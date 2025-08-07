ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید

در راستای تداوم بهبود مستمر فرآیندها و شناسایی هرچه دقیق تر نقاط قوت و قابل بهبود فرآیند های مختلف، برنامه ممیزی داخلی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توسط تیم منتخب واحد تکنولوژی، از ۱۳ لغایت ۱۵ مرداد ماه برگزار گردید.