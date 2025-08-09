عملکرد درخشان فولاد مبارکه در تیرماه ۱۴۰۴ با ثبت فروش ۲۵ همتی و رشد چشمگیر صادرات

به گزارش ایلنا به نقل از مبارکه اصفهان، طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، فولاد مبارکه در این ماه موفق شد درآمدی بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۵ میلیارد تومان ثبت کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۷.۲ درصد داشته است. این میزان فروش نسبت به خردادماه نیز رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد که از تداوم روند صعودی عملکرد عملیاتی شرکت حکایت دارد.

یکی از نکات برجسته عملکرد تیرماه، بهبود قابل‌توجه وضعیت صادراتی فولاد مبارکه است. مجموع صادرات شرکت در این ماه به حدود ۷۵ میلیون دلار رسید که نسبت به میانگین ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجه ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد صادراتی، در شرایطی که بازار جهانی فولاد با چالش‌هایی همچون افت قیمت‌ها و رکود مقطعی مواجه است، نشان از موقعیت رقابتی و قدرت فروش فولاد مبارکه در بازارهای بین‌المللی دارد.

در بخش فروش داخلی، شرکت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت کرد که بخش عمده آن مربوط به فروش محصولات گرم (۷۷۶۹ میلیارد تومان) و محصولات سرد (۵۲۲۲ میلیارد تومان) بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که همچنان تقاضا برای محصولات نهایی فولاد مبارکه در داخل کشور در سطح بالایی قرار دارد. فروش محصولات پوشش‌دار نیز با ثبت درآمدی بیش از ۱۲۳۹ میلیارد تومان، سهم قابل‌توجهی در سبد فروش داخلی داشت. همچنین درآمد حاصل از فروش تختال (اسلب) نیز در تیرماه به ۹۰۵ میلیارد تومان رسید.

در حوزه صادرات، درآمد شرکت از محل فروش تختال بالغ بر ۴۶۶۳ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. فروش صادراتی محصولات گرم نیز به ۵۳۳ میلیارد تومان رسید. مجموع فروش صادراتی شرکت در تیرماه ۵۲۵۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به تیرماه سال قبل (۱۳۷۵ میلیارد تومان) رشد بسیار قابل‌توجهی را ثبت کرده است.

یکی از تحولات قابل‌توجه در عملکرد مالی فولاد مبارکه، افزایش درآمدهای ناشی از ارائه خدمات است. شرکت در تیرماه موفق شد ۴۶۴۳ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. این بخش که سال گذشته فاقد درآمد بوده، اکنون به‌عنوان یک منبع درآمدی تازه در ساختار سودآوری شرکت نقش پیدا کرده و می‌تواند به یکی از ارکان مهم توسعه درآمدهای غیرعملیاتی تبدیل شود.

در کنار این عملکرد درخشان، شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ در مجموع موفق به کسب درآمد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این دستاورد در شرایطی به دست آمده که بازار جهانی فولاد تحت تأثیر فشار تورم جهانی و کاهش تقاضا با افت قیمت‌ها مواجه بوده است. علی‌رغم رشد نرخ ارز در بازار داخلی، قیمت جهانی فولاد کاهش یافته و همین عامل باعث شده رشد نرخ داخلی محصولات فولادی متناسب با افزایش دلار نباشد. به‌طور خاص نرخ ورق گرم در این دوره تنها ۱۱ درصد رشد داشته، در حالی که نرخ اسلب با رشد ۲۶ درصدی، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

با وجود کاهش تولید اسلب در تیرماه (۷۲ هزار تن) که نسبت به میانگین ماه‌های گذشته حدود ۵۸ درصد افت داشته، مجموع عملکرد تولید شرکت از ابتدای سال تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته تنها ۹ درصد افت داشته است. این میزان کاهش با توجه به شرایط برنامه‌ریزی تولید، تعمیرات دوره‌ای و بهینه‌سازی خطوط، کاملاً قابل کنترل ارزیابی می‌شود. نرخ تبدیل اسلب به آهن اسفنجی نیز به عدد ۱.۷۷ رسیده که نشان‌دهنده بهبود در کارایی فرایند تولید نسبت به ماه گذشته است که این نسبت در عدد ۱.۷ قرار داشت.

آخرین قیمت سهام فولاد در بازار ۲۸۷ تومان ثبت شده که نسبت به ابتدای ماه حدود ۱۰ درصد افت را نشان می‌دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که با توجه به گزارش مثبت تیرماه، احتمال بازگشت روند قیمتی سهم به مدار رشد طی هفته‌های آینده تقویت شده است. به‌ویژه اینکه رشد صادراتی، افزایش درآمدهای خدماتی و حفظ درآمد عملیاتی در سطح بالا، می‌تواند سودآوری فولاد مبارکه را در فصل تابستان تثبیت و حتی تقویت کند.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد فولاد مبارکه با وجود چالش‌های بیرونی، همچنان یکی از پیشروترین بنگاه‌های صنعتی کشور در حوزه عملکرد مالی، صادرات و تنوع‌بخشی به سبد درآمدی است. مسیر توسعه این غول فولادی کشور، در نیمه دوم سال نیز می‌تواند با اتکا به همین نقاط قوت، شتاب بیشتری بگیرد و بازدهی مناسبی برای سهام‌داران خود به ارمغان آورد.

