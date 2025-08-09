به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، از پیشرفت چشمگیر عملیات اکتشاف و توسعه در معدن مس جانجا خبر داد و گفت: در این معدن، اقدامات گسترده‌ای در زمینی بکر و بدون زیرساخت‌های اولیه نظیر آب، برق و سایر امکانات انجام شده است.

سعدمحمدی ادامه داد: تاکنون ۲۰ میلیون تن عملیات باطله‌برداری به اجرا درآمده و در جریان اکتشافات، ۴۰ میلیون تن ماده معدنی اکسیده شناسایی شده است که به روش لیچینگ استحصال و به کاتد تبدیل خواهد شد؛ هم‌اکنون بزرگ‌ترین هیپ لیچینگ خاورمیانه در این معدن احداث شده و یک کارخانه ۳ هزار تنی کاتد با فناوری SX-EW (الکترووینینگ) طراحی و مهندسی شده است که سرمایه‌گذاری برای تولید ۳۰۰ تن کاتد در آن آغاز شده است.

به گفته وی، کارخانه مذکور به روش EPC طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. همچنین یک کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در دست احداث است که با توجه به نسبت باطله‌برداری معدن (حدود ۴.۵ به یک)، سالانه ۶۰ میلیون تن باطله‌برداری و ۱۶ میلیون تن برداشت ماده معدنی انجام خواهد شد؛ در مجموع سالانه ۷۶ میلیون تن عملیات معدنی در معدن جانجا صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: با تکمیل اکتشافات، انتظار می‌رود ذخایر جدیدی شناسایی و زمینه جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود؛ در مناقصه تأمین آب این طرح، برنده شده‌ایم و سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب از پساب زابل تأمین خواهد شد، هرچند نیاز سالانه حدود ۸ میلیون مترمکعب است. همچنین هماهنگی لازم با توانیر برای تأمین برق صورت گرفته و پست برق در حال احداث است تا زیرساخت‌های موردنیاز تکمیل شود.

سعدمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه با روندی رو به رشد پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌شود ظرف سه تا چهار سال آینده، احداث کارخانه به سرانجام برسد و این معدن به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی کشور تبدیل شود.

