اتفاق تاریخی برای لوکاکو در دیدار با ایران
لوکاکو که فصل ناامیدکنندهای را در ناپولی سپری کرده بود، به عنوان بازیکن اصلی در دیدار بلژیک مقابل ایران انتخاب شد. این بازیکن پس از یک سال غیبت در ترکیب اصلی، دوباره فرصت بازی پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی بلژیک، گارسیا، تصمیم به استفاده از لوکاکو در دیدار دوم مرحله گروهی گرفت. این مهاجم که در بازی قبلی مقابل مصر به میدان رفته بود، اکنون در کنار لئاندرو تروسار و الکسیس سالیماکرز در خط حمله قرار میگیرد. سالیماکرز به جای جیرمی دوکو که به دلیل مشکلات تنفسی غایب است، به میدان میرود.
گارسیا همچنین در خط دفاع و میانه میدان تغییراتی ایجاد کرده است. ماکسیم د کایپر به جای تیموتی کاستانه به میدان میرود و نیکولاس راسکین نیز جای آما دوآن را در ترکیب اصلی میگیرد.