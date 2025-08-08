به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگارفولاد مبارکه،سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با صدور پیامی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از زحمات و تلاش‌های تمامی فعالان عرصه رسانه کشور قدردانی کرد.متن این پیام به شرح زیر است:

17 مردادماه هر سال، بهانه ارزشمندی است برای عرض تبریک و خداقوت به همه اصحاب محترم رسانه کشور که در مسیر روایت گری متعهدانه و حرفه ای و تنویر افکار عمومی گام برمی‌دارند.

در شرایطی که کشور عزیزمان در مواجهه با تحریم‌ها و ناترازی‌های گوناگون، به‌ویژه ناترازی انرژی قرار گرفته است، رسالت خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه برای امیدآفرینی در جامعه بیش از پیش احساس می‌شود.

به راستی جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست؛ این که چگونه و با چه هنر و ظرایفی باید دستاوردهای کشور را برای مردم روایت کرد تا دشمنان این آب و خاک نتوانند با روایت‌های کذب خود، حق و ناحق را وارونه جلوه دهند، وظیفه خبرنگاران متعهد، دلسوز و شرافتمندی است که به رسالت خطیر اجتماعی خود واقف و بیان حقیقت در برابر هجمه های ناامید کننده علیه مردم را رسالت خود می دانند.

امروز علی رغم وجود برخی چالش ها، همچنان صنعت کشورمان بویژه صنعت فولاد، از جمله نقاط امیدآفرین و دلگرم کننده برای مردم عزیزمان است و مشارکت موثر در طرح های ملی در کنار میزان قابل توجه سرمایه گذاری ها در اقصی نقاط کشور و اقدامات افتخار آمیز در عرصه فناوری، نوآوری و بومی سازی های متعدد در کنار تولید محصولات ویژه، همگی سوژه هایی سرشار از غرور اجتماعی و امید آفرینی برای مردم شریف علی الخصوص نسل جوان و آینده ساز کشورمان هست که در پس صنعت فولاد کشور به ارمغان آمده است. انعکاس و روایت صحیح این دستاوردها، برعهده خبرنگاران دلسوزی است که دل در گروی پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان دارند و فعالان عرصه صنعت را با قلم شیوای خود به گام های رو به جلو رهنمون می‌سازند.

اینجانب ضمن تبریک روز خبرنگار به همه اصحاب رسانه به سهم خود از همه فعالان این عرصه که همواره در کنار گروه فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از صنایع پیشران کشور حضور داشته و در سال جاری نیز همچون گذشته با پوشش رسانه‌ای قدرتمند، نقش‌ این صنعت را در بومی سازی ها، رفع ناترازی‌های انرژی و سرمایه گذاری های گسترده در اقصی نقاط کشورمان به اطلاع مردم رساندند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای همه آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی دارم.

سعید زرندی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه

