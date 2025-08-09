مدیر خرید تجهیزات و قطعات یدکی مطرح کرد:
افزایش 38 درصدی مشارکت تأمینکنندگان داخلی در حوزه قطعات یدکی
مدیر خرید تجهیزات و قطعات یدکی گفت: خط نورد گرم فعلی ما تجربه خوبی در حوزه تأمین تجهیزات و قطعات یدکی و شناسایی منابع و سازندگان توانمند این حوزه برای ما فراهم آورده است؛ بنابراین در حوزه پشتیبانی و تأمین قطعات یدکی خطوط تولید نورد گرم 2 نیز مشکلی نداریم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان؛ در برنامه رادیوفولاد هفته گذشته، مهدی سهرابی، مدیر خرید تجهیزات و قطعات یدکی فولاد مبارکه، در مصاحبه با مجری این برنامه زنده، به تبیین برخی از اقدامات و دستاوردهای این مدیریت پرداخت. در ادامه مطلب ماحصل این گفتوگو را پی میگیریم.
بهعنوان سؤال نخست، بفرمایید مهمترین برنامههای آینده واحد شما برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان داخلی چیست؟
در سال گذشته به همت همکارانم در مجموعه خرید تجهیزات و قطعات یدکی، بالغبر 17 هزار ردیف کالا برای فولاد مبارکه و خطوط تولید خریداری شد که بالغبر 80 درصد آن از تأمینکنندگان و سازندگان داخلی بود. سیاست فولاد مبارکه در حوزه خرید تجهیزات و قطعات یدکی، بومیسازی از طریق برندسازی شرکتهای دانشبنیانی است که میتوانند کالاهای خود را در سطح جهانی و قابلرقابت با محصولات خارجی عرضه کنند. بیش از 98 درصد از این کالاها مورد رضایت بهرهبردار بوده و این نقطه قوتی است تا این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
در سال 1404 چه میزان از اهداف بومیسازی محقق شده است؟
از ابتدای سال جاری تا کنون توانستهایم ۳۰ درصد از اهداف تعیینشده را در حوزه کالاهایی که برای نخستین بار بومیسازی میشوند محقق کنیم..
یکی از اهداف فولاد مبارکه این است شرکتهای همکار و شرکای تجاری خود را برندسازی کند و با صادر کردن محصولات این شرکتها، ارزآوری خود را افزایش دهد. در حال حاضر کجای این مسیر هستیم؟
در مجموعه فولاد مبارکه، فرایند بومیسازی بیش از بیست سال پیش و همزمان با راهاندازی خطوط تولید شروع شد و همکاران زیادی در این حوزه فعالیت کردند. یکی از سیاستهای بومیسازی، برندسازی کالاهایی است که در داخل کشور تولید میشود. از جمله این کالاها میتوان به این موارد اشاره کرد: مندریلهای نورد گرم و نورد سرد که کیفیت آن مورد تأیید قرار گرفته است؛ کمپرسورهای فرایند احیا، پمپهای عمودی برندهای ترمومکانیکا و KSP که در داخل کشور بومیسازی شده و کیفیت آن عالی است؛ پمپهای ورتینگتون که سالها در انحصار شرکتهای آمریکایی بود و به دلیل تحریمها به مجموعه فولاد فروخته نمیشد، اما به همت شرکتهای دانشبنیان و همکاری فولاد مبارکه، بومیسازی شده و در خطوط تولید نصب شده است.
به غیر از واحد بومیسازی کدام واحدها در این مسیر با شما همکاری میکنند؟
ما بهصورت فرایندی به موضوع نگاه میکنیم و فقط واحد بومیسازی نیست که بومیسازی را انجام میدهد. این فرایند از بهرهبردار آغاز میشود، مستندات و نقشهها از طریق دیتابرداری و مهندسی معکوس در اختیار ما قرار میگیرد، واحد آزمایشگاه و بازرسی فنی، واحد بومیسازی، واحد خرید و همه واحدهای درگیر در فرایند بومیسازی، در این میان نقش دارند.
فولاد مبارکه جهت ایجاد بهبودهای مهم در فرایند و دستورکارهای خرید با توجه به تحریمهای ایجادشده، چه راهکاری اتخاذ کرده تا تحریمها را بیاثر کند؟
یکی از اصلیترین راهکارهای ما شناسایی منابع تأمین در داخل کشور است. در سال گذشته 1458 تأمینکننده و سازنده برای رفع نیازهای تجهیزاتی و قطعات یدکی خطوط تولید با ما همکاری داشتهاند که نشاندهنده وجود پتانسیلهای زیاد در کشور است. دوستان من در مجموعه برنامهریزی خرید منابع تأمین را از طریق سایت، برگزاری نمایشگاه و بازدیدها شناسایی میکنند. در حوزه قطعات یدکی، مشارکت تأمینکنندگان نسبت به میانگین 5 سال گذشته، 38 درصد افزایش داشته است.
نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود مواد اولیه در سطح بینالمللی از مهمترین چالشهای واحد شما در چند سال اخیر بوده است. برای کاهش اثرات این موضوع چه راهکارهایی اتخاذ شده است؟
سالهای گذشته توانستیم با تعریف پروژه از طریق قراردادهای بلندمدت با سازندگان آلیاژی کشور درخصوص تأمین مواد اولیه اقدام کنیم. برنامهریزی ما برای دو سال آینده این است که اعلام کنیم قطعات یدکی موردنیاز فولاد مبارکه به چه میزان از چه متریال و با چه آلیاژی است و این شرکتها برای تولید و تأمین مواد اولیه موردنیاز برنامهریزی میکنند.
یکی از راهکارهای ما که باعث شده اهداف خود را بهتر محقق سازیم موضوع پیشپرداختها بود. شرکتهای دانشبنیان پیشپرداختهایی از ما دریافت کردند تا بتوانند نیازهای خودش را در حوزه مواد اولیه و در ادامه نیازهای فولاد مبارکه را به بهترین نحو و بهموقع تأمین کنند. در سال 1403 میانگین زمان تأمین ما 284 روز بوده که نسبت به میانگین 5 سال گذشته با وجود تمامی مشکلات 25 درصد بهبود پیدا کرده و چابکی زمان خرید قطعات و تجهیزات را به همراه داشته است.
چند نمونه قطعات و تجهیزات بومیسازی شده را نام ببرید.
مندریل های نورد سرد و گرم، کمپرسورهای فرایند احیا، ماشین لبهزنی واحد ریختهگری، موتورهای الکتریکی ولتاژ بالا و... .
در مقایسه با محصولات خارجی، محصولات بومیسازیشده چقدر موردرضایت بهرهبردار بوده است؟
ما برای کنترل کیفیت ساختار داریم. ساختار کنترل کیفیت قطعات یدکی با بهرهمندی از کارشناسان توانمندی که در این حوزه فعالیت میکنند و نیز سه شرکت تخصصی در حوزه بازرسیِ تضمین کیفیت کالاهای در حال ساخت انجام میگیرد. علاوه بر کنترل کیفیتی که خود شرکتها لحاظ میکنند، ما نیز از طریق این ساختار، کنترلهای حمایتی را انجام میدهیم و در حوزه تأمین مواد اولیه، حین فرایند ساخت و تست سرد و گرم محصول را کنترل میکنیم. این فرایند کنترلی تضمینکننده کیفیت تجهیزات و قطعاتی است که خریداری میکنیم. شاخص کیفیت قطعات یدکی ما بیش از 98 درصد است.
در پروژه نورد گرم 2 که حدود 40 درصد پیشرفت داشته، چقدر تجهیزات و قطعات موردنیاز بوده و هست؟
خط نورد گرم فعلی ما تجربه خوبی در حوزه تأمین تجهیزات و قطعات یدکی و شناسایی منابع و سازندگان توانمند این حوزه برای ما فراهم آورده است؛ بنابراین در حوزه پشتیبانی و تأمین قطعات یدکی خطوط تولید نورد گرم 2 نیز مشکلی نداریم. قطعاتی مثل پستهای برق در ابتدای راهاندازی از ما درخواست شده که توانستیم از منابع داخلی تأمین کنیم و در پروژه نورد گرم 2 در حال استفاده است.
سخن آخر؟
ما اهدافی را برای سال 1404 تعریف کردهایم که بتوانیم این فرایند را بهبود دهیم و حرکت روبهجلو داشته باشیم. این اهداف از طریق پروژههایی که تعریف شده است مانند فرایند کنترل ساخت، بحث برندسازی، چابکسازی فرایندهای خرید و پروژه حمل و ترخیص یکپارچه دنبال میشود تا به اهداف کلان فولاد مبارکه در حوزه قطعات یدکی دست یابیم.