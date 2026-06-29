بابایی: هر کاری کردند چادرملو آسیایی نشود، اما حق به حقدار رسید
علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان، پس از صعود تاریخی تیمش به لیگ قهرمانان آسیا ۲، با تمجید از عملکرد بازیکنان و کادر فنی تأکید کرد که این موفقیت با وجود همه سختیها و موانع به دست آمد و حق چادرملو بود که نماینده ایران در آسیا شود.
به گزارش ایلنا، بابایی پس از پایان دیدار مقابل گلگهر گفت: «صعود آسیایی تیمی را تبریک میگویم که به حقش رسید. هر کاری کردند چادرملو آسیایی نشود، اما در نهایت حق به حقدار رسید. خدا میخواست امسال چادرملو راهی آسیا شود. بازیکنان ما با غیرت، مصدوم و حتی با وجود خونریزی جنگیدند و طی ۴۸ ساعت دو مسابقه ۱۲۰ دقیقهای انجام دادند.»
وی با اشاره به شرایط دشوار تیمش افزود: «بازیکنان ما از نظر بدنی تحت فشار زیادی بودند، اما با همه وجود جنگیدند. این موفقیت حاصل تلاش کادر فنی، بازیکنان و مجموعه باشگاه است و از همه آنها قدردانی میکنم.»
مدیرعامل چادرملو درباره عملکرد سعید اخباری نیز اظهار کرد: «برخی تصور میکردند آقای اخباری فقط با بازیکنان خارجی نتیجه میگیرد، اما این دو مسابقه نشان داد که موفقیت او حاصل دانش فنی و هوش بالای مربیگری است، نه صرفاً استفاده از بازیکنان خارجی.»
بابایی با اشاره به برنامههای آینده باشگاه گفت: «اکنون وارد سطح جدیدی از رقابتها شدهایم و برای حضور موفق در آسیا به حمایت بیشتر مدیران و مسئولان استان نیاز داریم تا تیمی در شأن فوتبال ایران آماده کنیم.»
وی در واکنش به احتمال تغییر نماینده ایران در صورت صدور رأی کمیته استیناف نیز گفت: «به هر رأیی که صادر شود، از مسیر قانونی احترام میگذاریم، اما اگر حقوق باشگاه چادرملو تضییع شود، موضوع را از طریق مراجع بینالمللی از جمله CAS پیگیری خواهیم کرد.»
مدیرعامل چادرملو همچنین تأکید کرد: «اختلافی که امروز میان باشگاهها ایجاد شده، نتیجه تأخیر در تصمیمگیری درباره پروندههاست و باشگاهها در این موضوع مقصر نیستند.»
بابایی در پایان با تمجید از سعید اخباری خاطرنشان کرد: «قرارداد آقای اخباری تمدید شده است. او یکی از مربیان با دانش فوتبال ایران است و مطمئنم در آینده بیشتر از او خواهید شنید. امیدوارم تیمی ببندیم که درخور مردم یزد، ایران و رقابتهای آسیایی باشد.»