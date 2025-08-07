خبرگزاری کار ایران
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید
کد خبر : 1671050
در راستای تداوم بهبود مستمر فرآیندها و شناسایی هرچه دقیق تر نقاط قوت و قابل بهبود فرآیند های مختلف، برنامه ممیزی داخلی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توسط تیم منتخب واحد تکنولوژی، از ۱۳ لغایت ۱۵ مرداد ماه برگزار گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ بهمن مهراد مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو ضمن اعلام این خبر افزود؛

ممیزی داخلی بر اساس الزامات استانداردهای Iso9001:2015 و IATF16949:2018 وISO45001 , IAO14001, ISO10002 , ISO10015,ISO1004 به منظور سنجش میزان انطباق فعالیت فرآیندهای مختلف با الزامات سیستم‌های مدیریت انجام شد.

 

انتهای پیام/
