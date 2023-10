به گزارش ایلنا، شرکت فولاد مبارکه برای اولین بار موفق به کسب عنوان پنج‌ستاره جایزه بین‌المللی تعالی پایداری مبتنی بر حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) شد. این جایزه توسط سه مؤسسه برجسته بین‌المللی GBN، BPIR و مرکز تحقیقات تعالی سازمانی کشور نیوزیلند برگزار می‌شود و سازمان‌ها را ازلحاظ تعهد به مفهوم پایداری و عملکرد و نتایج آن‌ها در حوزه راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) ارزیابی می‌کند.

کسب نخستین نشان پنج‌ستاره تعالی پایداری؛ مُهر تأییدی بر حرکت فولاد مبارکه در مسیر فولاد سبز

محمدیاسر طیب‌نیا مدیرعامل فولاد مبارکه در پی کسب نخستین نشان پنج‌ستاره تعالی پایداری، در خصوص نگاه و راهبردهای فولاد مبارکه در این عرصه گفت: فولاد مبارکه به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور علاوه بر رسالت تولید محصولات تخت فولادی، به‌منظور توسعه زیرساخت‌های کشور نیز همواره خود را یک شرکت مسئولیت‌پذیر در برابر جامعه و سایر ذی‌نفعان مسئول دانسته است.

«خلق آینده‌ای بهتر» به‌عنوان یک بینش و فلسفه وجودی، همواره در راهبردهای کلان مجموع فولاد مبارکه تأثیرگذار بوده است. ازاین‌رو توسعه را نه صرفاً در افزایش درآمد و تولید، بلکه در راستای افزایش رفاه جامعه و کشورمان نیز به‌عنوان یک رسالت بر خود لازم دانسته است.

توجه به ارتقای فرایندهای زیست‌محیطی، کمک به حل چالش‌های اجتماعی و داشتن اقتصادی شفاف و مسئولانه در گروه فولاد مبارکه از استراتژی‌ها و راهبردهای اصلی این شرکت در کنار توسعه زیرساخت‌هاست.

با عنایت به اینکه استفاده بهینه از منابع انرژی یکی از مهم‌ترین اصول در حوزه پایداری است. در این زمینه تمرکز بر تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، کاهش برداشت آب خام با سرمایه‌گذاری در پروژه جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب‌های صنعتی و شهری در فرایند تولید شرکت، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در توسعه ورزش به‌منظور ارتقای سلامتی کارکنان، خانواده‌ها و شهروندان و افزایش شادابی جامعه، کمک به جوامع محلی و... نمونه‌هایی از اقدامات فولاد مبارکه در این زمینه است. از سوی دیگر ارائه گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت بدون بند شرط و دریافت جایزه شفافیت مالیاتی، ناشی از توجه ویژه فولاد مبارکه به اقتصادی شفاف و مسئولانه است.

به‌یقین فولاد مبارکه از ابتدای بهره‌برداری تا کنون و پس از سی سال کار و تلاش، در گام دوم خود با عزمی راسخ‌تر و گام‌هایی محکم‌تر، حرکت خود را به‌سوی فتح قله‌های جهانی آغاز کرده است و هدف‌گذاری جهت دست‌یابی به جایگاه بیستم شرکت‌های فولادی دنیا، حرکت در مسیر فولاد سبز به‌منظور افزایش اطمینان و رضایت جامعه و بهبود فزاینده فرایندهای زیست‌محیطی را جدی‌تر و علمی‌تر از همیشه در دستور کار قرار داده است.

فولاد مبارکه؛ شرکتی مسئولیت‌پذیر در قبال ذی‌نفعان خود به‌ویژه جامعه و نسل آینده

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه خاطر نشان کرد: پیش از این شرکتی موفق نامیده می‌شد که با برنامه‌ریزی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی و عملیاتی خود گام بردارد و رقابت شرکت‌ها با هدف کسب بازار بزرگ‌تر و سود بیشتر صورت می‌گرفت. این رقابت‌ها بعضاً منجر به وارد آمدن آسیب‌هایی به محیط‌زیست و انسان‌ها و تهدید آینده بشر می‌شد. همچنین بنگاه‌ها برای کسب منفعت خود ابایی از بروز رفتارهای نادرست و عدم شفافیت و سلامت نداشتند. این رویکرد به‌شدت تهدیدکننده زندگی امروز و فردای همه ساکنان کره خاکی بود؛ بنابراین باید تدبیری اندیشید و به‌صورت جمعی کاری کرد.

مفهوم پایداری با تمرکز بر منافع جمعی به‌جای منافع بخشی و نگاه به آینده به‌جای امروز، در سه بخش پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مطرح گردید. در تداوم این نگرش با افزودن بُعد الگوی حکمرانی، مفهومی جامع‌تر بنا نهاده شد.

امروزه بنگاه متعالی باید مجموعه رویکردها و اقدامات خود را با رعایت منافع جمعی ذی‌نفعان در امروز و آینده تنظیم کند؛ معتقد به‌درستی، سلامت و شفافیت باشد و به معنی واقعی دوستدار محیط‌زیست و انسان‌ها باشد.

در فولاد مبارکه همواره تلاش شده تا مبتنی بر الگوهای سرآمدی عمل گردد. ما خود را شهروند مسئولیت‌پذیر می‌دانیم و از راه تولید فولاد، ساختن آینده بهتر برای ایران عزیز را هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ بنابراین برای یافتن میزان پایبندی خود به اصول مترقی پایداری سازمانی، در فرایند ارزیابی مبتنی بر مدل‌های جهانی شرکت نموده‌ایم و با عرضه اقدامات و دستاوردهای خود، موفق به کسب نشان پنج‌ستاره تعالی پایداری شده‌ایم.

ضمن سپاس از شما همکاران عزیز که تلاشتان منجر به کسب این توفیق ارزشمند شده، امیدوارم در این مسیر ماندگار برای خلق آینده بهتر همواره ثابت‌قدم و کوشا باشیم.

تأمین نیازهای زمان حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده

سیامک شجاعی، مدیر تضمین کیفیت استراتژی و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: در ابتدا به تعریفی از پایداری و توسعه پایدار می‌پردازیم و سپس به دلایل اهمیت استراتژیک آن در صنعت فولاد اشاره می‌کنیم. پایداری به توانایی نگهداری یا حفظ چیزی در طول زمان بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست یا کاهش منابع اشاره دارد. توسعه پایدار مفهومی است که شامل برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود است. این موضوع شامل ایجاد تعادل بین ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اطمینان از پایداری توسعه در بلندمدت می‌شود. در واقع جهان صنعتی در کنار مزایا و فوایدی که برای افزایش رفاه اجتماعی و آسایش جامعه به دنبال دارد باید به‌صورت جدی در قبال جنبه‌های زیست‌محیطی اجتماعی و حاکمیتی مسئولانه عمل کند. صاحبان صنایع که ملاحظات ESG را در تصمیمات سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند، نه‌تنها حفاظت از محیط‌زیست، جوامع سالم‌تر و حکمرانی مسئولانه و شفاف را ترویج می‌کنند، بلکه تأثیر مثبت و قابل‌سنجشی بر نتایج نهایی ذی‌نفعان خود نیز دارند. این موضوع به یکی از مؤلفه‌های استراتژیک در صنایع فولادی دنیا تبدیل شده است که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کمبود منابع و نگرانی‌های زیست‌محیطی در دنیا رو به افزایش است و این موضوع منجر به تعیین قوانین سختگیرانه در این حوزه شده است؛ از طرفی این موضوع به‌شدت بر تصویر و برند شرکت‌ها تأثیرگذار است. از موارد دیگر می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها در اثر اتخاذ شیوه‌های پایدار اشاره کرد؛ به‌طور مثال، استفاده از مواد بازیافتی می‌تواند نیاز به منابع را کاهش دهد که خود منجر به کاهش هزینه‌های استخراج و تولید آن می‌شود. فناوری‌های کم‌مصرف می‌تواند هزینه‌های انرژی را کاهش و کارهای عملیاتی را بهبود بخشد.

علاوه بر این گزارش‌دهی در حوزه پایداری و ESGامروزه به بخش مهمی از فعالیت‌ها و تعهدات سازمان‌ها در این زمینه تبدیل شده است که در درجه اول نیاز ذی‌نفعان برای آگاهی از اقدامات پایداری و اثرات آن‌ها را برآورده می‌سازد و در وهله بعد سنجش عملکرد سازمان‌ها در این حوزه را امکان‌پذیر می‌سازد. در گزارش پایداری تأثیرات اقتصادی زیست‌محیطی و اجتماعی اقدامات سازمان منتشر می‌گردد.

شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۷ مطابق با استاندارد GRI اقدام به انتشار این گزارش نموده و از اولین شرکت‌های فعال در این حوزه است. استراتژی‌های پایداری در سازمان تدوین و اقدامات متناظر با آن تعریف شده و این مورد یکی از عوامل موفقیت در این بخش بوده است.

موفقیت در جایزه ESG نشان از تعریف راهبردهای صحیح و اقدامات مؤثر در این بخش است که در آینده منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صحنه داخلی و بین‌المللی می‌گردد.

بنای زیرساخت‌های کسب جایزه پنج‌ستاره تعالی هم‌زمان با آغاز بهره‌برداری در فولاد مبارکه

حسین مدرسی‌فر، مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست شرکت فولاد مبارکه گفت: اینکه امروز فولاد مبارکه توانسته است جایزه پنج‌ستاره تعالی پایداری در سطح بین‌المللی را کسب کند، حرکتی است که زیرساخت‌های آن از همان ابتدای بهره‌برداری در شرکت بنا نهاده شده بود؛ نگاه بلندمدتی که از همان ابتدا بر فرایندهای فولاد مبارکه حاکم بود. در حال حاضر، فولاد مبارکه از تکنولوژی‌های روز دنیا که دوستدار محیط‌زیست هستند استفاده می‌کند. این راهبرد شرایطی فراهم کرده که ما امروز به کسب این عنوان دست پیدا کنیم. فولاد مبارکه در حوزه پایداری بر ۴ اصل استوار است که یکی از آن‌ها حوزه محیط‌زیست است. در این راستا طی ۵ سال اخیر بالغ‌بر یک میلیارد یورو پروژه زیست‌محیطی و 1.5 میلیارد یورو نیز در راستای پروژه‌هایی تعریف شد که فولاد مبارکه بتواند در فرایند تولید بیشترین سازگاری را با محیط‌زیست داشته باشد. یکی از این پروژه‌ها احداث و به بهره‌برداری رساندن نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی کلاس F و سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی است. این اقدامات فتح بابی است برای اینکه حرکت در مسیر تولید فولاد سبز و پایداری در فولاد مبارکه تحقق یابد.

به‌کارگیری راهبردهای اقتصاد چرخشی در تمامی زمینه‌های فولاد مبارکه

وی افزود: از مهم‌ترین پروژه‌های دیگری که در راستای پایداری در فولاد مبارکه اجرا شده است می‌توان به به‌کارگیری راهبردهای اقتصاد چرخشی در تمامی زمینه‌های فولاد مبارکه اشاره کرد. در این زمینه برنامه پنج‌ساله‌ای را در حوزه محیط‌زیست تعریف کرده‌ایم. برخی از این پروژه‌ها که در راستای کاهش کربن در فرایند تولید اجراشده است در نوع خود در دنیا بی‌نظیر یا کم‌نظیر است و باعث می‌شود فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشگام و پیشرو درزمینه کاهش حداکثری کربن در فرایند تولید مطرح باشد. همچنین در حوزه آب می‌توان به پروژه بزرگ ایجاد شبکه جمع‌آوری پساب‌های شهری هم‌جوار کارخانه و استفاده مجدد آن‌ها در سیکل تولید اشاره کرد. این پروژه باعث شده فولاد مبارکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد آب موردنیاز خطوط تولید خود را از محل تصفیه و بازچرخانی پساب‌ شهرهای شهرستان‌های مجاور کارخانه استحصال نماید. از دیگر پروژه‌های فولاد مبارکه درزمینه پایداری می‌توان به سرمایه‌گذاری این شرکت در ابرپروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی اشاره کرد که به پایداری هرچه بیشتر تأمین منابع آبی برای صنعت استان منجر خواهد شد. همچنین اقدامات فولاد مبارکه در حوزه مدیریت پسماند و استفاده بهینه از سرباره‌های شرکت یکی دیگر از این موارد است. اگرچه از سرباره در بسیاری از کارخانه‌های فولادسازی به‌عنوان یکی از پسماندهای مزاحم یاد می‌شود؛ اما با پروژه‌هایی که در فولاد مبارکه اجرا شده است، از سرباره‌ها می‌توان در بسیاری از فرایندها و تحقق اقتصاد چرخشی استفاده بهینه کرد.

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه درزمینه بهبود فرایندهای زیست‌محیطی درزمینه هوای پاک یکی دیگر از اقدامات شرکت است که با به‌روزرسانی غبارگیرها و سیستم‌های تصفیه هوا انجام ‌شده است. اجرای این پروژه باعث شده میزان ناخالصی‌های معلق در فضای فرایند تولید در فولاد مبارکه کمتر از استانداردهای جهانی باشد. فولاد مبارکه در راستای حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست و پایداری معتقد است که با جامعه رابطه برد- برد دارد و جامعه باید از هم‌جواری فولاد مبارکه، بدون نگرانی از وجود هرگونه آلایندگی، به بهترین شکل ممکن منتفع شود.

از دیگر اقدامات فولاد مبارکه در حوزه پایداری می‌توان به سرمایه‌گذاری این شرکت در احداث خط مترو اشاره کرد. آن‌گونه که تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد خودروها بزرگ‌ترین منابع آلودگی شناخته ‌شده‌اند. فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری در احداث خط مترو بر این باور است که با این امر میزان آلودگی استان به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. یکی دیگر از مباحث مطرح درزمینه پایداری مربوط به جهت‌گیری سازمان در خصوص سلامت کارکنان است. در این زمینه فولاد مبارکه اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای سلامت کارکنان خود به‌عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان انجام داده است و از این حیث در فرایند ارزیابی این جایزه، امتیازات بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است. همچنین در فرایند این جایزه، اقدامات فولاد مبارکه در مواجهه با جامعه و تعهد شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است.

خلق ارزش مشترک با جامعه ؛ اولویت‌ و رسالت اصلی گروه فولاد مبارکه

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه بیان کرد: باور مدیریت ارشد فولاد مبارکه بر این است که کارهای بزرگ از اندیشه‌های بزرگ سرچشمه می‌گیرد و لازمه رسیدن به یک باور جمعیِ تسهیلگر و فعال، داشتن تفکری غنی و برآمده از نگاه متعالی سازمان‌های بزرگی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، خود را همراه، هم گام و حامی جامعه می‌بینند.

امروز نقش گروه فولاد مبارکه در کشور و در بسیاری از حوزه‌ها بسیار تأثیرگذار و تعیین‌کننده است؛ از یک‌سو ایفای نقش این شرکت در توسعه صنعتی کشور و از دیگر سو تعهد این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن به مسئولیت‌های اجتماعی و عمل در این حوزه به‌صورت داوطلبانه که توسعه متوازن را برای جامعه و هم‌میهنان به ارمغان خواهد آورد، حائز اهمیت است.

فولاد مبارکه همچنان‌که در عرصه تولید انواع محصولات فولادی تخت در کشور و خاورمیانه پیشتاز بوده است، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز اقدامات مؤثری انجام داده و برای سایر صنایع الگوی شایسته‌ای بوده است.

این شرکت همواره در شرایط سخت، ازجمله وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، شیوع ویروس کرونا، گرفتار شدن هم‌وطنان در برف سنگین، برگزاری رویداد حماسی پیاده‌روی اربعین، مساعدت به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت احداث منازل مسکونی برای افراد تحت پوشش این سازمان، تعمیر و راه‌اندازی آمبولانس‌های شبکه درمان استان، کمک‌مالی به‌منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی منطقه و استان، ازجمله سرمایه‌گذاری در تکمیل و توسعه ورزشگاه بزرگ نقش‌جهان و سایر اماکن ورزشی منطقه پیرامونی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، فراهم ساختن شرایط لازم برای بروز و ظهور استعدادهای ناب جوانان کشور در تمامی زمینه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی، برگزاری رویداد «مسیر زاینده» با حضور 400 شرکت دانش‌بنیان کشور، توجه به توسعه فردی کارکنان و خانواده‌های ایشان، برگزاری آزمون استخدامی برای فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار بیش از یک هزار نفر از جوانان و سرمایه‌گذاری 2.3 میلیارد یورویی درزمینه محیط‌زیست و ... همواره در کنار مردم و جامعه بوده است.

از نگاه فولاد مبارکه، پایداری فقط درزمینه حل مسائل پیرامون ساخت تجهیزات و تولید محصولات فولادی نبوده است، اگرچه با اقدامات انجام‌شده در این حوزه بیش از 380 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجادشده است؛ اما این شرکت با نگاه کلان به مفهوم پایداری، امروز با همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و همراهی مسئولان، دغدغه حل مسائل کشور در تمامی زمینه‌ها را دارد.

تدوین و اجرای الگوی جامع پیشرفت و آبادانی مناطق محروم با تمرکز بر اشتغال و بهبود معیشت ازجمله فعالیت‌های زیرساختی شرکت فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که طی سال گذشته باهدف طراحی و پیاده‌سازی الگوی نوین مسئولیت‌های اجتماعی مبتنی بر روش توسعه‌ای در مناطق منتخب باهدف معرفی این الگو به سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور و پیاده‌سازی در سایر مناطق هدف آغاز شد. ازجمله مزایای این روش بهره‌مندی از نظرات مردم و تشکیل گروه‌های مردمی و محلی بوده که به الگوی مناسبی از بهره‌مندی ازنظر مردم و هماهنگی با دستگاه‌ها و سازمان‌های منطقه تبدیل‌شده است.

امروز اگر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فولاد مبارکه در مقیاس ملی از شمال شرق کشور تا جنوب و مرکز ایران گسترش ‌یافته است، خرسندیم که به‌موازات این فعالیت‌ها در عرصه تولید، در هر بخش از ایران عزیز که شرکت‌های گروه فولاد مبارکه حضور و فعالیت دارند، نگاه به توسعه پایدار و متوازن، عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، رعایت دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و درنهایت و خلق ارزش مشترک با جامعه را اولویت‌ و رسالت اصلی خود تعریف کرده‌اند و فراتر از انتظار، به‌عنوان یک الگو عمل می‌کنند.

دستاوردهای فولاد مبارکه در کاهش مصارف برق و آب

سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه گفت:در حال حاضر استانداردهای جهانی سازمان‌ها و کارخانه‌ها را به سمت بهینه‌سازی مصارف انرژی و کاهش گاز دی‌اکسید کربن سوق می‌دهند تا در این مسیر حرکت و سرمایه‌گذاری کنند. خوشبختانه فولاد مبارکه از همان ابتدای راه‌اندازی در راستای مسئولیت اجتماعی خود و همچنین حفظ پایداری خطوط تولید، برنامه‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف آب، برق و گاز تدارک دیده بود. از سال 1382 سیستم تصفیه و بازچرخانی پساب‌های صنعتی در سطح شرکت اجرایی شد و این امکان را فراهم کرد که آب موردنیاز شرکت را در زمان‌های بحرانی از محل تصفیه پساب‌های صنعتی کارخانه تأمین کنیم. در پی بروز خشک‌سالی اقلیمی در کل جغرافیای کشور و به‌ویژه منطقه اصفهان، محدودیت آبی بیشتری در منطقه اصفهان شاهد بودیم؛ ازاین‌رو پروژه‌های متعدد دیگری برای تأمین آب موردنیاز خطوط تولید شرکت تعریف شد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد شبکه فاضلاب در ۹ شهر منطقه هم‌جوار فولاد مبارکه و انتقال پساب‌های شهری به فولاد مبارکه اشاره کرد. اجرای این پروژه شرایط تأمین بخش پایدار آب موردنیاز شرکت را به وجود آورد. به‌طورکلی با سرمایه‌گذاری در این بخش و اجرای پروژه‌های متعدد، در حال حاضر توانسته‌ایم بیش از ۵۵ درصد از آب موردنیاز شرکت را از محل تصفیه پساب‌های صنعتی و شهری تأمین کنیم.

راه‌اندازی کمیته عالی انرژی از ابتدای بهره‌برداری؛ گام دیگری در راستای پایداری

وی افزود: همچنین از ابتدای راه‌اندازی، کمیته عالی انرژی تشکیل شد که وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه تأمین و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در شرکت را بر عهده دارد. ازجمله مهم‌ترین پروژه‌هایی که در حوزه انرژی در فولاد مبارکه اجراشده است می‌توان به توسعه نیروگاه گازی و احداث واحد بویلر بازیافت حرارت HRSC اشاره کرد که منجر به افزایش راندمان نیروگاه از حدود ۲۸ درصد به بالای ۳۶ درصد شده و تقریباً ۱۲ هزار نرمال مترمکعب گاز طبیعی مصرفی نیروگاه را به ازای تولید برق کاهش می‌دهد و کمتر از ۱۸ ماه بازگشت سرمایه داشته است.

مدیر انرژی و سیالات شرکت خاطر نشان کرد: یکی دیگر از پروژه‌هایی که در فولاد مبارکه در راستای کاهش مصرف انرژی و پایداری انجام‌ شده است پروژه Power on و Power off در فولادسازی بوده است که با اجرای این پروژه، در سال ۱۴۰۱ در فولاد مبارکه موفق شدیم یک‌میلیون و 400 هزار گیگاژول مصرف مطلق انرژی را در راستای اهداف همین نظام تعالی پایداری کاهش دهیم. استقرار استاندارد ISO 50001 در شرکت از سال 1394 و ده‌ها پروژه دیگر در راستای استفاده بهینه از منابع انرژی ازجمله اقدامات ارزشمند فولاد مبارکه درزمینه پایداری است.

کاهش مصرف انرژی در فولاد مبارکه از ۳۲ گیگا ژول بر تن تولید تختال به ۲۳ گیگا ژول در سال ۱۴۰۱

وی خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد و سرمایه‌گذاری‌هایی که فولاد مبارکه در دو حوزه مصرف انرژی و آب داشته است باید گفت فولاد مبارکه توانسته است میزان مصرف انرژی را از ۳۲ گیگا ژول بر تن تولید تختال به ۲۳ گیگا ژول در سال ۱۴۰۱ کاهش دهد. مصرف انرژی در فولاد مبارکه از سایر تولیدکنندگان شاخص جهانی و پیشرو که حدود ۲۰ گیگا ژول بر تن تولید تختال مصرف انرژی دارند فاصله چندانی ندارد. اگرچه روش و فرایند تولید شرکت‌های تولیدکننده فولاد با یکدیگر کاملاً متفاوت است.

حفظ محیط‌زیست یکی از خاستگاه‌های مهم در پایداری است. فولاد مبارکه با شکستن گاز متان در فرایند کوره‌های احیا مستقیم آهن اسفنجی تولید می‌کند که روشی بسیار پاک و دوستدار محیط‌زیست است؛ درحالی‌که امروزه تقریباً ۷۰ درصد صنعت فولاد دنیا بر اساس استفاده از روش کوره بلند و سوزاندن کک برای احیای فولاد استفاده می‌کنند. انتشار کک در فرایند کوره بلند نزدیک به 2.5 تن به ازای هر تن تختال است که این میزان در تولید آهن اسفنجی به روش کوره‌های احیا مستقیم و کوره قوس تقریباً 1.3 به ازای هر تن تختال است. این امر نشان می‌دهد روش مورداستفاده در فولاد مبارکه روش بهینه‌ای است.

مصرف آب در فولاد مبارکه از حدود 16.5 مترمکعب بر تن تختال پیش‌بینی‌شده در زمان راه‌اندازی به 2.2 مترمکعب کاهش ‌یافته است

وی افزود: در خصوص مصرف آب در فولاد مبارکه نیز باید گفت، در ابتدای راه‌اندازی به ازای هر تن محصول تختال حدود 16.5 مترمکعب بر تن تختال پیش‌بینی‌شده بود و مایه افتخار است که اعلام کنیم امروز مصرف آب در فولاد مبارکه به عدد 2.2 مترمکعب به ازای هر تن تختال کاهش‌یافته است.درنهایت با جمیع اقدامات انجام‌شده در دو حوزه آب و انرژی شرایطی فراهم شد که فولاد مبارکه بتواند در اولین گام خود در این جایزه به این موفقیت چشمگیر دست یابد.

چارچوب پایداری فولاد مبارکه

علی کیانی، رئیس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه برای طی کردن بهتر مسیر خود برای رسیدن به آینده بهتر و همچنین در راستای فلسفه وجودی و استراتژی‌هایش، خود را متعهد به حرکت به سمت ایجاد توسعه پایدار می‌داند و تلاش کرده با ایجاد ساختار، چارچوب و تعریف حوزه‌های تمرکز در حوزه پایداری و ESG (محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی) آینده‌ای بهتر برای ذی‌نفعان خود خلق کند. به همین منظور، این شرکت چارچوب پایداری خود را از سال گذشته همسو با استراتژی‌های سازمان تدوین کرده است. در این چارچوب، حوزه‌های تمرکز پایداری (موضوعات بااهمیت) در دسته‌های محیط‌زیستی، اجتماعی، حکمرانی به‌اضافه اقتصادی (ESGE) توسط کارگروه‌هایی با همین نام با توجه به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان مهم و بهینه‌کاوی‌های صورت‌گرفته از دیگر شرکت‌های سرآمد بین‌المللی نظیر پوسکو، نیپون استیل، آرسلورمیتال، تاتا استیل و ...تعیین و اهداف و اقدامات هر حوزه تعریف ‌شده‌اند. شرکت فولاد مبارکه همچنین، عملکرد خود حول این موضوعات را در قالب گزارش پایداری 1402 با عنوان «مسیر خلق آینده‌ای بهتر» برای ذی‌نفعانش منتشر کرده که سومین گزارش پایداری شرکت از سال 1397 است. به‌منظور اندازه‌گیری اثربخشی رویکرد مذکور، شرکت تصمیم گرفته بلوغ خود را به روش داخلی و ارزیابی بیرونی توسط یک مؤسسه بین‌المللی در دستور کار خود قرار دهد و در بخش درونی، همانند سایر شرکت‌های پیشرو، الگوهای متعدد را پس از بهینه‌کاوی‌های مختلف بررسی و الگوی مبنای خود را انتخاب کرده است. این چارچوب برای اولین بار در سال 2010 توسط دکتر استفانی برتلز براساس بررسی سیستماتیک انجام‌شده در زمینه شبکه پایداری کسب‌وکار (NBS) ایجاد گردیده تا بهترین دانش‌های موجود در مورد چگونگی پایداری در کسب‌وکار را گرد هم آورد. این چارچوب متشکل از 60 ابتکار متمایز است که در مجموعه‌ای از 13 حوزه سازمان‌دهی شده است. شرکت فولاد مبارکه میزان بلوغ خود در حوزه‌های مختلف پایداری را با این چهارچوب ارزیابی می‌کند و در دوره‌های مختلف، میزان پیشرفت و بلوغ هریک از این حوزه‌ها را محاسبه و در نهایت اولویت‌های برنامه‌های خود را در حوزه پایداری مشخص می‌سازد. برای ارزیابی بیرونی در بخش بین‌المللی نیز شرکت در جایزه‌ای که توسط سه مؤسسه برجسته بین‌المللی GBN، BPIR و مرکز تحقیقات تعالی سازمانی کشور نیوزیلند برگزار می‌شد، شرکت کرد و موفق شد برای اولین بار رتبه پنج‌ستاره در سطح بین‌المللی را کسب کند.

جایزه تعالی محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی (ESG)

مهسا جنابی، کارشناس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه اقدامات فراوانی را از ابتدای تأسیس تاکنون در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و بعدها در مفهوم گسترده‌تر آن، یعنی پایداری (محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی) انجام داده است و نتایج این اقدامات و عملکرد خود را در قالب گزارش‌های مختلف ازجمله گزارش پایداری منتشر کرده است. اما دیدگاه جهان‌ترازی و دست‌یابی به آینده بهتر در سطح جهانی، باعث شد این شرکت عملکرد خود را درزمینه پایداری و ESG موردسنجش قرار دهد تا از این طریق مسیر روشن‌تر و واضح‌تری برای خود ترسیم کند. از همین رو، شرکت تصمیم گرفته در جوایز و رقابت‌های معتبر جهانی شرکت کند تا عملکرد خود را در سطح بین‌المللی نیز در مقابل سایر شرکت‌ها و سازمان‌های جهان‌تراز محک بزند. بدین منظور، سازمان علاوه بر شرکت در رویدادها و جوایز انجمن جهانی فولاد (Worldsteel)، مانند جایزه معتبر Steelie، اقدام به شرکت در دومین جایزه تعالی محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) مؤسسه ( International Best Practice Competition (IBPC نمود.

رقابت‌های بین‌المللی تجارب برتر (International Best Practice Competition) زیر نظر سه مؤسسه GBN (شبکه بهینه‌کاوی جهانی Global Benchmarking Network)، BPIR)مرجع بهبود تجارب برتر- Best Practice Improvement Resource) و مرکز تحقیقات تعالی سازمانی (Center for Organizational Excellence Research) کشور نیوزیلند از سال 2015 تاکنون در حال برگزاری است.

این جایزه در سال 2023 در بخش‌های تجارب برتر، تعالی پایداری مبتنی بر ESG (محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی)، نوآوری و بهینه کاوی برگزارشده است. بخش جایزه تعالی پایداری مبتنی بر ESG از سال 2022 به بخش جوایز اضافه ‌شده است که سازمان‌ها را ازلحاظ تعهد به مفهوم پایداری و عملکرد و نتایج آن‌ها در سه حوزه محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سطوح ارزیابی و تقدیر در این جایزه عبارت‌اند از: الگو، کلاس جهانی (هفت‌ستاره)؛ برجسته در سطح بین‌المللی (شش‌ستاره)؛ تعالی در سطح بین‌المللی (پنج‌ستاره)؛ تعالی در سطح محلی (چهارستاره)؛ شایستگی (حرفه‌ای) (سه‌ستاره)؛ در حال پیشرفت (کمبودهای جزئی) (دوستاره)؛ کمبود (نقایص عمده) (یک‌ستاره).

شرکت فولاد مبارکه در سال 2023 اقدام به شرکت در ارزیابی جایزه تعالی در پایداری کرد که در ابتدا اظهارنامه‌ای توسط تیم پایداری شرکت فولاد مبارکه تدوین گردید. سپس، این اظهارنامه توسط هیئت‌داوران جایزه بررسی و بازخورد به شرکت فولاد مبارکه ارائه شد. پس از اصلاح و ارسال مجدد اظهارنامه، طبق بررسی هیئت‌داوران شرکت‌های راه‌یافته به مرحله نهایی ازجمله شرکت فولاد مبارکه مشخص شدند. در مرحله نهایی با حضور چهار داور از متخصصان پایداری و اساتید دانشگاه کشور نیوزیلند و استرالیا در تاریخ پنج‌شنبه، 16 شهریور 1402 ارائه نهایی انجام گرفت و در تاریخ جمعه، 17 شهریور 1402 برندگان در بخش فینال اعلام شدند که فولاد مبارکه موفق شد نشان پنج‌ستاره را دریافت کند. این نشان بیانگر تعالی در حوزه ESG در سطح بین‌المللی است و دارای اعتبار سه‌ساله است.

گفتنی است که رقبای خارجی شرکت در بخش نهایی گمرک و شهرداری دبی بودند که اقدامات قابل‌توجه و تأثیرگذاری در حوزه پایداری و ESG انجام داده‌اند. همچنین، از دیگر شرکت‌کنندگان در سایر جوایز می‌توان به شرکت آرامکو عربستان، وزارت تحویل خدمات عمومی و کسب‌وکار (MPBSD) اونتاریو کانادا، شهرداری العین امارات، فرودگاه بین‌المللی حیدرآباد هند، سیستم‌های مدیریت هارینگتون ایالات متحده آمریکا، پلیس ابوظبی و پلیس دبی اشاره کرد.

​ ​