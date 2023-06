حضور کارشناسان و مدیران فولاد هرمزگان در کنفرانس علمی metec & estad 2023

فولاد هرمزگان نیز در این کنفرانس ۲ مقاله با عناوین -Investigation on hot corrosion of tundish plaster in aluminum killed steel با تیم نویسندگی مهندسین جواد قراگوزلو، سید اصغر مدنی، محمد شریف شریفیان، علی کشاورزی، اسفندیار پورعلی، محمد ملابیک و توسط مهندس جواد قراگوزلو و همچنین -Optimization of calcium treatment to eliminate ladle nozzle clogging in continuous casting of aluminum killed steel، با تیم نویسندگی مهندسین محمد شریف شریفیان، حامد جمشیدی نیا، ایوب گودرزی، امید کرمی، عباسعلی براهیمی و توسط مهندس محمد شریف شریفیان ارائه شدند.

لازم به ذکر است شرکت در کنفرانس‌های علمی معتبر جهانی راهی موثر در جهت برندسازی سازمان و کسب آخرین دستاوردهای فنی و بهره‌گیری از آن سازمان به ویژه در پروژه‌های بهبود و توسعه شرکت است.

همچنین علاوه بر بخش کنفرانس علمی، نمایشگاه صنعت متالورژی فولاد و صنایع وابسته نیز برگزار شد که در طی آن شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی و بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری (تکنولوگ) آخرین محصولات و دستاوردهای خود را ارائه کردند.

