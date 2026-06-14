توضیحات آوریلین چوامنی درباره درگیری با فدریکو والورده

به گزارش ایلنا، چوامنی در مصاحبه‌ای با اکیپ گفت: "آنچه مرا آزار داد، داستان‌های نادرستی بود که درباره آنچه واقعاً اتفاق افتاد منتشر شد. من نمی‌توانم در این مورد کاری کنم. مهم این است که در رختکن آرام و راحت باشیم."

این بازیکن ۲۶ ساله همچنین به ابعاد رسانه‌ای این درگیری اشاره کرد و افزود: "این داستان به قدری بزرگ شد که در دو یا سه روز اول احساس می‌کردیم این موضوع هرگز تمام نخواهد شد. اما در واقع، بعد از چند روز، کسی داستان دیگری را مطرح می‌کند و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود."

چوامنی با اشاره به این که این تجربه به او کمک کرده تا دیدگاهش را تغییر دهد، گفت: "یک درس؟ این است که هر چه در زندگی‌ات اتفاق بیفتد، مشکل هرگز به اندازه‌ای که فکر می‌کنی بزرگ نیست."

این درگیری که منجر به آسیب‌دیدگی فدریکو والورده و بستری شدن او در بیمارستان شد، رئال مادرید را وادار به جریمه هر دو بازیکن به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو کرد. چوامنی در ادامه به احتمال همکاری دوباره با والورده اشاره کرد و گفت: "بله، البته! ما با هم تمرین کرده‌ایم. هنوز با هم بازی نکرده‌ایم، زیرا در آخرین بازی لالیگا دچار مشکل عضلانی شدم."

او همچنین در مورد احتمال رویارویی با والورده در جام جهانی گفت: "به نظر نمی‌رسد قبل از نیمه‌نهایی این اتفاق بیفتد."

چوامنی در پایان تأکید کرد که رابطه‌اش با والورده خوب است و گفت: "باید مردم واقعاً درک کنند: هیچ مشکلی وجود ندارد. در یک رختکن اتفاقات زیادی می‌افتد. ما وقتی او برگشت، دست هم را فشردیم و به کار کردن با هم ادامه می‌دهیم."

در ادامه، چوامنی به همراه تیم ملی فرانسه روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد به مصاف سنگال خواهد رفت، در حالی که والورده در همان شب با تیم ملی اروگوئه به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت.

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