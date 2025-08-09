به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه علی رجبی، مدیر مرکز درمانی کرامت فدک با بیان اینکه در مرکز درمانی کرامت، از معتادین و متجاهرین برای درمان، نگهداری و مراقبت می‌شود گفت: در این مرکز، ابتدا موضوع درمان این معتادین و متجاهرین با حضور پزشکان و روان‌شناسان مجرب در این حوزه مطرح و اجرا می‌شود. در ادامه، در حوزه معنویت‌درمانی برای این عزیزان شرایطی فراهم می‌شود تا در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی نیز در مسیر درست خود قرار گیرند. در اقدام سوم نیز در این مرکز با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای، کارگاه‌های زودبازدهی راه‌اندازی شده است و که در آن‌ها مددجویان، انواع حرفه‌ها از قبیل نجاری، جوشکاری، قالب‌زنی، خیاطی و برخی دیگر از مهارت‌ها را فرامی‌گیرند تا پس از درمان نه‌تنها بتوانند مشغول کار شوند؛ بلکه با پر کردن اوقات فراغت خود و انجام کار مفید، گام مؤثری برای ترک اعتیاد و رفتارهای ناهنجار خود بردارند. نکته حائز اهمیت این است که این عزیزان در پایان دوره‌های کارآموزی خود مدرک فنی دوره را دریافت می‌کنند و پس از بهبودی و ورود دوباره به جامعه، می‌توانند با ارائه مدارک خود، شرایط بهتری برای حضور در مشاغل مختلف داشته باشد.

رجبی در ادامه ظرفیت این مرکز را حدود ۵۰۰ نفر اعلام و اضافه کرد: مرکز درمانی کرامت فدک معمولاً در تمامی اوقات با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

کسانی که بهبود یافته‌اند به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند

مدیر مرکز درمانی کرامت فدک در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجا‌م‌شده برای صیانت از خانواده‌های افراد گرفتار در بند اعتیاد اشاره کرد و گفت: همواره علاوه‌بر خود شخص، خانواده‌های آن‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند؛ ازاین‌رو پس از یافتن خانواده آن‌ها شرایطی فراهم می‌کنیم که آن‌ها هم بتوانند از امکانات این مرکز برای بهبود وضعیت زندگی خود استفاده کنند. در این فرایند، کسانی که بهبود یافته‌اند به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

بهبودیافتگان به حال خود رها نمی‌شوند

وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند این کارگاه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: کسانی که حرفه‌ای را فرامی‌گیرند با معرفی مرکز وارد بازار کار می‌شوند. همچنین کسانی که در این مرکز بهبود یافته‌اند و مرخص شده‌اند به حال خود رها نمی‌شوند و هر از چند گاه، با آن‌ها و خانواده‌هایشان تماس گرفته می‌شود تا ضمن اطلاع از حال ایشان، چنانچه نیاز به اقدامی باشد، صورت گیرد.

رجبی ضمن مثبت خواندن روند بهبودی‌ها در این مرکز طی سال‌های اخیر گفت: به شکرانه خداوند تا به امروز با کمک‌های شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه توانسته‌ایم خدمت‌رسانی در این مرکز را ادامه دهیم و در بسیاری از موارد نیز شاهد بهبودی افراد زیادی بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: فولاد مبارکه از سال 1399 به طرق مختلف در بخش‌های عمرانی و اقتصادی، مساعدت‌هایی به مرکز کرامت شماره یک در شهر مبارکه داشته و در طی بیش از دو سال که مرکز شماره دو در اصفهان راه‌اندازی شده، این مساعدت‌ها را ادامه داده است.

همواره قدردان زحمات همیارانی نظیر فولاد مبارکه بوده‌ایم

مدیر مرکز درمانی کرامت فدک در بخش پایانی سخنان خود گفت: نیازهای چنین مراکزی زیاد است، اما در همین حد نیز ما همواره قدردان زحمات همیارانی نظیر فولاد مبارکه بوده‌ایم. درعین‌حال بر این باوریم که باید با پیشگیری شرایطی فراهم کنیم که جوانان و شهروندان کمتر دچار چنین مشکلاتی شوند؛ اما برای آن دسته از افرادی که به هر دلیل گرفتار این معضلات شده‌اند باید حتماً برنامه‌ریزی‌های مناسبی وجود داشته باشد تا آن‌ها نیز بتوانند با ترک اعتیاد و رفتارهای ناهنجار خود مجدداً به آغوش جامعه و زندگی روزمره خود بازگردند و به‌عنوان سرمایه این کشور به هم‌وطنان خود خدمت کنند.

به خاطر داشته باشیم که مشکلات اعتیادِ یک فرد فقط به خود او منحصر نمی‌شود، بلکه خانواده و پس از آن کل جامعه درگیر مشکلات فرد معتاد می‌شوند؛ بنابراین مساعدت‌ مراکزی مانند فولاد مبارکه و اقداماتی که در این مرکز انجام می‌شود در حد خود در بهبودی حال فرد، خانواده و حل مشکلات اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی کل کشور مؤثر است.

انتهای پیام/