گل زودهنگام کنگو، انگلیس را شوکه کرد

به گزارش ایلنا، در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی، برایان سیپنگا در همان دقایق ابتدایی موفق شد دروازه جوردن پیکفورد را باز کند تا کنگو با نتیجه یک بر صفر از انگلیس پیش بیفتد و امیدهای خود برای خلق یک شگفتی بزرگ را افزایش دهد.

سیپنگا که در باشگاه کستلیون اسپانیا توپ می‌زند، پیش از آغاز مسابقات با وجود برخی انتقادها به فهرست نهایی تیم ملی کنگو راه یافت، اما با گل حساس خود پاسخ اعتماد کادر فنی را داد و تیمش را در موقعیت مناسبی برای صعود قرار داد.

انگلیس که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود، پس از دریافت این گل با فشار بیشتری بازی را دنبال می‌کند و باید دید شاگردان توماس توخل در ادامه مسابقه قادر خواهند بود نتیجه را جبران کرده و از حذفی غیرمنتظره فرار کنند یا خیر.

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