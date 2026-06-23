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تاریخ سازی کریس رونالدو: گلزنی در شش جام جهانی!

تاریخ سازی کریس رونالدو: گلزنی در شش جام جهانی!
کد خبر : 1803666
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رونالدو با گلزنی در دیدار مقابل ازبکستان، بار دیگر نام خود را در تاریخ ثبت کرد. این ستاره پرتغالی در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز موفق به گلزنی شده بود.

به گزارش ایلنا، رونالدو با گلزنی در این مسابقه، به رکوردی دست یافت که او را به عنوان بهترین گلزن تاریخ پرتغال در جام‌های جهانی معرفی کرد. او با این گل، تعداد گل‌های خود در این تورنمنت را به عدد ۹ رساند و با اسطوره پرتغالی، اوزیبیو، برابر شد. در حالی که لیونل مسی نیز در ششمین جام جهانی خود یک گل به ثمر رسانده، اما او در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق به گلزنی نشد و نتوانست به رکورد رونالدو نزدیک شود.

این گل در حالی به ثمر رسید که رونالدو برای رسیدن به گل نهم خود در جام جهانی، مدت زیادی را انتظار کشیده بود. این بازیکن ۴۱ ساله در پنج مسابقه قبلی خود در جام جهانی موفق به گلزنی نشده بود که این طولانی‌ترین دوره ناکامی او در این رقابت‌ها به شمار می‌رود.

 

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