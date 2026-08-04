استوری جنجالی رامین رضاییان در واکنش به شایعات اخیر
رامین رضاییان، مدافع ملیپوش استقلال، با انتشار یک استوری معنادار در صفحه شخصی خود بار دیگر به شایعات و حواشی پیرامون آیندهاش واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در حالی که طی روزهای اخیر نامش بار دیگر در صدر اخبار استقلال و نقلوانتقالات قرار گرفته، با انتشار یک استوری تازه، توجه هواداران را به خود جلب کرد.
مدافع ملیپوش در این استوری با انتشار بخشی از یک ویدئو نوشت: «برای آشکار شدن واقعیت فقط کافیه کمی صبر داشته باشید.»
این پیام در شرایطی منتشر شده که طی روزهای گذشته گمانهزنیهای زیادی درباره وضعیت قراردادی رضاییان و ادامه همکاری او با استقلال مطرح بوده و اخبار ضدونقیضی درباره آینده این بازیکن منتشر شده است.