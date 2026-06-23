تغییر شرایط ورود تیم ملی ایران به آمریکا برای بازی نهایی گروهی
تیم ملی فوتبال ایران برای آمادهسازی بهتر قبل از آخرین بازی گروهی خود در جام جهانی، زمان بیشتری در ایالات متحده خواهد داشت. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که این تیم دو روز قبل از بازی خود به سیاتل سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران مجاز است دو روز قبل از دیدار خود با مصر در تاریخ ۲۶ ژوئن به ایالات متحده وارد شود که این موضوع به آنها یک روز اضافی نسبت به زمان ۲۴ ساعتهای که برای دو بازی قبلی خود داشتند، میدهد. با این حال، این تیم پس از پایان بازی باید به پایگاه خود در تیخوانا، مکزیک بازگردد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «برای بازی سوم تیم ایران در سیاتل، این تیم مجاز به ورود به ایالات متحده دو روز قبل از بازی شده است. با این حال، تیم ایران باید در روز پایان بازی کشور را ترک کند.» همچنین این وزارتخانه تأکید کرد که «اقدامات امنیتی و پروتکلها همانند قبل است و ما متعهد به فراهم کردن امنترین شرایط ممکن برای بازیکنان، کادر فنی و هواداران هستیم.»
این تغییر پس از آن صورت گرفت که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد قصد دارد شکایت رسمی خود را به فیفا به دلیل رفتار ناعادلانه در ایالات متحده مطرح کند. تا کنون، تیم ملی ایران تنها مجاز به ورود به ایالات متحده یک روز قبل از بازی و خروج در همان روز بوده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، پیشتر این تیم را «مظلومترین» تیم در این تورنمنت توصیف کرده و گفته بود که آنها از زمان آمادهسازی کافی محروم شدهاند. او همچنین تأکید کرد که این محدودیتها با ارزشهای فوتبال سازگار نیست و گفت: «ما برای فوتبال اینجا هستیم، نه سیاست.»
فدراسیون فوتبال ایران نیز اعلام کرد که این نوع محدودیتها با اصل فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی تیمها مغایرت دارد و ممکن است بر روند آمادهسازی تیمها تأثیر منفی بگذارد.