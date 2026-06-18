درخواست بازیکنان کانادا برای برخورد فوری با حملات و تهدیدهای فضای مجازی

به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال کانادا از دولت فدرال و شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خواسته‌اند تا برای مقابله با پیام‌های نژادپرستانه، تهدیدهای مرگ و محتوای توهین‌آمیز علیه بازیکنان، قوانین سخت‌گیرانه‌تری اجرا شود.

آن‌ها می‌گویند پس از بازی‌ها با حجم زیادی از پیام‌های توهین‌آمیز و تهدیدآمیز مواجه می‌شوند و در بسیاری از موارد، ارسال‌کنندگان این پیام‌ها ناشناس هستند. بازیکنان همچنین از ضعف عملکرد برخی پلتفرم‌ها در رسیدگی به گزارش‌ها انتقاد کرده‌اند.

بازیکنان تأکید کرده‌اند که هدفشان جلوگیری از انتقادهای ورزشی نیست، بلکه مقابله با خشونت، نژادپرستی و تهدیدهایی است که در فضای مجازی تکرار می‌شود.

استیون اوستاکیو، کاپیتان تیم ملی کانادا، نیز با اشاره به دشواری کنترل حساب‌های ناشناس، خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌های فناوری شده است. او همچنین نقش شرط‌بندی‌های ورزشی را در افزایش این رفتارها مؤثر دانسته است.

در همین حال، برخی بازیکنان اعلام کرده‌اند پس از اشتباهات یا شکست‌ها، با موجی از پیام‌های تهدیدآمیز روبه‌رو می‌شوند و این موضوع باید با قوانین سخت‌گیرانه‌تری در کانادا پیگیری شود.

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