بهتری در پروژههای استراتژیک و ابتکارات نوآورانه داشتهاند.
تقویت رضایت و تعهد کارکنان: با ارائه فرصتهای توسعه فردی، رضایت شغلی و تعهد کارکنان به سازمان افزایش یافته است.
چالشها و راهکارها
با وجود موفقیتهای برنامه GEDP، چالشهایی نیز در مسیر توسعه شایستگیهای فردی وجود دارد:
مقاومت در برابر تغییر: برخی کارکنان ممکن است در برابر فرایندهای جدید مقاومت کنند. برای مقابله با این چالش، ArcelorMittal با ارائه آموزشهای مستمر و جلسات آگاهیبخشی، کارکنان را در جریان تغییرات قرار میدهد.
تأمین منابع کافی: اجرای برنامههای توسعه فردی نیازمند منابع مالی و زمانی است. ArcelorMittal با تخصیص بودجههای مناسب و استفاده از فناوریهای نوین، این منابع را تأمین میکند.
ارزیابی اثربخشی برنامهها: برای اطمینان از اثربخشی برنامه GEDP، ArcelorMittal از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) استفاده میکند و نتایج را بهطور منظم ارزیابی میکند.
نتیجهگیری
برنامه GEDP در ArcelorMittal نمونهای موفق از پیوند فرهنگ سازمانی با توسعه شایستگیهای فردی کارکنان است. این برنامه با رویکردی جامع و ساختارمند، به شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای عملکرد فردی و آمادهسازی کارکنان برای پذیرش نقشهای رهبری میپردازد. نتایج ملموس این برنامه نشاندهنده تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر شایستگیهای فردی کارکنان است. سازمانهایی که به دنبال توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت هستند، میتوانند از تجربیات ArcelorMittal در این زمینه بهرهبرداری کنند.