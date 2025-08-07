به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در بخشی از این پیام آمده است: خبرنگاران پیشگامان و پیشتازان جبهه تبیین و جهاد رسانه‌ای هستند و در خط مقدم جنگ نرم و جبهه فرهنگی، نقشی بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی برای جامعه ایفا می‌کنند.

وی با گرامی‌داشت سالروز شهادت خبرنگار فداکار، شهید محمود صارمی، تاکید کرده است: این مناسبت، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش صادقانه و مسئولانه کسانی است که با آگاهی، جسارت و تعهد، روایتگر حقیقت‌اند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به تقارن روز خبرنگار با ماه صفر و ایام اربعین حسینی، یادآور شد: این تقارن، رسالت بزرگ حضرت زینب (س) در پیام‌آوری واقعه کربلا را به یاد می‌آورد؛ الگویی بی‌بدیل برای هر آن‌کس که مسئولیت روشنگری را بر عهده دارد.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان، با تبریک این روز به تلاشگران عرصه خبر، برای آنان سلامتی و توفیق در انجام رسالت خطیر اطلاع‌رسانی از خداوند متعال مسئلت کرد.

