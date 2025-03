سرپرست معاونت سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با صدور حکمی، حسین مدرسی‌فر را به‌عنوان سرپرست معاونت سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه منصوب کرد.

حسین مدرسی‌فر، دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت HSEو کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای است و سابقه موفقی در عرصه ایمنی و بهداشت و مدیریت اجرایی دارد؛ او از سال ۱۳۸۴ به استخدام شرکت فولاد مبارکه درآمده و تجربه تخصصی و میدانی همراه با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه‌های ایمنی و منابع انسانی در کارنامه خود دارد.

ازجمله سوابق اجرایی سرپرست معاونت سرمایه انسانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست HSE شرکت فولاد مبارکه اصفهان

رئیس هیئت‌مدیره شرکت امین‌طب سپانو مجری ساخت بیمارستان فوق تخصصی 250 تخت خوابی

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه اصفهان

عضو هیئت‌مدیره شرکت خدماتی توکا سبز

عضو هیئت‌مدیره شرکت مهندسی بهین‌ریل ارائه‌دهنده خدمات مهندسی راه‌آهن

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کارشناس تحلیلگر حوادث شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کارشناس ایمنی پروژه ساخت کشتی کانتینربر و نفتکش در شرکت ISOICO (مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران)

از جمله توانایی‌های سرپرست جدید معاونت سرمایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت HSE طرح‌های تولیدی و صنعتی

استقرار مدیریت ایمنی فرآیند

طراحی ساختارهای HSE برای سازمان‌ها

طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران برای سازمان‌های صنعتی(مدیریت استمرار تولید) (Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs)

استقرار سیستم‌های ,ISO,9001,14001 OHSAS18001

سرممیزی و آموزش سیستم‌های OHSAS18001,ISO,9001,14001

تهیه و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM

تدوین استراتژی‌های مدیریت HSE سازمان‌ها

تهیه و تدوین HSE Plan برای پروژه‌های پیمانکاری

طراحی سیستم‌های ایمنی (Work Permits,Procedures,Accident Investigation,…)

آموزش کلیه موارد مرتبط با ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست

سرپرستی ایمنی پروژه‌های ساخت و نصب سازه‌های دریایی

مشاوره در زمینه شناسایی نقاط بهبود سازمان‌ها در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

مشاوره در زمینه بررسی علل حوادث

از جمله تخصص‌های سرپرست جدید معاونت سرمایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استقرار مدیریت HSE در صنایع

استقرار مدیریت ایمنی فرآیند

استقرار مدل جامع سلامت در صنایع

استقرار سیستم جامع مدیریت محیط زیست در صنایع

مدیریت ریسک فرآیندی، فرآیندهای تولید فولاد با روش‌های Hazop Study . FTA . BOW Tie . SIL Study

مدیریت ایمنی طرح‌های افزایش ظرفیت تولید فولاد

توسعه مدل Tripod-Beta برای تجزیه و تحلیل حوادث بر مبنای شاخص‌های مهندسی فاکتورهای انسانی

ارزیابی زیر ساخت‌ها و مراحل چرخه عمر ایمنی سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی واحد کوره‌های پیشگرم‌کن ناحیه نورد گرم

انجام Consequence Modeling در واحدهای تولید اکسیژن و هیدروژن فولاد مبارکه با نرم‌افزار PHAST

ارزیابی ریسک بر روی جراثقال‌های سقفی پاتیل‌بر با روش FTA

طراحی مدلی برای اندازه گیری عملکرد سیستم ایمنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کنترل نرخ رفتارهای ناایمن در بین کارکنان شرکت فولاد مبارکه

ارائه مدلی برگرفته از مدل EFQM برای ارزیابی HSE سازمان‌ها

بررسی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان

ازجمله گواهینامه‌های اخذشده سرپرست معاونت سرمایه انسانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Strategic planning ازKBE سنگاپور

سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق Siemens

مدیریت ریسک از آلمان

NEBOSH از شرکت TWI انگلستان

ارزیاب EFQM

سرممیزی IMS از شرکت DNV

بازرسی جراثقال‌ها از شرکت GL آلمان

Train the Trainer از شرکت DNV

Business Continuity Programs & Crisis Management

Accident Investigation and Root Cause Analysis به روش TRIPOD Beta

Heavy Lifting, roll Up, Outfitting, …

Scaffolding Design and drawing

Human Resource

ایمنی سیستم و مدیریت ریسک

روش‌های آموزش، تدریس و برنامه‌ریزی درسی

نظام مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست

شناخت انفجارات

مدیریت پروژه‌های بهبود(TQ)

