سایپا 1 – شهرداری نوشهر 0: پیروزی ارزشمند در هفته حساس لیگ
تیم فوتبال سایپا با پیروزی خانگی مقابل شهرداری نوشهر در هفته لیگ، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد و موقتاً به رتبه سوم جدول صعود کرد.
در یکی از دیدارهای حساس هفته لیگ، سایپا عصر امروز در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه یک بر صفر شهرداری نوشهر را شکست داد و موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.
دو تیم که هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال میکردند، بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و در هر دو نیمه موقعیتهایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. با این حال، سرنوشت مسابقه با یک گل به خودی رقم خورد.
در آغاز نیمه دوم، علی نظرمحمدی به دلیل مصدومیت نیمار علیپور، دانیال اسلامی را به میدان فرستاد. دقایقی بعد و در اوج فشار حملات سایپا، مصطفی نائیجپور به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا تنها گل مسابقه به نام نارنجیپوشان ثبت شود.
سایپا در ادامه فرصتهای دیگری نیز برای افزایش اختلاف داشت که مهمترین آن در دقیقه ۶۷ توسط عقیل عنافچه از دست رفت؛ جایی که او پس از عبور از مدافع و دروازهبان، نتوانست دروازه خالی را باز کند.
در دقایق پایانی، شهرداری نوشهر برای جبران نتیجه جلو کشید، اما حملات این تیم ثمری نداشت. اخراج چند عضو نیمکت نوشهریها نیز از حاشیههای مهم این مسابقه بود.
با این پیروزی، سایپا ۵۳ امتیازی شد و تا پایان سایر دیدارهای هفته در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. شهرداری نوشهر نیز با از دست دادن این فرصت، همچنان در جمع تیمهای پایین جدول باقی ماند.