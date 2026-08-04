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استوری جنجالی رامین رضاییان در واکنش به شایعات اخیر

استوری جنجالی رامین رضاییان در واکنش به شایعات اخیر
کد خبر : 1822368
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رامین رضاییان، مدافع ملی‌پوش استقلال، با انتشار یک استوری معنادار در صفحه شخصی خود بار دیگر به شایعات و حواشی پیرامون آینده‌اش واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  رامین رضاییان در حالی که طی روزهای اخیر نامش بار دیگر در صدر اخبار استقلال و نقل‌وانتقالات قرار گرفته، با انتشار یک استوری تازه، توجه هواداران را به خود جلب کرد.

استوری جنجالی رامین رضاییان در واکنش به شایعات اخیر

مدافع ملی‌پوش در این استوری با انتشار بخشی از یک ویدئو نوشت: «برای آشکار شدن واقعیت فقط کافیه کمی صبر داشته باشید.»

این پیام در شرایطی منتشر شده که طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی درباره وضعیت قراردادی رضاییان و ادامه همکاری او با استقلال مطرح بوده و اخبار ضدونقیضی درباره آینده این بازیکن منتشر شده است.

 

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