با هدف ارتقای بهرهوری و افزایش ۱۰ درصدی تولید انجام شد؛
اجرای موفقیتآمیز تعمیرات سالانه مگامدول A احیامستقیم 2 فولاد مبارکه
مدیر واحد احیامستقیم فولاد مبارکه از اجرای موفقیتآمیز تعمیرات سالانه مگامدول A احیامستقیم 2 (شهید خرازی) خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، محمدرضا فتحی در این باره گفت: انجام توقف و تعمیرات سالانه مگامدولA واحد احیا مستقیم 2 در طی حدود 25 روز، با بهکارگیری 24ساعته تمامی منابع شرکت، با رویکرد افزایش ظرفیت تولید به میزان 10 درصد، با تغییر سایز تیوبهای ریفرمر از ۱۰ اینچ به ۱۱ اینچ به تعداد 480 عدد لوله ریفرمر و تعویض کاتالیستهای آن، اختصاص 45 هزار نفر ساعت و انجام بالغبر 450 درخواستکار، حدود 50 تن ماده نسوز و بیش از 200 تن جرم گانینگ بهصورت ایمن انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه انجام این عملیات تعمیراتی گسترده نیازمند هماهنگی شبانهروزی و مستمر میان تمامی گروههای فنی، نسوز، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی، دفتر فنی تعمیرات نگهداری، حملونقل و تیمهای تخصصی بود، ادامه داد: در این توقف سالانه، بعضی از فعالیتها برای اولین بار صورت پذیرفت و با حضور متخصصان برجسته تعمیرات در فولاد مبارکه و همکاری پیمانکاران توانمند داخلی با موفقیت به انجام رسید.
مدیر واحد احیامستقیم فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند، از تلاش و همکاری کارکنان گروههای فنی، اجرایی و پشتیبانی که با همدلی در این مسیر گام برداشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
در پی اجرای این عملیات، برخی از مدیران بخشهای مختلف، رؤسا، سرپرستان، کارشناسان و کاردانان فنی مرتبط با اجرای این کارِ تعمیراتی بزرگ و وسیع چنین اظهارنظر کردند:
جواد عسگری، سرپرست تولید احیامستقیم 2:
افزایش قطر تیوب از ۱۰ به ۱۱ برای اولین بار در کشور
در توقف سالانه مگامدول A واحد احیا مستقیم ۲، تیوبهای ۱۰ اینچ ریفرمر با تیوبهای ۱۱ اینچ جایگزین و کاتالیستهای آن نیز تعویض شد. افزایش قطر تیوب از ۱۰ به ۱۱ که برای اولین بار در کشور انجام شده موجب افزایش ظرفیت حداقل ۱۰ درصدی تولید میشود. همچنین یکی از گلوگاههای افزایش ریت تولید، ظرفیت دودکش بود که در این توقف، مشکل یادشده به همت متخصصان داخلی کشور، با تغییر طرح رفع شد. زمان توقف با توجه به حجم فعالیتهای شاتدان سالانه، کوتاه بود و این امر نتیجه همدلی و برنامهریزی دقیق کلیه کارکنان تولید، تعمیرات و سایر واحدهای پشتیبانی است.
سید محمدمهدی ثابتقدم، سرپرست تعمیرات احیا مستقیم 2:
انجام تعمیرات اساسی و زمینهسازی برای افزایش تولید در زمان بهرهبرداری
توقفات سالانه مگامدولهای واحد شهید خرازی همواره با اقداماتی تحت عنوان «اولینها» در واحد و در مواردی در کشور همراه است. انجام تعمیرات مذکور با وجود احجام سنگین و فشردگی فعالیتها در حوزههای گوناگون، با بهینهسازیها و تغییرات عمده و اساسی همراه بود و با وجود محدودیت زمانی در برنامهریزی و آمادهسازی، با برگزاری جلسات متعدد با تیمهای تعمیرات، تولید، تعمیرات مرکزی، نسوز، خدمات پشتیبانی و دفاتر فنی به لطف خدا این مهم با موفقیت و بدون حادثه انجام پذیرفت.
تمرکز اصلی در این توقف، علاوهبر تعمیرات اساسی، زمینهسازی جهت افزایش تولید در زمان بهرهبرداری بود و تجارب ارزندهای در این زمینه به دست آمد؛ بنابراین بهنوبه خود از کلیه همکاران در مجموعه امانی و پیمانی و پشتیبانی در شرکت فولاد مبارکه قدردانی میکنم.
حمیدرضا جمالی، رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهنسازی:
ثبت رکوردی جدید از نظر زمان و حجم فعالیتها
توقف سالانه مگامدولA واحد احیا مستقیم 2 در طی حدود 25 روز با پیشبینی منابع انسانی موردنیاز به میزان 45 هزار نفر ساعت و انجام بالغبر 450 درخواستکار شامل تعمیرات مرکزی (تعمیرات مکانیک، برق، ساختمانی)، نسوز، حملونقل، تعمیرات واحد، نظافت صنعتی، بازرسی فنی و... و تأمین بهموقع قطعات یدکی موردنیاز شاتدان و همچنین پایش و کنترل دقیق فعالیتها و برنامهریزی انجام فعالیتهای خط بحران بهصورت 24ساعته انجام شد. به این ترتیب، با برگزاری جلسات عمومی و تخصصی با همکاری همهجانبه تمامی گروههای درگیر، شاهد ثبت رکوردی جدید از نظر زمان و حجم فعالیتها بودیم.
محسن کفیل، مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات:
انجام عملیات تعمیرات بدون وابستگی به نیروهای متخصص خارجی
عملیات موفق تعمیرات اساسی مگامدول احیا مستقیم، با تمرکز ویژه بر نوسازی و بهروزرسانی سیستم ریفرمر، نسوزکاری، تعویض تیوبها و پایش سازهای، بیانگر بلوغ فنی و استقلال مهندسی سازمان در مدیریت پروژههای کلان نگهداری و تعمیرات است. در این پروژه، بیش از ۴۸۰ لوله ریفرمر، حدود ۵۰ تن ماده نسوز، صدها قطعه جانبی و دهها تجهیز بحرانی، بدون وابستگی خارجی و به دست نیروهای متخصص داخلی در قالب بیش از ۷۰ فعالیت اساسی اجرا شد. دفتر فنی نت با شناسایی گلوگاهها و رویکرد مهندسی پیشگیرانه، ضمن طراحی دستورکارهای نگهداری و تعمیرات، با همکاری تعمیرات محلی و پشتیبانی، برنامهای ساختارمند جهت اجرا تدوین کرد. همچنین با نظارت مستمر بر کیفیت نصب، رعایت الزامات ایمنی، بهکارگیری راهکارهای مهندسی در محل و مدیریت ریسکهای اجرایی، پروژه با نرخ انحراف حداقلی و در سطح کیفی بالا به اتمام رسید.
تحول در رویکرد نگهداری و تعمیرات سازمان، افزایش تابآوری زیرساختهای تولید و توانمند شدن نیروهای داخلی
یکی از نمادهای تحول در رویکرد نگهداری و تعمیرات سازمان، افزایش تابآوری زیرساختهای تولید و توانمند شدن نیروهای داخلی در اجرای پروژههای بزرگ و پیچیده است. از نقاط قوت این پروژه میتوان به همکاری مسئولانه و شبانهروزی کلیه قسمتهای درگیر، اعم از تولید و تعمیرات ناحیه آهنسازی، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، حملونقل، ایمنی مرکز، خدمات عمومی و دفتر فنی تعمیرات اشاره کرد که در نوع خود به بهترین شکل انجام گرفت. خروجی این فعالیت مشترک میتواند بهعنوان الگویی برای توقفات آینده به کار گرفته شود.
امین ابوعطا، رئیس برنامهریزی و تعالی نت:
بهرهگیری از رویکرد یکپارچهسازی منابع، مدیریت تطبیقی زمان و تخصیص پویای نیروها برای نخستین بار
پروژه تعمیرات اساسی مگامدول احیا مستقیم، با دربرداشتن یکی از پیچیدهترین ساختارهای عملیاتی در سطح کارخانه، برای نخستین بار با بهرهگیری از رویکرد یکپارچهسازی منابع، مدیریت تطبیقی زمان و تخصیص پویای نیروها در مدت کمتر از ۳۰ روز به سرانجام رسید،، درحالیکه این میزان تعمیرات بهطورمعمول نیازمند بیش از ۴۵ روز کاری است. موفقیت این پروژه مرهون استقرار نظام برنامهریزی هماهنگ بینبخشی بود؛ بهگونهای که با مشارکت مؤثر واحدهای مختلف، بسیاری از توقفات دیگر نواحی تولیدی نیز بهصورت هدفمند جابهجا و تجمیع شد تا زمان بهرهبرداری پروژه به شکل چشمگیری کاهش یابد. تیم برنامهریزی و تعالی نت، با استفاده از ابزارهای تحلیل مسیر بحرانی، شبیهسازی سناریوهای زمانی و رصد لحظهای پیشرفت فعالیتها، تلاش کرد تا بهرهوری زمان، نیروی انسانی و هزینهها در بالاترین سطح حفظ شود. این تجربه گامی مهم در مسیر استقرار نگهداشت مبتنی بر چابکی سازمانی و توسعه نظامهای نگهداری در شرکت به شمار میرود.
مسعود الله دادی، کارشناس مکانیک کوره ریفرمر:
تعویض کامل تیوبهای ریفرمر برای نخستین بار
تعویض کامل تیوبهای ریفرمر و درعینحال افزایش ظرفیت تیوبهای ریفرمر از 10 به 11 اینچ در واحد شهید خرازی برای اولین بار انجام شد. این امر در شرایطی بود که با توجه به ملاحظات سازمان، زمان توقف سالانه باید به کمترین میزان ممکن میرسید. با تلاشهای شبانهروزی همکاران در واحد تعمیرات، تولید و تمامی واحدهای پشتیبانی، این شاتدان در موعد مقرر و بدون حادثه انجام شد و در حال حاضر واحد با بالاترین ظرفیت در حال بهرهبرداری است. میتوان گفت اجرای این توقف سالیانه با توجه به حجم کار، زمان و جدید بودن کار در تاریخ فولاد مبارکه کمنظیر بود و با موفقیت انجام شد. بهنوبه خودم از تیم مدیریت و تمامی همکاران که ما را در انجام این کار پشتیبانی کردند، سپاسگزارم.
رضا مرتضایی، کارشناس دفتر فنی ناحیه آهنسازی:
انجام مراحل نصب و راهاندازی در کوتاهترین زمان ممکن
با توجه به برنامهریزی صورتگرفته و پشتیبانیهای انجامشده جهت اجرای تعمیرات سالانه مگامدول A در تیرماه 1404 و در مدتزمانی کوتاهتر از زمان پیشبینیشده و همچنین با توجه به اجرای عملیات تعویض تیوبهای ریفرمر این واحد از 10 اینچ به 11 اینچ و تعویض کاتالیستهای آن، فرایند تعویض کاتالیست، انجام تست فشار، سرریز کاتالیست پس از راهاندازی اولیه و نظارت بر اجرای صحیح فعالیتها تا آخرین مراحل نصب و راهاندازی در کوتاهترین زمان ممکن و با دقتی بسیار زیاد انجام شد که با توجه به حجم فعالیت صورتگرفته میتواند بهعنوان یک رکورد در نظر گرفته شود. در حال حاضر ریفرمر این واحد با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار گرفته است.
فرهاد حسینی منجزی، رئیس حملونقل جادهای:
انجام کلیه فعالیتها طبق برنامه زمانبندی
پیرو درخواست اضطراری ناحیه آهنسازی مبنی بر توقف خط تولید مگامدول واحد شهید خرازی از هشتم تیرماه 1404 این واحد بلافاصله برای تأمین مکانیسمهای بالابر و باربر موردنیاز از جمله مکانیسمهای جرثقیل سنگین و سبک، کفی تریلر، لیفتراک و... به میزان بیش از 20 هزار ساعت مکانیسم بهصورت شبانهروزی اقدام کرد و با زحمات شبانهروزی کارکنان حملونقل جادهای، کلیه فعالیتهای مگامدول واحد بهرهبردار طبق برنامه زمانبندیشده و بهصورت کاملاً ایمن انجام گرفت. در پایان از همکاریهای کارکنان دستگاه نظارت آهنسازی، تعمیرات مرکزی، نسوز و پیمانکاران مربوطه تشکر میکنم.
حسین عابد، رئیس مرکز تعمیرات مکانیک:
عملکرد منظم و حرفهای تیمهای فنی، نظارتی و اجرایی
شاتدان واحد مگامدول میدرکس شهید خرازی با مشارکت فعال دو پیمانکار اجرایی، شرکت دژپاد و شرکت توسعه صنعت، در فضایی ایمن، با کیفیت بالا و زمانبندی بهینه با موفقیت به پایان رسید. این عملیات با حجم قابلتوجهی از فعالیتهای تعمیراتی و اصلاحی، از جمله تعویض تیوبها و جوشکاری دقیق و حساس داگلگها، بدون هیچگونه حادثه ایمنی و با رعایت کامل استانداردهای HSE انجام شد. عملکرد منظم و حرفهای تیمهای فنی، نظارتی و اجرایی دو پیمانکار، در کنار هماهنگی مستمر با واحدهای بهرهبرداری، تعمیرات و ایمنی نقش تعیینکنندهای در اجرای موفق این شاتدان داشت. کیفیت بالای اجرا، بهویژه در بخش جوشکاری داگلگها که از نقاط حساس و حیاتی در پایداری عملکرد ریفرمر محسوب میشود، همراستا با الزامات استانداردهای داخلی و بینالمللی ارزیابی شد. تحقق این سطح از عملکرد، نشاندهنده بلوغ سازمانی، آمادگی عملیاتی و تعهد مشترک تمامی تیمهای درگیر به اصل ایمنی، کیفیت و بهرهوری است.
امین احمدی، تکنسین تعمیرات مکانیک:
ثبت رکورد کاهش زمان تعمیرات از ۴۵ به ۲۵ روز
تعمیرات برنامهریزیشده مگامدول شهید خرازی از جمله ابَرفعالیتهای مکانیکی در مرکز تعمیرات مکانیک واحد تعمیرات مرکزی بود که در فضای محدود فعالیتی و همزمان با دیگر گروهها و سایر مراکز تعمیراتی از جمله نسوز، با مدیریت تیم نظارتی مستقر بهصورت شبانهروزی انجام شد. از دیگر نکات قابلتوجه ثبت رکورد کاهش زمان تعمیرات از ۴۵ روز به ۲۵ روز بود که کمک زیادی به صرفهجویی خرید آهن اسفنجی در فولاد مبارکه میکند.
حسن صنیعی، مسئول شیفت نسوز نواحی:
انجام عملیات تعمیرات در زمان مشخص و بهصورت کاملاً کیفی
اهم فعالیتهای انجامشده در تعمیرات واحد مگامدول A شهید خرازی شامل تعویض بولتها و بلانکتهای ریفرمر، تخریب و نوچینی تمامی 480 عدد داگلگ و انجام تخریب و تعمیرات اساسی نسوز فلوگس به میزان بیش از 200 تن جرم بهصورت گانینگ و... بوده که در مجموع، عملیات در زمان مشخص و بهصورت کاملاً کیفی به انجام رسید.
سجاد حکمی، مسئول شیفت نسوز نواحی:
تعمیرات نسوز در سایر قسمتهای کوره و لاین های مربوطه برای اولین بار در کشور
با تلاش و کوشش کارکنان نسوز سایر نواحی در تیرماه 1404، نوچینی ریفرمر مگامدول A شهید خرازی، نسوزکاری بسیار سنگین لاینهای فلوگس و همچنین تعمیرات نسوز در سایر قسمتهای کوره و لاینهای مربوطه برای اولین بار در کشور با زمان محدود، برنامهریزی دقیق و چیدمان صحیح نیروها، کیفیت کار بالا و بدون هیچ حادثه ایمنی اجرا شد.
احمد حسین زاده، تکنسین تعمیرات مکانیک:
انجام عملیات تعمیرات بهصورت شبانهروزی
شاتدان مگامدول A شهید خرازی یکی از بزرگترین برنامههای تعمیراتی برنامهریزیشده سال جاری شرکت فولاد مبارکه بوده که با همکاری تیم نظارت تعمیرات مکانیک به همراه پیمانکاران زیرمجموعه در مدتزمان ۲۵ روز با بهترین کیفیت و بدون هیچگونه حادثهای انجام شد.
انجام حدود 6 هزار مترمکعب عملیات داربستبندی در داخل باکس ریفرمر، تعویض ۴۸۰ عدد تیوپ ریفرمر، عملیات تعویض و بازسازی باندل های رکوپراتورهای مگامدول A خرازی از جمله کارهای سنگین انجامشده در این توقف محسوب میشود که بهصورت شبانهروزی در این بازه زمانی به همت تیم مکانیک واحد تعمیرات مرکزی انجام گرفت.
رضا جهانشاهی، رئیس تعمیرات نسوز نواحی:
تعمیرات اساسی نسوز ریفرمر و تجهیزات مربوطه پس از گذشت 14 سال از زمان نوچینی
با همت مضاعف و تلاش شبانهروزی کارکنان مرکز تعمیرات نسوز اعم از رسمی و پیمانکار، تعمیرات اساسی نسوز ریفرمر و تجهیزات مربوطه واحد مگامدول شهید خرازی فولاد مبارکه پس از گذشت 14 سال از زمان نوچینی، علیرغم حساسیتهای بالا ناشی از توسعه ظرفیتها و زمان محدود، با انجام روشی نوین با رعایت کامل استاندارهای تعمیراتی، بهصورت کیفی و بدون حادثه انسانی یا تجهیزاتی با موفقیت به انجام رسید. امید است با انجام این تعمیرات، شاهد افزایش کمّی و کیفی محصولات در این واحد باشیم.
ارسلان اله دادیان، کارشناس دفتر فنی نسوز:
توانمندی مرکز نسوز فولاد مبارکه در انجام پروژههای چالشبرانگیز در کوتاهترین زمان
تیم فنی و اجرایی متخصص مرکز نسوز با تلاش بیوقفه، تعمیرات نسوز ریفرمر و تجهیزات مگامدول A شهید خرازی را در مدتی کوتاه و با استفاده از مرغوبترین مواد نسوز به پایان رساند. این پروژه که در تیرماه 1404 انجام شد، از نظر سرعت آمادهسازی و انجام، رکورد جدیدی در تاریخ تعمیرات نسوز به ثبت رساند. علیرغم زمان کم اجرا، تمامی استانداردهای کیفی و ایمنی بهطور کامل رعایت شد و اکنون این واحد تولیدی مهم با اطمینان از عملکرد بهینه، آماده ادامه فعالیت است. این دستاورد بزرگ نشاندهنده توانمندی مرکز نسوز فولاد مبارکه در انجام پروژههای چالشبرانگیز در کوتاهترین زمان ممکن است.