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احتمال بازگشت لواندوفسکی به بارسلونا

احتمال بازگشت لواندوفسکی به بارسلونا
کد خبر : 1799655
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رابرت لواندوفسکی، مهاجم ۳۷ ساله لهستانی، پس از چهار فصل حضور در بارسلونا، به زودی آینده خود را مشخص خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، لواندوفسکی که به دنبال ادامه رقابت‌های خود است، به جای پذیرش نقشی فرعی در بارسلونا، تصمیم به بررسی پیشنهادات متعدد خود گرفته است. با وجود پیشنهادات وسوسه‌انگیز از عربستان، به نظر می‌رسد او به پیشنهاد باشگاه شیکاگو فایر که از ابتدا به شدت به دنبال جذب او بود، نزدیک‌تر شده است.

در ماه دسامبر گذشته، این رسانه گزارشی از دیدار لواندوفسکی با گرگ برهالتر، مدیر ورزشی شیکاگو فایر، منتشر کرد که در آن برهالتر پروژه خود را به لواندوفسکی ارائه کرد و او را به عنوان بازیکن کلیدی تیم معرفی کرد.

لواندوفسکی روز دوشنبه به بارسلونا بازگشت پس از اینکه چند روز را در شیکاگو به مذاکره با این تیم آمریکایی گذرانده بود. هنوز توافق نهایی حاصل نشده، اما دو طرف در حال پیشرفت هستند و منابع نزدیک به بازیکن این خبر را تأیید کرده‌اند. همچنین، نماینده او، پینی زهاوی، همچنان در ایالت ایلینوی به دنبال نهایی کردن توافق است. پیشنهاد شیکاگو یک قرارداد به مدت دو فصل است.

در حالی که لواندوفسکی به امضای قرارداد با شیکاگو فایر نزدیک می‌شود، بارسلونا همچنان منتظر پاسخ اتلتیکو مادرید در مورد پیشنهادی است که برای جذب آلوارز، بازیکن مورد نظر خود به منظور جایگزینی لواندوفسکی ارسال کرده است.

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