خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبرنگاران پیشتازان جهاد تبیین‌اند

خبرنگاران پیشتازان جهاد تبیین‌اند
کد خبر : 1671192
لینک کوتاه کپی شد.

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، با صدور پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به فعالان رسانه‌ای کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در بخشی از این پیام آمده است: خبرنگاران پیشگامان و پیشتازان جبهه تبیین و جهاد رسانه‌ای هستند و در خط مقدم جنگ نرم و جبهه فرهنگی، نقشی بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی برای جامعه ایفا می‌کنند.

وی با گرامی‌داشت سالروز شهادت خبرنگار فداکار، شهید محمود صارمی، تاکید کرده است: این مناسبت، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش صادقانه و مسئولانه کسانی است که با آگاهی، جسارت و تعهد، روایتگر حقیقت‌اند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به تقارن روز خبرنگار با ماه صفر و ایام اربعین حسینی، یادآور شد: این تقارن، رسالت بزرگ حضرت زینب (س) در پیام‌آوری واقعه کربلا را به یاد می‌آورد؛ الگویی بی‌بدیل برای هر آن‌کس که مسئولیت روشنگری را بر عهده دارد.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان، با تبریک این روز به تلاشگران عرصه خبر، برای آنان سلامتی و توفیق در انجام رسالت خطیر اطلاع‌رسانی از خداوند متعال مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور