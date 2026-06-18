به گزارش ایلنا، در پایان نخستین دور بازی‌ها، چند مهاجم مطرح موفق شدند با گلزنی‌های تأثیرگذار نقش مهمی در پیروزی تیم‌های خود ایفا کنند. در این میان، لیونل مسی بیش از سایرین جلب توجه کرد. کاپیتان آرژانتین با ثبت هت‌تریک مقابل الجزایر، تیمش را به یک پیروزی ارزشمند رساند و نام خود را در صدر جدول گلزنان مسابقات قرار داد.

مسی با این سه گل، تعداد گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند و از این حیث در کنار رکوردداران تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت. عملکرد درخشان فوق‌ستاره آرژانتینی باعث شده او بار دیگر یکی از گزینه‌های اصلی کسب عنوان بهترین گلزن جام باشد.

در سوی دیگر، دو ستاره نسل جدید فوتبال جهان نیز شروع موفقی داشتند. کیلیان امباپه با دو گل مقابل سنگال نقش تعیین‌کننده‌ای در برتری فرانسه ایفا کرد و ارلینگ هالند نیز در نخستین حضور خود در جام جهانی با دبل برابر عراق، آغاز امیدوارکننده‌ای را تجربه کرد.

امباپه علاوه بر درخشش در جام جهانی، با گل‌های خود رکورد جدیدی در تیم ملی فرانسه به ثبت رساند و جایگاهش را در میان برترین گلزنان تاریخ خروس‌ها ارتقا داد. هالند نیز نشان داد که می‌تواند یکی از چهره‌های تأثیرگذار این دوره از رقابت‌ها باشد و برای کسب کفش طلا رقابت نزدیکی با سایر مدعیان داشته باشد.

در جمع مهاجمان آماده این تورنمنت، هری کین نیز حضور دارد. مهاجم باتجربه انگلیس در دیدار برابر کرواسی موفق به گلزنی شد و سهم مهمی در پیروزی تیمش داشت. کاپیتان سه‌شیرها که فصل موفقی را پشت سر گذاشته، امیدوار است روند گلزنی خود را در ادامه مسابقات نیز حفظ کند.

با توجه به آغاز قدرتمند ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان، رقابت برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ از همین هفته‌های ابتدایی جذاب و فشرده دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد مسی، امباپه، هالند و کین از جدی‌ترین مدعیان این عنوان باشند.

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